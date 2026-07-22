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Del “Zapatero marcaba los pasos” al “no lo sé”: Julio Martínez sigue la ‘vía Aldama’ para señalar al expresidente, pero no concreta su papel en el rescate de Plus Ultra

El administrador de Análisis Relevante ratifica ante el juez Calama el escrito con el que atribuye al exlíder socialista la dirección de las gestiones para lograr la ayuda de 53 millones a la aerolínea, aunque admite que desconoce qué actuaciones concretas llevó a cabo

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El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional (EFE/J.J. Guillén)
El empresario Julio Martínez Martínez a su llegada este martes a la Audiencia Nacional (EFE/J.J. Guillén)

La decisión estaba tomada antes incluso de cruzar la puerta de la Audiencia Nacional. Julio Martínez Martínez ya había movido ficha el día anterior con un escrito en el que se ofrecía a colaborar con la Justicia y señalaba directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Este martes solo faltaba ratificarlo ante el juez José Luis Calama y lo hizo durante cerca de tres horas de declaración, en una comparecencia que confirmó su cambio de estrategia procesal, pero que dejó abiertas muchas de las incógnitas que el instructor trató de despejar.

El administrador de Análisis Relevante sostuvo, de principio a fin, el mismo relato que había plasmado por escrito: que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir”, quien dirigía la estrategia de la consultora y quien pilotaba las gestiones relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Sin embargo, a medida que avanzó el interrogatorio, fue quedando al descubierto el principal punto débil de su versión: cuando el juez le pidió concretar qué hizo exactamente Zapatero para favorecer la concesión de las ayudas, las respuestas fueron mucho menos precisas.

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Calama trató en varias ocasiones de llevar la declaración al terreno de los hechos. Quería saber qué gestiones concretas se realizaron, con quién se habló y cuál fue el papel desempeñado por cada uno de los implicados. Pero Martínez insistió en que él nunca trató directamente con la SEPI y que desconocía qué contactos o actuaciones pudo realizar el expresidente. Su versión fue que se limitaba a trasladar instrucciones y acompañar el desarrollo de las operaciones, una explicación que no terminó de convencer al magistrado, que llegó a reprocharle que, si desconocía esas gestiones, su función había sido poco más que la de un intermediario.

De la “vía Aldama” al examen del juez

El giro dado por Martínez recuerda inevitablemente a la denominada “vía Aldama”: la estrategia de colaborar con la Justicia apuntando hacia responsables de mayor relevancia con la expectativa de obtener un mejor escenario procesal. No ha sido el único. En apenas veinticuatro horas, el propio Julio Martínez Martínez, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, presentaron escritos en los que manifestaban su voluntad de colaborar con la investigación y atribuían a Zapatero un papel relevante en la obtención del rescate.

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Ahora bien, si esos escritos dibujaban un relato contundente, la declaración de este martes dejó la sensación de que aún faltan piezas esenciales. Martínez reiteró que el expresidente lideraba realmente Análisis Relevante pese a no figurar formalmente en su estructura societaria, que era quien decidía la estrategia de la empresa y quien aportaba los clientes gracias a su condición de exjefe del Ejecutivo. También aseguró que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra iba a contratar con la consultora y quien, meses después, le comunicó que la ayuda pública terminaría siendo aprobada.

El empresario Julio Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional (Eduardo Parra / Europa Press)
El empresario Julio Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional (Eduardo Parra / Europa Press)

Sin embargo, cuando el interrogatorio descendió al detalle, el empresario no pudo precisar qué actuaciones concretas realizó el expresidente para que ese rescate saliera adelante. Esa falta de concreción marcó buena parte de una comparecencia en la que el juez reclamó en varias ocasiones respuestas más específicas.

El magistrado también centró parte de sus preguntas en los contratos firmados entre Análisis Relevante y Plus Ultra. Martínez confirmó la existencia de un contrato mensual por trabajos de asesoramiento y reconoció igualmente el acuerdo que contemplaba el pago de una comisión equivalente al 1% del rescate si la operación llegaba a buen puerto. Según explicó, ese importe terminó abonándose de forma escalonada y a través de distintas sociedades debido a la presión mediática que generó la ayuda pública concedida a la aerolínea.

Dinero, Dubái y Venezuela

La declaración no giró únicamente en torno al rescate. El juez aprovechó el interrogatorio para profundizar en otros aspectos de la investigación, desde el dinero en efectivo intervenido durante los registros hasta la actividad desarrollada por las distintas sociedades vinculadas al empresario.

Fue precisamente en este bloque donde se repitieron con mayor frecuencia respuestas como “no lo recuerdo” o “no lo sé”. Martínez tuvo dificultades para explicar el origen de determinadas cantidades de dinero y defendió que buena parte de la actividad de Análisis Relevante consistía en la elaboración de informes estratégicos y labores de consultoría. El instructor, sin embargo, puso en duda tanto el alcance real de esos trabajos como la justificación de algunos de los pagos investigados.

Otro de los episodios abordados fue el proyecto para constituir una sociedad en Dubái. Martínez sostuvo que aquella iniciativa nunca llegó a materializarse, aunque confirmó que sí se habló de ella durante una reunión celebrada en Madrid. Su versión volvió a chocar con la mantenida por Zapatero, que en su declaración negó cualquier implicación con una eventual estructura offshore.

El empresario también situó a Venezuela en el origen de su relación profesional con el expresidente. Explicó que fue Zapatero quien le abrió las puertas para comenzar a trabajar en el país y quien le permitió establecer contacto con dirigentes del Gobierno venezolano, entre ellos Delcy Rodríguez. No obstante, tampoco en este punto aportó detalles sobre actuaciones concretas relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Así ha sido la llegada a la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La comparecencia dejó además referencias a las hijas del expresidente. Martínez aseguró que participaron en trabajos de maquetación y preparación de documentación para Análisis Relevante y reconoció que continuó abonándoles cantidades durante un tiempo. El juez volvió a interesarse por el contenido real de esas funciones y por la justificación de esos pagos.

El cambio de estrategia de Julio Martínez ya es un hecho. Ha pasado de limitarse a defenderse a convertirse en un investigado dispuesto a señalar hacia arriba. Sin embargo, la primera prueba de esa nueva hoja de ruta dejó una sensación agridulce: mantuvo intactas las acusaciones contra Zapatero, pero cuando el interrogatorio exigió descender del relato general al detalle de las gestiones, las respuestas fueron mucho menos concluyentes de lo que anticipaba el escrito presentado apenas veinticuatro horas antes.

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