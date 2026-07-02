Así es el pueblo en el que nació Luis de la Fuente, conocido por sus fiestas y con un precioso casco histórico

Haro, España. (Shutterstock)

Es uno de los hombres del momento. Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha logrado volver a llevar a La Roja a una final de Eurocopa. Así, si los jugadores logran sobreponerse al equipo inglés este 14 de julio, podrán levantar la copa del cuarto título europeo del futbol español.

A caballo entre Madrid y Bilbao, desde que colgó las botas con jugador, antes de llegar a la Federación Española, de la Fuente pasó por los clubes de Portugalete y el Aurrera de la Vitoria, así como por el filial del Athelic de Bilbao y el Alavés. Ahora, más en el centro mediático que nunca, son muy pocos los detalles que se conocen sobre su vida personal. De hecho, uno de los pocos datos de los que se tiene constancia es, precisamente, su lugar de nacimiento: el municipio riojano de Haro.

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Haro, La Rioja. (Shutterstock)

Situado a 47 kilómetros de la ciudad de Logroño y limitando con las provincias de Álava y Burgos, Haro es considerada la capital riojana del vino. Ahora bien, describir esta localidad paso por hablar de muchas más cosas. Sin ir más lejos, su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Turístico Nacional en 1975.

Un paseo por la localidad riojana de Haro

El casco histórico de Haro se articula en torno a la plaza de la Paz. Esta última conecta, a través de dos calles, con otra plaza que forma parte de la zona de La Herradura, un área conocida por sus locales de hostelería y considerada el mejor lugar para disfrutar de tapas o pintxo-pote. Es en esta otra plaza donde se sitúa la iglesia parroquial de Santo Tomás.

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Situándonos de nuevo en la plaza de la Paz, es aquí donde se encuentra el Ayuntamiento neoclásico, diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez. Junto a él está la Torre de los Presos, ubicada en un antiguo torreón que alberga el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón.

Entre otros puntos de interés destacan la basílica de Nuestra Señora de la Vega, dedicada a la patrona de la villa, la antigua sucursal del Banco de España, el convento de San Agustín y el Teatro Bretón. Además, una actividad recomendada es la Ruta de los Palacios, que permite apreciar edificios como el palacio de los Condes de Haro o el palacio de los Salazar.

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La batalla del vino, una fiesta popular de interés Nacional

La Batalla del Vino de Haro es una tradicional fiesta celebrada cada 29 de junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro. Esta singular celebración tiene lugar en los Riscos de Bilibio, donde miles de personas vestidas de blanco se arrojan vino tinto entre sí, tiñendo la ropa y el ambiente de púrpura. La festividad comienza con una misa y una procesión hasta la ermita de San Felices de Bilibio, seguida por la “batalla”. Después, la fiesta continúa en las calles de Haro con música, bailes y degustaciones de vino. Esta celebración fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2011 y cada año acoge a unos 10.000 asistentes.

Cómo llegar

Existen varias opciones para llegar a Haro. En coche, se puede tomar la A-1 y luego la AP-68 desde Madrid, o la AP-68 directamente desde Bilbao; en tren, Haro cuenta con una estación con servicios regulares que conectan con las principales ciudades, incluyendo opciones desde Madrid o Barcelona con transbordo en Logroño.

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Visita Briones (Gobierno de La Rioja)