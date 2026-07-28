Corralejo, la localidad costera en la que Rodolfo Sancho y Xenia Tostado descansan en Fuerteventura: dunas, surf y playas salvajes

El Cotillo, Fuerteventura (MONTAJE INFOBAE).

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Aunque durante años desarrollaron gran parte de su vida entre Madrid y Barcelona, Rodolfo Sancho y Xenia Tostado encontraron hace tiempo el lugar donde desconectar del ritmo frenético de las grandes ciudades. Ese refugio está en Corralejo, una de las localidades más conocidas de Fuerteventura, donde la pareja no solo disfruta de sus vacaciones, sino que terminó estableciendo su residencia tras enamorarse del entorno y de su estilo de vida.

Lo que comenzó como un destino para escapadas estivales acabó convirtiéndose en un proyecto de vida. "Veníamos a Fuerteventura de vez en cuando a hacer surf y relajarnos. Fue en una semana aquí de vacaciones; yo ya estaba embarazada, y nuestra idea de vida estaba cambiando cada vez más rápido. Esa semana visitamos la que es hoy nuestra casa“, explicó la actriz en una entrevista en ¡Hola!.

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No resulta difícil entender por qué Corralejo conquista a quienes la visitan. Situada dentro del municipio de La Oliva, esta localidad ha sabido conservar parte del encanto del antiguo pueblo pesquero que fue durante siglos, al mismo tiempo que se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del archipiélago canario.

Su historia estuvo ligada durante décadas a la pesca y al comercio marítimo gracias a su privilegiada ubicación frente a Lanzarote y al islote de Lobos. Sin embargo, el desarrollo turístico experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX transformó completamente la localidad, que hoy combina servicios modernos con una naturaleza prácticamente intacta.

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Islote de Lobos, en Fuerteventura (Turismo Islas Canarias).

Uno de sus mayores tesoros es el Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido de más de 2.600 hectáreas que reúne algunos de los paisajes más sorprendentes de Canarias. Allí se suceden enormes dunas de arena blanca, originadas por restos de organismos marinos y conchas, junto a antiguos campos de lava volcánica que crean un paisaje único.

Otro de los lugares imprescindibles del entorno es la Montaña Roja, una antigua formación volcánica que domina el paisaje del parque natural. La ruta hasta su cima no presenta grandes dificultades y permite contemplar desde las alturas una de las imágenes más representativas del norte de Fuerteventura: las extensas dunas, la inmensidad del Atlántico y, en los días más despejados, el perfil del islote de Lobos y de la vecina Lanzarote en el horizonte.

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Algunas de las mejores playas del mundo

Sin embargo, si hay algo que identifica a Corralejo son sus playas. Kilómetros de costa de arena clara y aguas cristalinas convierten este rincón de Fuerteventura en uno de los destinos favoritos para quienes buscan tranquilidad, pero también para los aficionados a deportes acuáticos como el surf, el windsurf, el kitesurf, el paddle surf o el submarinismo.

Precisamente el surf es una de las grandes pasiones de Rodolfo Sancho y Xenia Tostado. El actor ha reconocido en distintas ocasiones que buena parte de su tiempo libre gira en torno al mar y a las olas, una afición que comparte con toda la familia y que encuentra en Corralejo uno de sus mejores escenarios.

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Quienes prefieren un ambiente más familiar suelen elegir Bajo Negro, una playa equipada con restaurantes, zonas infantiles y todos los servicios necesarios para pasar el día. Muy distinta es La Goleta, ubicada junto al núcleo urbano y perfecta para quienes buscan comodidad sin alejarse del paseo marítimo.

Parque Natural de Corralejo (Fuerteventura) (EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por CEDIDIO POR GOBIERNO DE CANARIAS).

Para los amantes del snorkel, una de las mejores alternativas es Playa del Burro, mucho menos concurrida y con excelentes condiciones para observar el fondo marino. En cambio, quienes desean aprovechar el viento constante para practicar surf o kiteboarding suelen dirigirse a El Médano, uno de los puntos de referencia para estos deportes. Otra de las joyas del municipio es Corralejo Viejo, una pequeña playa de aguas turquesa donde el ambiente resulta más relajado y donde también existen escuelas especializadas en distintas disciplinas acuáticas.

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Más allá de sus playas, Corralejo invita a recorrer su paseo marítimo, perderse entre las calles del casco histórico o descubrir restaurantes especializados en pescado fresco y gastronomía canaria. Además, desde su puerto parten diariamente embarcaciones hacia el islote de Lobos, una reserva natural de origen volcánico donde senderismo, calas de aguas transparentes y observación de aves convierten la excursión en una de las experiencias imprescindibles de la isla.