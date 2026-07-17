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Natalia Gutiérrez, guía turística: “Madrid sí es para el verano; solo hay que buscar planes distintos a los de invierno, como parques, museos y restaurantes”

Coincidiendo con la llegada del calor y con el objetivo de mostrar la capital también se puede disfrutar en verano, hablamos con una de las representantes de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid

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Natalia Gutiérrez, guía turística oficial de la Comunidad de Madrid, nos explica su ruta perfecta para disfrutar a pesar el calor.
Natalia Gutiérrez, guía turística oficial de la Comunidad de Madrid, nos explica su ruta perfecta para disfrutar a pesar el calor.

Con más de nueve millones de turistas al año, un ritmo frenético y una enorme propuesta cultural y de ocio, la Comunidad de Madrid bate cada año su propio récord de visitantes, con su capital como principal punto de interés. Mercados de Navidad y churros con chocolate en invierno, paseos por la ciudad en otoño, musicales y festivales en primavera... Pero, ¿qué hace un turista en Madrid durante el verano?

Las altas temperaturas se combinan con los cierres de negocios y restaurantes, todo ello sumado, por supuesto, a la evidente ausencia de playa. Factores que, en un primer vistazo, podrían disuadir a cualquiera de elegir la capital como destino en los meses estivales. Sin embargo, hay quienes defienden que Madrid sí es para el verano. En el equipo de esta ‘unpopular opinion’ se encuentran los líderes de APIT Madrid, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid.

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Coincidiendo con la subida de las temperaturas y con el objetivo de reivindicar que Madrid también se puede disfrutar en verano, APIT Madrid presenta este verano 479 visitas guiadas para descubrir la región desde otra mirada. Oportunidades para descubrir la riqueza patrimonial, histórica, cultural y paisajística de la Comunidad de Madrid de la mano de guías formados, que nos invitan a mirar más allá del centro de la ciudad y de la M-30.

Imágenes de tours turísticos por Madrid, de la mano de APIT (Cedida)
La Asociación de Guías Turisticos de Madrid quiere demostrar que la capital también es para el verano (Cedida)

Lejos de lo evidente, de la Gran Vía, los musicales, los centros comerciales o las tiendas de moda... ¿Dónde refugiarse cuando el calor aprieta? Natalia Gutiérrez-Colomer, guía turística y vicepresidenta de APIT, lo tiene muy claro. “Claro que Madrid es para el verano, tanto la ciudad como los alrededores”, asegura a Infobae. “Pero hay que buscar otros planes distintos a los que haríamos en invierno”.

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Parece una lógica evidente, pero para muchos no lo es tanto. Madrid Río, Casa de Campo, El Retiro, los museos, visitas a Navalcarnero, al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o a Aranjuez... Son enclaves con un extraordinario valor paisajístico, histórico y cultural y, a la vez, escenarios ideales para conocer en verano que muchos turistas pasan por alto.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

Natalia nos desvela su ruta ideal para un día de ‘turisteo’ por la capital. “En la primera hora es maravilloso hacer visitas a zonas verdes, como por ejemplo la zona de Madrid Río, la zona de Casa de Campo o el propio parque del Retiro”, comienza la guía turística, tras lo que continúa: “A media mañana, lo mejor es aprovechar algún museo”. Clásicos como el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Sorolla... O bien opciones tan variopintas como el Museo del Traje o el Museo Geominero.

“Cómo no, después iría a un restaurante, todos ellos con aire acondicionado”. Eso sí, aclara Natalia, es fundamental saber elegir si queremos disfrutar de la gastronomía castiza más auténtica, sin trampas para turistas. “En estos casos, lo mejor es consultar la documentación, ver qué restaurantes tienen esos platos más tradicionales y, sobre todo, que utilizan productos autóctonos de la zona”. Después de comer, vuelta al hotel o alojamiento para una siesta que salve las horas más duras de calor. “Y por supuesto, a las ocho de la tarde a madrileñear; a ir a las terrazas y disfrutar de las noches madrileñas, que son también muy activas”.

El calor del verano madrileño obliga a los turistas a cambiar sus planes y buscar alternativas. En la foto, turistas en el Palacio Real de Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)
El calor del verano madrileño obliga a los turistas a cambiar sus planes y buscar alternativas. En la foto, turistas en el Palacio Real de Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Escapadas de día para huir del asfalto

En esos días en los que pasear por la ciudad se convierte en misión imposible, salir de Madrid capital y conocer los magníficos pueblos de los alrededores se convierte en la escapada perfecta. “Los alrededores de la comunidad se llenan de vida. Es un momento perfecto para visitar sitios maravillosos, como por ejemplo El Escorial, también La Pedriza o algunas zonas de entornos naturales ideales para visitar en verano, como la zona de Cercedilla”. También Navalcarnero, Aranjuez, Colmenar de Oreja o Alcalá de Henares son algunos de los lugares que APIT nos anima a explorar en esta temporada.

APIT Madrid es todo un referente en el ámbito de la mediación cultural y la interpretación del patrimonio en la Comunidad de Madrid. La asociación está integrada por guías oficiales habilitados, más de 200 profesionales que cuentan con acreditación oficial y una amplia experiencia en el sector. Su misión fundamental es garantizar un servicio de excelencia en la transmisión del conocimiento histórico, artístico y cultural, así como en la atención especializada al visitante, tanto nacional como internacional.

El Museo Sorolla en Madrid (Adobe Stock).
En verano, los museos se convierten en auténticos refugios climáticos. En la foto, el Museo Sorolla (Adobe Stock)

A través de recorridos tanto por Madrid capital como por distintos municipios de la región, se invita a explorar la historia, el patrimonio y la identidad local de una forma dinámica y diferente. Además, muchas de las visitas incorporan un componente experiencial vinculado a la gastronomía local, convirtiendo cada recorrido en una manera distinta de vivir el verano madrileño.

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