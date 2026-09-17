El mercado medieval ideal para visitar este fin de semana: pasacalles, talleres de pociones y un espectáculo de fuego en la Plaza de España

Un mercadillo medieval con puestos de cestería, pociones y espectáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Septiembre suma un nuevo plan para quienes buscan una escapada corta cerca de Madrid. Mataelpino, localidad perteneciente al municipio de El Boalo en plena Sierra de Guadarrama, celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre su Mercado Medieval, una cita que llenará la Plaza de España de artesanía, gastronomía, música y espectáculos durante tres jornadas.

La programación, organizada por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, combinará puestos de venta con una agenda cultural pensada tanto para adultos como para familias. Entre las propuestas destacan los pases musicales de la compañía Xalamut, talleres artesanales y un espectáculo de fuego que cerrará las noches del viernes y el sábado.

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Talleres de pociones, cestería y brazaletes de cuero en Mataelpino

El sábado habrá un taller de brazaletes de cuero a las 19:00 en el mercadillo medieval de Mataelpino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 18 el mercado abrirá a las 18:00 horas con la inauguración a cargo de Xalamut, que repetirá actuación a las 20:00 antes del espectáculo de fuego con música previsto para las 21:30. El sábado 19, con apertura a las 11:00, la jornada incluirá un taller de pociones curativas a las 11:30, seguido de nuevos pases musicales al mediodía y por la tarde, un taller de brazaletes de cuero a las 19:00 y un segundo espectáculo de fuego a las 21:30. El domingo 20, con el mismo horario de apertura, se ofrecerá un taller de cestería de mimbre a las 11:30 antes de la clausura, prevista a las 15:00.

El mercado cerrará temporalmente cada mediodía del sábado, entre las 14:30 y las 17:30, para lo que la organización denomina “el buen yantar”, una pausa que invita a los visitantes a probar la gastronomía local antes de retomar la programación de la tarde.

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Mataelpino recupera su Mercado Medieval con espectáculos de fuego y talleres artesanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pueblo de calles empinadas y construcciones de granito

Mataelpino se ubica a unos 1.200 metros de altitud, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y forma parte de los tres núcleos que integran el municipio junto a El Boalo y Cerceda. Sus calles estrechas y empinadas, construidas mayoritariamente en granito, invitan a recorrer el pueblo a pie.

En la propia Plaza de España, escenario del mercado, se encuentra la escultura Mujeres Pastoras, obra del escultor Luis Sanguino donada en 1968. La escultura representa a una mujer con corderos a los pies y uno en los brazos en honor al trabajo de las mujeres que pasa desapercibido. A pocos metros se levanta la iglesia dedicada a Santa Águeda, reconstruida a mediados del siglo XX y una cruz de piedra que data de 1886.

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La cocina serrana ocupa un lugar central en la oferta local, con las carnes con Indicación Geográfica Protegida de la Sierra de Guadarrama como producto de referencia en los restaurantes de la zona.

La Maliciosa y la sierra de los Porrones, a la vista desde el pueblo

Mataelpino se sitúa a los pies de la Sierra de Guadarrama (Adobe Stock).

El entorno natural constituye uno de los principales atractivos de Mataelpino. Desde el pueblo se divisan la Sierra de los Porrones y La Maliciosa, montaña que supera los 2.000 metros de altitud, y la localidad forma parte del recorrido conocido como el Camino de Madrid, una de las variantes del Camino de Santiago.

La zona ofrece además varias rutas de senderismo señalizadas, entre ellas el sendero SL03 entre El Boalo y Mataelpino, la ascensión a La Maliciosa y la ruta de los Rasos de Mataelpino, opciones que permiten completar la visita con una caminata por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

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Atienza, uno de los pueblos más bonitos de España (Ayuntamiento de Atienza)

Con estos elementos, el Mercado Medieval de Mataelpino puede convertirse en el punto de partida de un plan de fin de semana que combine artesanía y espectáculos por la mañana, una pausa gastronómica al mediodía y una caminata por la sierra durante la tarde.