España

El emotivo recorrido de la reina Letizia por el colegio asturiano donde cursó EGB hace 40 años: los niños le cantan “Cumpleaños feliz”

Doña Letizia ha acudido al colegio público La Gesta de Oviedo de Oviedo para abrir el año escolar

La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)
La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)
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La reina Letizia está acostumbrada a recorrer España con su agenda institucional, pero la parada de este jueves 17 de septiembre es sin duda una de las más especiales de su trayectoria. La monarca ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 en el colegio público La Gesta de Oviedo, donde cursó la EGB entre 1980 y 1986, en un regreso a Asturias que ha unido su trabajo en la Corona con el reencuentro con el centro en el que comenzó su formación.

El colegio público La Gesta escolariza hoy a 308 estudiantes, de los que 95 cursan Infantil y 213 Primaria, y cuenta con Aula del Futuro, aulas sensoriales, espacios de mindfulness, huerto escolar y biblioteca. La visita ha mostrado la transformación del centro al que Letizia Ortiz llegó como la alumna número 230 antes de trasladarse a Madrid. La reina ha regresado a sus orígenes con un pantalón azul marino con botones dorados y una camisa blanca de mangas abullonadas con pliegues laterales de la firma francesa Sézane.

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Antes de entrar en el recinto, se ha detenido a saludar a los ciudadanos que la esperaban con teléfonos móviles. Tras recibir a las autoridades, la reina Letizia ha recorrido las instalaciones y ha conversado con alumnado de varias etapas. La visita ha adquirido un tono especialmente cercano cuando se ha sentado con los niños de Infantil, que trabajaban las vocales, y ha escuchado al oído el secreto que le ha contado una alumna.

La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)
La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)

La reina Letizia vuelve a su colegio

La primera parada del recorrido ha sido el Aula del Futuro-STEAM, donde el docente Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España en 2025, le ha explicado cómo los alumnos de sexto de Primaria diseñan piezas en tres dimensiones y las proyectan mediante ordenadores de hologramas. En el aula de Infantil de cuatro años, las profesoras Sandra, Nazaret y Tatiana han desarrollado dinámicas de estimulación del lenguaje oral. Después, la reina Letizia ha asistido a una clase bilingüe de Ciencias Sociales en segundo de Primaria, impartida por Carmen y Sara y centrada en el mercado.

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La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)
La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)

El recorrido también ha incluido el gimnasio 2, donde las docentes Rosi y Paula han presentado el programa de bienestar emocional Gesta Inspira. La iniciativa incorpora patios dinámicos como alternativa al recreo tradicional, con propuestas de relajación, yoga y lectura. El alumnado ha reservado una sorpresa para la fotografía de grupo en el patio: ha cantado “Cumpleaños feliz” a la Reina, que cumplió 54 años el martes, 15 de septiembre. Tras la canción, los escolares han coreado su nombre y le han entregado dibujos y carteles.

La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)
La reina Letizia regresa a su antiguo colegio en Oviedo (EFE)

Las profesoras de la reina Letizia

Seis mujeres vinculadas a la etapa escolar de la reina Letizia la han recibido en La Gesta: Guadalupe Almanza, Estrella Itza, que fue su tutora, Inés Gómez, María Julia Díaz, María Teresa García y Berta Martino, que no le dio clase pero la conoció durante aquellos años. Todas salvo Martino fueron profesoras de la entonces alumna durante la EGB y ya están jubiladas. La monarca ya había visitado públicamente el colegio en 2008, cuando era princesa de Asturias y acudió con Felipe VI a la conmemoración del 50.º aniversario del centro. Durante aquella jornada recorrió las aulas e instalaciones y se reunió en privado con sus antiguas profesoras.

Un joven se acerca a la Reina Letizia para proponerle una entrevista en su podcast, donde conversa con grandes referentes sobre su propósito en la vida. La monarca escucha atentamente y le da una respuesta alentadora.

La agenda contempla una reunión de trabajo con el Consejo Escolar y la directiva de la asociación de madres y padres de alumnos. Según La Nueva España, el consejo escolar ha aprobado proponer que el salón de actos adopte el nombre de la reina Letizia. El espacio permanece cerrado desde hace una década por una plaga de carcoma y está pendiente de una reforma financiada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado.

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