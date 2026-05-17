España lidera la superficie de viñedo ecológico, un nicho para un consumidor exigente

Madrid, 17 may (EFE).- España se mantiene como el líder en viñedo ecológico en la Unión Europea (UE), con 164.861 de hectáreas, un nicho para un consumidor exigente que mira cada vez más la etiqueta de los productos que consume.

El socio fundador de Spanish Organic Wines (SOW), Francisco Robles, ha explicado a EFE que, desde hace unos diez años, el cultivo de vino en ecológico está creciendo "sin ningún tipo de problema", mientras que el número de socios de la asociación va en aumento y los mercados "están respondiendo bien".

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Robles ha destacado que "el consumidor tiene priorizado el concepto de sostenibilidad respecto a otros atributos de la alimentación", lo que conlleva la búsqueda de más calidad y el cuidado por la salud personal y el medio ambiente.

En su opinión, estos elementos han ido teniendo más fuerza en el mundo del vino y la alimentación ecológica, aprovechando que el consumidor ahora "mira más la etiqueta".

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De acuerdo a los últimos datos de Nielsen, la alimentación ecológica ya estaba presente en el 67 % de los hogares españoles en 2025, con una media de ocho actos de compra anuales.

Bodegas Robles apostó por el vino en ecológico a finales de la década de 1990 y ahora cuenta con 30 hectáreas en este régimen ubicadas en Málaga, con uvas de Pedro Ximenez, Moscatel y Verdejo bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla Moriles.

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El responsable sus viñas, Juan Rubio, ha señalado que, cuando empezaron en esta actividad "eran casi unos pioneros, unos locos", pero ahora cada día hay más personas que buscan productos ecológicos en el mercado.

Rubio ha apuntado que intentan hacer "todo lo posible para tener los mejores vinos" y que el cliente esté contento y sepa valorar el trabajo que supone una explotación en ecológico.

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Por ello, también realizan actividades de enoturismo en las que enseñan a los visitantes qué se hace en ese tipo de viñedo y la importancia de la cubierta vegetal, el control biológico de plagas, la función de los setos, los insectos y las levaduras autóctonas.

La superficie de producción ecológica se situó en 2024 en 2.944.941 hectáreas en España y disminuyó un 1,6 % respecto al año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) analizados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

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En concreto, el viñedo ecológico en España contaba con 164.861 hectáreas en 2024, pese a la reducción del 0,9 % anual, lo que representa el 18 % de la superficie total de viñedo y el 19,4 % de la extensión ecológica de cultivos permanentes.

Con este tipo de viñedo trabajan 1.475 bodegas y embotelladores industriales, según el último informe de producción ecológica del MAPA.

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Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la mayor con superficie de viñedo ecológico en 2024, con 68.541 hectáreas (41,6 %); seguida de Cataluña, con 34.314; Comunidad Valenciana, con 19.129 hectáreas; y Castilla y León, con 14.039.

En cuanto a la producción ecológica, Murcia es la que alcanza mayor proporción, con un 68,8 % del viñedo total en este régimen; y a continuación va Cataluña, con un 59,8 %. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 55019987459)