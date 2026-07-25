Incendio en Córdoba: el fuego en Cerro Muriano pasa su momento crítico y tiene ahora una evolución “muy favorable”

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Córdoba durante los trabajos de extinción. (EFE/Salas)

El incendio forestal de Cerro Muriano superó en la madrugada del sábado su momento más crítico gracias a una maniobra de ataque con fuego controlado que los servicios de extinción ejecutaron en las horas más oscuras de la emergencia. Con ese giro, lo que amenazaba con convertirse en un incendio de grandes proporciones quedó contenido dentro del perímetro de las carreteras N-432 y N-432A.

El fuego se originó el viernes a las 14:39 horas cuando un camión cargado de paja prendió en la carretera N-432, que une Córdoba capital con la barriada de Cerro Muriano. Las llamas se extendieron a la masa forestal colindante y obligaron a desalojar a 274 personas de las urbanizaciones de Villa Sanjurjo y Villa Alicia, que pasaron la noche en el centro cívico de la localidad. En su punto álgido, el dispositivo movilizó 145 efectivos, ocho autobombas, tres buldóceres y 21 medios aéreos.

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El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido este sábado ante los medios en el Puesto de Mando Avanzado junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, para valorar la situación. Sanz describió la noche como de “extraordinaria complejidad y peligrosidad” y explicó que la dirección de extinción optó por combatir el fuego con fuego. “Una estrategia que yo calificaría de operación quirúrgica, una decisión muy valiente donde la dirección de extinción se la jugó”, señaló. El consejero precisó que esa maniobra logró un vuelco en cuestión de minutos: “Lo que eran llamas absolutamente alocadas y sin control, fueron chocadas contra el propio fuego y se logró frenar que no pasara la carretera”.

Del riesgo extremo al “muy alto optimismo”

Sanz subrayó que el resultado de la reunión del comité de operaciones del sábado por la mañana permitía un cambio de tono en la valoración oficial. “Lo de anoche pudo ser una evolución hacia un incendio de extrema peligrosidad y, sin embargo, ahora puedo decir que, tras la reunión del comité de operaciones que hemos tenido esta mañana, la evolución es muy favorable, lo que nos lleva a un muy alto optimismo durante el día, pero también a una prudencia, como siempre, a la hora de tomar decisiones”, afirmó.

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Pese a ese optimismo, la situación operativa 1 se mantiene activa “por prudencia”, según el consejero. El dispositivo se redujo a 100 efectivos, cuatro helicópteros y cuatro aviones de carga en tierra, centrados en sofocar los puntos calientes sin llamas que persisten, sobre todo en la zona de cola donde se inició el incendio.

A primera hora de la mañana se realizó un vuelo de reconocimiento para constatar el estado del perímetro, que el Infoca cifra en cerca de 200 hectáreas, aunque Sanz precisó que una gran parte de esa superficie no llegó a quemarse. La ermita de Santa María de los Pinares “ha quedado absolutamente intacta”, aunque rodeada de zona quemada.

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La UME realiza labores de extinción en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, por el incendio declarado el jueves en San Martín de Valdeiglesias. (UME)

El alcalde de Córdoba valoró que el incendio no afectara ni a las urbanizaciones ni al núcleo urbano de la localidad, y reconoció la tensión de las horas nocturnas. Bellido explicó que el objetivo prioritario de la noche fue “contener el incendio dentro del perímetro de la nacional 432A y la nacional 432, porque si hubiera saltado en cualquiera de los dos ámbitos, hubiéramos tenido otro incendio de otras características, con posible excepción si se iría recorriendo hacia el sur, pues a otras zonas urbanas de nuestra ciudad y sobre todo a una masa forestal o hacia Los Villares o hacia el sur, muy compleja de atacar”.

Las 274 personas alejadas de sus viviendas deben esperar hasta la tarde para conocer si pueden regresar. Sanz indicó que a partir de las 19:00 horas se tomará alguna decisión que espera que sea “favorable” tanto para la población como en cuanto al nivel de la situación operativa del incendio.

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