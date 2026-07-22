España Cultura

Valérie Perrin, la autora del ‘best seller’ del verano cuya adaptación dirige el director de ‘Amélie’: “Hay valores en torno a la espiritualidad que hace 10 años estaban mucho menos presentes”

Ocho años después de su publicación en Francia, llega a España ‘Cambiar el agua de las flores’, el segundo libro de la escritora francesa que ha vendido cuatro millones de ejemplares en todo el mundo

Guardar
Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)
Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)

Valérie Perrin (Remiremont, Francia, 1967) no sabe cuántos libros ha vendido. O, mejor dicho, prefiere no saberlo. Guionista, fotógrafa de cine y escenógrafa durante buena parte de su carrera, pasó de trabajar detrás de las cámaras a convertirse, casi sin proponérselo, en una de las escritoras más leídas de toda Europa. Desde su debut en la literatura en 2015 ha publicado cuatro novelas, la última, Tatá, el año pasado. Poco más de una década después, su editorial en España, Duomo Ediciones, cifra su alcance en traducciones a 38 idiomas y más de seis millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. “Me leen en 60 países, pero no pienso en ello”, asegura a Infobae. “Lo que sí me influye es que esperen un nuevo libro en tantos lugares. Cuanto más escribo, más difícil es entrar en un nuevo proceso de creación, porque primero te preguntas: ‘¿Qué puedo aportar de diferente a mis lectores o mis lectoras?’“, añade. “Siempre intento sorprenderlos, pero también sorprenderme a mí misma”.

Ocho años después de su publicación en Francia y tras superar los cuatro millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Cambiar el agua de las flores está disponible en librerías españolas desde el pasado 1 de junio, ya convertida en todo un fenómeno editorial. La novela, galardonada con el Prix Maison de la Presse, también dará el salto al cine de la mano de Jean-Pierre Jeunet, director de Amélie. “Escribo con una cámara en la cabeza”, confiesa Perrin. “Mientras escribo ya veo a los personajes, los decorados y la luz. Quizá por eso la adaptación me resulta tan natural”, apunta.

PUBLICIDAD

Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)
Portada de 'Cambiar el agua de las flores', de Valérie Perrin (Duomo ediciones)

La obra, definida por su editorial como “un himno a lo maravilloso de las cosas simples”, sigue a Violette Toussaint, la guardiana del cementerio de un pequeño pueblo de Borgoña —la región donde creció Perrin—, que encuentra consuelo en las confidencias de quienes visitan las tumbas. Un día, la llegada de un comisario de Marsella, quien busca depositar las cenizas de su madre junto a un desconocido, introduce un misterio que entrelaza la memoria de los vivos con los secretos de los muertos.

Un libro que combina misterio, secretos, amor, pérdida y esperanza

Pese a que la autora escribió esta novela hace una década y se publicó en 2018, la autora cree que los temas que retrata están más vigentes que nunca. “No sé si fue el papa Francisco o si la gente necesita cada vez más puntos de referencia, pero la gente se acerca más a la espiritualidad, habla más de la muerte, del más allá”, sostiene. Y para muestra, el boom artístico que vivió España el año pasado con la película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, o el cuarto álbum de Rosalía, Lux. “. “Hay valores refugio en torno a la espiritualidad que hace diez años estaban mucho menos presentes”.

PUBLICIDAD

Claude Lelouch and Valerie Perrin pose on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica
Claude Lelouch and Valerie Perrin pose on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica

Precisamente por esto, la autora explica que al menos en el país galo, los psicólogos y los psiquiatras “lo están utilizando para acompañar en temas de duelo, para hablar de la pena, del dolor. Pero es un libro que al mismo tiempo sana, ayuda”, apunta.

La idea de la novela tampoco nació en un escritorio. Surgió durante uno de los paseos que solía dar con su marido, el cineasta Claude Lelouch, ganador de un Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 1966, por Un hombre y una mujer, por el pequeño cementerio de Normandía donde están enterrados sus padres. “Un día me pregunté si existía realmente la profesión de guardiana de cementerio”, recuerda. “Cuando cerré la verja empecé a pensar en la historia de Violette. La chispa nació allí, en ese cementerio”.

Imagen de 'Secreto de las flores'. (STUDIOCANAL)
Imagen de 'Secreto de las flores'. (STUDIOCANAL)

Aunque Cambiar el agua de las flores aborda cuestiones como la pérdida, el amor o la memoria, Perrin reconoce que en todas sus novelas hay un importante componente de thriller. “Me apasionan los sucesos”, admite. “Siempre hay algo de investigación porque leo muchísima novela negra. Me encanta que el lector participe, que se haga las mismas preguntas que los personajes. Quiero que trabaje intelectualmente, que llore cuando yo lloro y que ría cuando yo río”.

Quizá por esa construcción tan visual de sus historias no le sorprendió que la novela acabara dando el salto a la gran pantalla. “Cuando un best seller tiene éxito, suele terminar convertido en una serie o una película", afirma. En este caso, la adaptación estará dirigida por Jean-Pierre Jeunet, responsable de la quinto nominada al Oscar Amélie, una elección que, reconoce, le entusiasmó desde el primer momento. “Creo que hay mucha poesía en su universo. Sabía que iba a hacer una película fabulosa”, afirma. Perrin no ha escrito el guion de la cinta, ya que prefieró “dejar tranquilo” al director y darle “carta blanca”.

El papel de Violette Toussaint recae en la actriz francesa Leïla Bekhti, cuya interpretación emocionó a la propia Perrin. “Lloré. Me abracé a Jean-Pierre”, recuerda la escritora tras verla caracterizada por primera vez. Ganadora del premio César a la mejor revelación femenina en 2011 por Todo brilla (Tout ce qui brille), la actriz francesa de origen argelino de 42 años lidera la cinta donde el propio Jeunet firma el guion junto a Guillaume Laurant, con quien ya colaboró en Amélie, mientras que Perrin aparece acreditada por la novela original. La cinta llegará a los cines franceses en diciembre de 2026 y en España el 1 de enero del año que viene, bajo el título Secreto de las flores.

Temas Relacionados

EscritorasLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las espectaculares localizaciones de ‘La Odisea’ para hacer un viaje de película: de la Troya reimaginada en Marruecos al inframundo en Islandia

El director Christopher Nolan ha recorrido medio mundo para utilizar algunas de las localizaciones reales más espectaculares jamás vistas en el cine

Las espectaculares localizaciones de ‘La Odisea’ para hacer un viaje de película: de la Troya reimaginada en Marruecos al inframundo en Islandia

Kira Miró y Salva Reina llevan por primera vez su relación a la ficción en su sexta película juntos: “Mientras más tiempo pasamos el uno con el otro, mejor”

Los actores, que vuelven a compartir pantalla en ‘Tres de más’, aseguran que trabajar en pareja nunca les ha supuesto un problema: “Nos conocemos, nos respetamos y nos sumamos”

Kira Miró y Salva Reina llevan por primera vez su relación a la ficción en su sexta película juntos: “Mientras más tiempo pasamos el uno con el otro, mejor”

Si eres fan de ‘Heartstopper’, no puedes perderte la película que acaba de estrenarse en Netflix y que pone punto y final a la serie: “Siempre estará en mi corazón”

El desenlace de la historia de amor entre Nick y Charlie concluye con un largometraje después de que la plataforma decidiera no continuar con una nueva temporada

Si eres fan de ‘Heartstopper’, no puedes perderte la película que acaba de estrenarse en Netflix y que pone punto y final a la serie: “Siempre estará en mi corazón”

Críticas a Rosalía tras llamar ‘perlas’ a los jugadores de Argentina poco antes de cantar en Buenos Aires: “Pidan la devolución de entradas”

La artista ha enfadado a los fans de la selección argentina al ‘repostear’ una publicación de la creadora de contenido y exactriz porno Mia Khalifa

Críticas a Rosalía tras llamar ‘perlas’ a los jugadores de Argentina poco antes de cantar en Buenos Aires: “Pidan la devolución de entradas”

La autora de ‘El cuento de la criada’ reimagina ‘La Odisea’: así es la novela de menos de 200 páginas que replantea la historia de Penélope

Publicada en 2005, la obra da una vuelta de tuerca al personaje de la mujer de Odiseo, que esperó veinte años el regreso de su marido

La autora de ‘El cuento de la criada’ reimagina ‘La Odisea’: así es la novela de menos de 200 páginas que replantea la historia de Penélope
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del “Zapatero marcaba los pasos” al “no lo sé”: Julio Martínez sigue la ‘vía Aldama’ para señalar al expresidente, pero no concreta su papel en el rescate de Plus Ultra

Del “Zapatero marcaba los pasos” al “no lo sé”: Julio Martínez sigue la ‘vía Aldama’ para señalar al expresidente, pero no concreta su papel en el rescate de Plus Ultra

Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la amnistía

La Guardia Civil desmonta varios mitos sobre los controles de alcoholemia: “Con un antiácido das negativo”

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

ECONOMÍA

La conciliación también se paga: las madres trabajadoras ingresan un 39% menos tras tener su primer hijo

La conciliación también se paga: las madres trabajadoras ingresan un 39% menos tras tener su primer hijo

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

DEPORTES

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos