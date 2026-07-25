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Julia Janeiro habla de la relación que tiene con Belén Esteban y la de su familia con su hermana: “Se ha contado una versión que no es”

La sevillana lanza un dardo y se mantiene distante a dar opinión sobre la que fue pareja de su padre

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Julia Janeiro empieza a hablar con la prensa. (Europa Press)
Julia Janeiro empieza a hablar con la prensa. (Europa Press)

La reciente declaración de Julia Janeiro ha generado un nuevo episodio en la crónica mediática que rodea a su familia, especialmente en lo relativo a la figura de Belén Esteban. Hasta ahora, Juls había optado por el silencio y la discreción, evitando participar en los debates públicos desencadenados tras la separación de sus padres y la exposición de distintas versiones en televisión. Sin embargo, en su última aparición ante reporteros, la joven dejó claro que no comparte el relato que durante años ha circulado en los medios, afirmando que “se ha contado una versión que no es”.

Aunque mantuvo su decisión de no profundizar en detalles personales, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario marcó una diferencia respecto a la narrativa que acostumbra tener. Juia sostuvo que los verdaderos protagonistas conocen la realidad y que parte del público también la intuye, sugiriendo que la historia conocida por la audiencia dista de los hechos vividos en el ámbito privado. La expectación generada por sus palabras ha sido notable, dado el hermetismo que había mantenido hasta la fecha.

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Julia Janeiro se mostró cauta a la hora de responder sobre su relación con Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban, y defendió el derecho de su hermana al anonimato. También lanzó un dardo donde aclaraba que no iba a hablar de anónimos. Insistió en que no hablaría sobre personas que han elegido permanecer fuera del foco mediático, reafirmando su intención de no alimentar comentarios o polémicas sobre su entorno cercano. La joven dejó claro que solo se pronunciaría sobre su propia experiencia y vida, poniendo límites a la exposición de su círculo familiar.

Julia Janeiro habla de Belén Esteban

En su primer pronunciamiento sobre el relato mediático que involucra a Belén Esteban, Juls Janeiro rompió el silencio con una declaración breve pero contundente. Al preguntarle por Esteban, aseguró ante los medios que “se ha contado una versión toda la vida que no es”, dejando entrever que la historia difundida por televisión no se corresponde con la experiencia de quienes han vivido la situación de cerca. Aunque no entró en detalles ni mencionó episodios concretos, su comentario ha sido interpretado como un cuestionamiento directo a la imagen pública que se ha construido en torno al conflicto familiar.

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Juls también dejó claro que no tiene intención de participar en el debate mediático ni de alimentar controversias. Subrayó que quienes realmente conocen la situación saben cuál es la verdad y, aunque entiende el interés que despierta el tema, prefiere mantener la discreción. La joven ha aparecido en contadas ocasiones ante los reporteros, siempre manteniendo una actitud distante respecto al pasado mediático de su familia y limitándose a responder sobre asuntos propios.

Lo que dice de sus padres y su visión del entorno familiar

Durante el mismo encuentro con los medios, Julia Janeiro dedicó palabras de elogio y afecto a sus padres, mostrando una imagen familiar positiva y alejada de los conflictos. Describió la relación entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario como “una fantasía” y expresó su deseo de tener un matrimonio similar en el futuro. “Estoy muy contenta por ellos. Los veo mejor y más enamorados que nunca. No les cabe más amor en el corazón”, afirmó la joven, destacando el buen momento que atraviesa la pareja.

La relación tan familiar de los Janeiro. (Europa Press)
La relación tan familiar de los Janeiro. (Europa Press)

Esta visión contrasta con las informaciones y especulaciones que durante años han circulado en la prensa del corazón sobre la familia Janeiro. Juls optó por resaltar el cariño y la estabilidad en su entorno más cercano, apartándose del relato conflictivo que ha predominado en el espacio público. Su intervención muestra la voluntad de proteger la intimidad familiar y de construir un relato propio, alejado del ruido mediático.

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