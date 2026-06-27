Actividades de ocio y el eclipse llevan al turismo rural a una ocupación veraniega del 70%

Madrid, 27 jun (EFE).- Los alojamientos de turismo rural ya están a más del 70 % de ocupación en algunas zonas para la época estival, según las asociaciones del sector, que ven en los programas culturales, las actividades en la naturaleza y, sobre todo, por el eclipse solar del 12 de agosto, sus principales alicientes.

El número de viajeros que eligen turismo rural cada año se va estabilizando tras el auge pospandemia, una alternativa tranquila para millones de personas que se acercan a los pueblos en busca de tranquilidad.

PUBLICIDAD

La Red Española de Turismo Rural (Redtur) -que es una plataforma estatal de cooperación que agrupa a siete asociaciones representativas del turismo rural reglado de distintas comunidades autónomas- ha cifrado su media nacional para verano en torno al 70 %, con agosto como "mes clave" para muchos pueblos por sus fiestas patronales, programa cultural y el eclipse solar.

En concreto, para las fechas del hito astronómico los alojamientos rurales ya se encuentran al 95 % de ocupación, una realidad que va a "mejorar mucho" los ingresos en las zonas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Redtur, los viajeros ya "han disparado la demanda" de hospedaje hasta una semana antes y varios días después.

Por su parte, la plataforma de reservas Escapadarural.com ha datado su ocupación en un 40,5 % para este periodo, con previsiones que reflejan un comportamiento "especialmente positivo" y que esperan "aumente" a lo largo de la temporada alta.

PUBLICIDAD

Las reservas se concentran principalmente los fines de semana y también se aprecia un pico de ocupación en agosto en las zonas rurales donde se verá el eclipse, han añadido.

Por comunidades autónomas, Islas Baleares lidera la lista con el 61,48 % de ocupación, seguida de Asturias al 52 %, Cataluña al 46 %, Andalucía al 44,8 % y Navarra al 44,26 %.

PUBLICIDAD

Por provincias, al igual que Islas Baleares, repite con el mismo grado de ocupación, Málaga, que se posiciona en segundo puesto con un 55 %, antes que Cádiz y Asturias con el 52 % y Barcelona al 51 %.

El portal Booking.com ha explicado a Efeagro que los destinos de interior siguen en aumento de junio a septiembre, con las regiones de Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Castilla y León con un "sólido crecimiento".

PUBLICIDAD

Llevado a las cifras, Toledo destaca con un crecimiento de las búsquedas del 26 % respecto al mismo periodo del año anterior, Jaca (+27 %), Cuenca (+38 %), Benasque (+23 %) y Segovia (+6 %).

Desde la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) han señalado que su ocupación es de un 89 %, lo que consolida al turismo rural como un "destino estable".

PUBLICIDAD

Continuando con la línea que está marcando el eclipse en términos de ocupación, el presidente de Asetur, Pedro Carreño, ha resaltado que en agosto "bate un nuevo récord" motivado por este fenómeno.

La Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha detallado que la ocupación de sus alojamientos está en torno al 65 %, con previsión de que llegue al 90 % hasta final de verano, con una estancia media en agosto de cuatro a seis noches donde "predominan las familias".

PUBLICIDAD

El presidente de Autural, Francisco Parra, ha afirmado que esperan un "buen verano" con calor en las ciudades, lo que "propicia viajes de proximidad" y escapadas cortas.

Según Parra, los conciertos y las actividades culturales y en la naturaleza influyen "positivamente" a la hora de elegir el turismo rural para las vacaciones, mientras reconoce que el eclipse marcará "un reto importante" para los núcleos rurales que están en la trayectoria.

PUBLICIDAD

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan que España cuenta con 17.019 alojamientos de turismo rural, que ofertan 172.371 plazas y que emplean a casi 28.000 personas.

En el último mes analizado, abril, casi 432.000 viajeros optaron por este turismo que registró más de un millón de pernoctaciones. EFE

(Infografía) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022995198)