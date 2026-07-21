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Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La FIFA analiza posibles castigos tras los incidentes ocurridos al término del partido entre España y Argentina en Nueva Jersey

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El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Gavi ha rechazado que Leandro Paredes y Nahuel Molina sean sancionados por la tangana posterior a la final del Mundial entre España y Argentina, al considerar que ese tipo de episodios forman parte de “esa parte del fútbol que es un poco más violenta”, aunque admite que no dejan “una buena imagen para los niños”.

El centrocampista español ha fijado así su posición mientras la FIFA estudia posibles castigos por los incidentes ocurridos tras el 1-0 de España en Nueva Jersey. El internacional del FC Barcelona ha defendido que la respuesta adecuada habría sido una expulsión durante el partido y no una suspensión posterior, después de un altercado que se produjo al término de la final y en el que también se vio implicado.

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Gavi ha sido tajante al ser preguntado por la posibilidad de que haya sanciones disciplinarias. “Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”.

Expulsión durante el juego

El jugador ha añadido que, a su juicio, “quizás lo más lógico” habría sido expulsar a los implicados durante el encuentro. Después remató su reflexión con una idea de cierre sobre lo ocurrido en la final: “Todo es fútbol y tiene que ser así siempre”.

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La pelea se desencadenó después del pitido final en Nueva Jersey, cuando los futbolistas españoles celebraban la victoria. Nahuel Molina golpeó a Rodri, lo que provocó la reacción de Eric García. A partir de ahí, Leandro Paredes sujetó por el cuello al defensa español y Gavi acudió a defender a su compañero.

El enfrentamiento tras el partido (Reuters/Vincent Carchietta)
El enfrentamiento tras el partido (Reuters/Vincent Carchietta)

En ese cruce, el centrocampista acabó derribado por el internacional argentino. El altercado no se limitó a los jugadores, por lo que la FIFA ha abierto una investigación de oficio para determinar si procede imponer sanciones por lo ocurrido tras el encuentro.

Entre los implicados apareció también Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico de Argentina, que propinó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo en medio de la trifulca, antes de que otros integrantes de ambos equipos intervinieran para frenar la escalada.

El homenaje a Gavi y Fabián Ruiz en Los Palacios y Villafranca

Las declaraciones de Gavi han llegado durante el homenaje que ha recibido este martes junto a Fabián Ruiz en Los Palacios y Villafranca, su localidad natal en la provincia de Sevilla, por la conquista del título mundial. Ambos futbolistas han recibido su peso en tomates, una tradición del municipio.

Gavi y Fabián celebran el Mundial en su pueblo (Europa Press)
Gavi y Fabián celebran el Mundial en su pueblo (Europa Press)

El ayuntamiento también ha confirmado que uno de los campos de fútbol de la localidad llevará el nombre de Gavi. El municipio levantará además un monumento compartido con Fabián Ruiz y Jesús Navas, los tres campeones del mundo nacidos allí. En ese acto, el centrocampista ha recordado su salida a Barcelona cuando tenía 10 años. “Me fui con 10 años a Barcelona y dejé muchas cosas aquí en mi pueblo”, ha dicho.

Las cámaras de la Federación captaron los momentos posteriores a la victoria y las primeras palabras de los campeones.

El jugador ha explicado también que en aquel momento no quería marcharse. “Me acuerdo de que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo. No sabía a dónde iba, pero mis padres sí y me llevaron a Barcelona. Por suerte, ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y hoy sigo así”.

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