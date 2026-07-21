España

Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la amnistía

La defensa solicita una acción urgente tras la reapertura del trámite de alegaciones en el Tribunal de Cuentas, que mantiene medidas millonarias contra los denunciantes

Guardar
La defensa de Puigdemont presenta una denuncia ante la Comisión Europea por la no aplicación inmediata de la amnistía (Europa Press)
La defensa de Puigdemont presenta una denuncia ante la Comisión Europea por la no aplicación inmediata de la amnistía (Europa Press)

La defensa de Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía, un movimiento que extiende a Bruselas el choque judicial abierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que afecta también a Toni Comín y Lluís Puig.

El escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye pide a la Comisión Europea una actuación urgente porque las medidas cautelares que siguen pesando sobre los denunciantes superan los 9,5 millones de euros. La denuncia sostiene que el Tribunal de Cuentas ha reabierto un trámite de alegaciones durante 10 días que, a su juicio, contraviene directamente el fallo del TJUE.

PUBLICIDAD

La iniciativa se ha registrado este martes después de que el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador acordara el lunes abrir ese plazo para que las partes personadas en la causa por la responsabilidad contable del procés presenten alegaciones. La defensa entiende que ese paso procesal no era necesario a la luz de la sentencia dictada en Luxemburgo.

Boye cuestiona al Tribunal de Cuentas

El abogado ha acompañado ese movimiento con un escrito de 86 páginas y con otra denuncia dirigida al propio TJUE. La tesis de Boye es que el Tribunal de Cuentas no ha aplicado de entrada el olvido penal y que, al hacerlo, ha incumplido una resolución europea.

PUBLICIDAD

La denuncia, adelantada por VilaWeb, sostiene que el plazo para dictar la amnistía ha quedado suspendido de facto por la reapertura del trámite de alegaciones. Boye afirma que no solo se trata de una actuación innecesaria, sino de una decisión incompatible con la sentencia europea de la semana pasada.

El Tribunal de Cuentas reabrió el trámite de alegaciones pese a la sentencia europea sobre la amnistía (Europa Press)
El Tribunal de Cuentas reabrió el trámite de alegaciones pese a la sentencia europea sobre la amnistía (Europa Press)

El texto remitido a Bruselas recuerda que la providencia del Tribunal de Cuentas recogía las indicaciones del TJUE, pero evitaba aplicar la amnistía de manera inmediata. Al mismo tiempo, concedía diez días adicionales a las partes y reclamaba documentación para acreditar el origen de los fondos empleados en el referéndum del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat.

La defensa de Puigdemont, igual que la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, subraya que la sentencia europea dejó claro que los gastos del procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre esa base, acusa al tribunal de tergiversar el sentido del fallo de Luxemburgo.

El fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo Santamaría, ha censurado también esa providencia. El ministerio público la considera “innecesaria e improcedente” por haber abierto un nuevo trámite y reclamar documentación adicional.

La acusación de incumplir el derecho de la Unión

En la denuncia a la Comisión Europea, Boye invoca el artículo 4 del tratado de la Unión sobre cooperación leal. El escrito sostiene que los Estados miembros deben impedir que sus órganos adopten decisiones que pongan en riesgo los objetivos de la Unión y la ejecución de las sentencias del TJUE.

La formulación del escrito va un paso más allá y sostiene: “El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya". (Fuente: Junts)

Hasta antes de esta providencia, la defensa había mantenido que no pensaba presentar nuevos escritos de impulso procesal ni más recursos, al considerar que la resolución europea era suficientemente clara. El cambio de estrategia se produce después de que el Tribunal de Cuentas optara por no aplicar la amnistía de manera directa.

En paralelo, el Tribunal Constitucional ha fijado para septiembre la deliberación del primer recurso de amparo por la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a dirigentes independentistas condenados por malversación. El pleno del 22 de septiembre revisará el recurso del secretario general de JxCat Jordi Turull.

Puigdemont está encausado tanto en el Supremo como en el Tribunal de Cuentas. En esa misma situación se encuentran Lluís Puig, Toni Comín, Oriol Junqueras y el propio Turull, aunque Boye representa únicamente a Puigdemont, Puig y Comín.

Temas Relacionados

Carles PuigdemontComisión EuropeaTribunal de CuentasBruselasUnión EuropeaIndependentismo CatalánJusticiaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 21 de julio de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 21 de julio de 2026

Ensalada veraniega con granada, nueces y pollo: una receta diferente para sorprender a tus invitados estas vacaciones

Es una guarnición fresca y diferente para combatir los días de calor

Ensalada veraniega con granada, nueces y pollo: una receta diferente para sorprender a tus invitados estas vacaciones

Resultados de Eurojackpot martes 21 de julio: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Eurojackpot martes 21 de julio: ganadores y números premiados

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desmonta varios mitos sobre los controles de alcoholemia: “Con un antiácido das negativo”

La Guardia Civil desmonta varios mitos sobre los controles de alcoholemia: “Con un antiácido das negativo”

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

ECONOMÍA

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

DEPORTES

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles