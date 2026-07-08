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La Guardia Civil advierte sobre el peligro de bañarse en los pantanos: “Aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”

Desde el 1 de enero al 30 de junio, en España han muerto 217 personas por ahogamiento

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Vista de la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)
Vista de la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

Con el aumento de las temperaturas y las dos olas de calor que nuestro país ha experimentado ya este año, son muchas las personas que acuden a los espacios acuáticos para refrescarse y huir, aunque sea un poco, de los termómetros elevados. Cuando la playa queda lejos o no hay piscinas disponibles, los pantanos, embalses, lagos y presas se convierten en una suerte de costa.

Bañarse en estas aguas, pese a que parezcan tranquilas, pueden entrañar riesgos. Así lo advierte la Guardia Civil, que ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que recomienda una serie de consejos para evitar accidentes y ahogamientos en estos espacios.

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“Si vas a refrescarte en un pantano, asegúrate de que esté permitido el baño Recuerda que no es una piscina, y aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”. No solo eso, sino que también debe extremarse la precaución en los saltos de altura y evitar las zonas delimitadas para actividades náuticas. Además, los agentes recomienda, en un contexto de altas temperaturas, protegerse del sol e hidratarse con frecuencia.

Varios efectivos de la Guardia Civil durante la búsqueda de un joven pescador y un bañista desaparecidos en diferentes puntos del embalse de Belesar, a 2 de julio de 2024, en O Páramo, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Varios efectivos de la Guardia Civil durante la búsqueda de un joven pescador y un bañista desaparecidos en diferentes puntos del embalse de Belesar, a 2 de julio de 2024, en O Páramo, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Los peligros de bañarse en pantanos o embalses

Tal y como señala la organización científica Fundación IO, aunque la superficie del agua en un pantano parezca tranquila, en su interior se pueden estar produciendo corrientes que ponen en peligro la vida de las personas. Esto se debe a cambios de temperatura más rápidos en la superficie que en las partes más profundas, generando una “estratificación” según la temperatura.

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Así, arriba el agua suele ser más caliente, mientras que abajo se mantiene más fría. “Si la temperatura del aire desciende, y a esto se le suma la entrada de viento, llega un momento en que el agua superficial está más fría que la de abajo, lo que genera un movimiento de aguas que tienden a regularizar la situación”. Esto, en definitiva, genera una serie de corrientes.

No solo eso, sino que el fondo que pisamos puede esconder piedras, raíces y otros restos que provoquen tropezones o enganchones. “Las propias algas pueden engancharnos igualmente”.

Varias personas pasan el día en la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)
Varias personas pasan el día en la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

Además, si la masa de agua en la que nos bañamos es un embalse, puede abrirse alguna compuerta. Este fenómeno “provoca una serie de turbulencias y corrientes en la masa de agua que, igualmente, pueden ser muy peligrosas”.

92 víctimas por ahogamiento en junio de 2026

Según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), en lo que va de 2026 (del 1 de enero al 30 de junio), el número de personas fallecidas por ahogamiento en España ha ascendido hasta 217.

El mes de junio ha sido especialmente trágico en este sentido: las víctimas mortales han sido 92, convirtiéndose en el peor registro para este mes desde que se comenzó a elaborar el INA en 2015. De hecho, la cifra supera el anterior máximo histórico: 73 fallecimientos en junio de 2025.

La playa de Poo en Asturias

La precaución debe mantenerse con independencia del lugar elegido para el baño, especialmente en el caso de los menores de edad. En junio, de hecho, han fallecido 16 por ahogamiento, de los cuales 9 perdieron la vida en piscinas, 5 en playas y 2 en otros espacios acuáticos.

Además, en la tarde del martes, una menor de seis años ha muerto al ahogarse en la piscina del complejo deportivo del barrio del secà de Balaguer, en la comarca de Noguera (Lleida), según ha informado el Govern de Cataluña.

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