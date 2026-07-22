Valérie Perrin, la autora del ‘best seller’ del verano cuya adaptación dirige el director de ‘Amélie’: “Hay valores en torno a la espiritualidad que hace 10 años estaban mucho menos presentes”

Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)

Valérie Perrin (Remiremont, Francia, 1967) no sabe cuántos libros ha vendido. O, mejor dicho, prefiere no saberlo. Guionista, fotógrafa de cine y escenógrafa durante buena parte de su carrera, pasó de trabajar detrás de las cámaras a convertirse, casi sin proponérselo, en una de las escritoras más leídas de toda Europa. Desde su debut en la literatura en 2015 ha publicado cuatro novelas, la última, Tatá, el año pasado. Poco más de una década después, su editorial en España, Duomo Ediciones, cifra su alcance en traducciones a 38 idiomas y más de seis millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. “Me leen en 60 países, pero no pienso en ello”, asegura a Infobae. “Lo que sí me influye es que esperen un nuevo libro en tantos lugares. Cuanto más escribo, más difícil es entrar en un nuevo proceso de creación, porque primero te preguntas: ‘¿Qué puedo aportar de diferente a mis lectores o mis lectoras?’“, añade. “Siempre intento sorprenderlos, pero también sorprenderme a mí misma”.

Ocho años después de su publicación en Francia y tras superar los cuatro millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Cambiar el agua de las flores está disponible en librerías españolas desde el pasado 1 de junio, ya convertida en todo un fenómeno editorial. La novela, galardonada con el Prix Maison de la Presse, también dará el salto al cine de la mano de Jean-Pierre Jeunet, director de Amélie. “Escribo con una cámara en la cabeza”, confiesa Perrin. “Mientras escribo ya veo a los personajes, los decorados y la luz. Quizá por eso la adaptación me resulta tan natural”, apunta.

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Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)

La obra, definida por su editorial como “un himno a lo maravilloso de las cosas simples”, sigue a Violette Toussaint, la guardiana del cementerio de un pequeño pueblo de Borgoña —la región donde creció Perrin—, que encuentra consuelo en las confidencias de quienes visitan las tumbas. Un día, la llegada de un comisario de Marsella, quien busca depositar las cenizas de su madre junto a un desconocido, introduce un misterio que entrelaza la memoria de los vivos con los secretos de los muertos.

Un libro que combina misterio, secretos, amor, pérdida y esperanza

Pese a que la autora escribió esta novela hace una década y se publicó en 2018, la autora cree que los temas que retrata están más vigentes que nunca. “No sé si fue el papa Francisco o si la gente necesita cada vez más puntos de referencia, pero la gente se acerca más a la espiritualidad, habla más de la muerte, del más allá”, sostiene. Y para muestra, el boom artístico que vivió España el año pasado con la película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, o el cuarto álbum de Rosalía, Lux. “. “Hay valores refugio en torno a la espiritualidad que hace diez años estaban mucho menos presentes”.

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Claude Lelouch and Valerie Perrin pose on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica

Precisamente por esto, la autora explica que al menos en el país galo, los psicólogos y los psiquiatras “lo están utilizando para acompañar en temas de duelo, para hablar de la pena, del dolor. Pero es un libro que al mismo tiempo sana, ayuda”, apunta.

La idea de la novela tampoco nació en un escritorio. Surgió durante uno de los paseos que solía dar con su marido, el cineasta Claude Lelouch, ganador de un Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 1966, por Un hombre y una mujer, por el pequeño cementerio de Normandía donde están enterrados sus padres. “Un día me pregunté si existía realmente la profesión de guardiana de cementerio”, recuerda. “Cuando cerré la verja empecé a pensar en la historia de Violette. La chispa nació allí, en ese cementerio”.

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Imagen de 'Secreto de las flores'. (STUDIOCANAL)

Aunque Cambiar el agua de las flores aborda cuestiones como la pérdida, el amor o la memoria, Perrin reconoce que en todas sus novelas hay un importante componente de thriller. “Me apasionan los sucesos”, admite. “Siempre hay algo de investigación porque leo muchísima novela negra. Me encanta que el lector participe, que se haga las mismas preguntas que los personajes. Quiero que trabaje intelectualmente, que llore cuando yo lloro y que ría cuando yo río”.

Quizá por esa construcción tan visual de sus historias no le sorprendió que la novela acabara dando el salto a la gran pantalla. “Cuando un best seller tiene éxito, suele terminar convertido en una serie o una película", afirma. En este caso, la adaptación estará dirigida por Jean-Pierre Jeunet, responsable de la quinto nominada al Oscar Amélie, una elección que, reconoce, le entusiasmó desde el primer momento. “Creo que hay mucha poesía en su universo. Sabía que iba a hacer una película fabulosa”, afirma. Perrin no ha escrito el guion de la cinta, ya que prefieró “dejar tranquilo” al director y darle “carta blanca”.

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El papel de Violette Toussaint recae en la actriz francesa Leïla Bekhti, cuya interpretación emocionó a la propia Perrin. “Lloré. Me abracé a Jean-Pierre”, recuerda la escritora tras verla caracterizada por primera vez. Ganadora del premio César a la mejor revelación femenina en 2011 por Todo brilla (Tout ce qui brille), la actriz francesa de origen argelino de 42 años lidera la cinta donde el propio Jeunet firma el guion junto a Guillaume Laurant, con quien ya colaboró en Amélie, mientras que Perrin aparece acreditada por la novela original. La cinta llegará a los cines franceses en diciembre de 2026 y en España el 1 de enero del año que viene, bajo el título Secreto de las flores.