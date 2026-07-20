El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

El lichi, una fruta tropical originaria de Asia (Magnific)

Pequeño, exótico y de pulpa jugosa, el lichi se ha convertido en una de las frutas tropicales más apreciadas fuera de Asia y no solo por su característico sabor dulce. Entre sus propiedades nutricionales destaca una fuente importante de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes, una combinación que puede contribuir a prevenir enfermedades crónicas y favorecer el bienestar general.

Uno de los principales atractivos del lichi es su elevada concentración de compuestos fenólicos, entre ellos flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y oligonol, según destaca la nutricionista Karla Leal para Túa Saúde. Estas sustancias poseen una potente acción antioxidante, lo que significa que ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento celular y del desarrollo de numerosas enfermedades.

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Entre los beneficios más destacados figura su capacidad para proteger la salud cardiovascular. Los antioxidantes presentes en el lichi contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, cuya acumulación favorece la formación de placas en las arterias. Asimismo, algunos de estos compuestos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y favorecen el control de la presión arterial, factores que disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular.

Una fruta que protege el hígado

El hígado también puede beneficiarse del consumo de esta fruta. Investigaciones sugieren que antioxidantes como la epicatequina y la procianidina ayudan a proteger las células hepáticas frente al daño oxidativo, lo que podría contribuir a prevenir trastornos como el hígado graso o determinadas formas de hepatitis.

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Otro de los aspectos que ha despertado el interés de los especialistas es el papel del lichi en el control del peso corporal. Gracias a su contenido de fibra y agua, y a su bajo aporte calórico, esta fruta prolonga la sensación de saciedad, ayudando a reducir el apetito entre comidas. Además, algunos estudios indican que determinados compuestos del lichi pueden disminuir parcialmente la absorción de grasas al inhibir enzimas implicadas en su digestión, aunque este efecto debe entenderse como un complemento de una alimentación equilibrada y no como un tratamiento para la obesidad.

El control de los niveles de azúcar en sangre es otro de los beneficios asociados a esta fruta, expone la experta. El oligonol y otros compuestos fenólicos parecen favorecer el metabolismo de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Asimismo, el lichi contiene hipoglicina, una sustancia relacionada con la regulación de la producción de glucosa. Sin embargo, los expertos recuerdan que las personas con diabetes deben consumir esta fruta con moderación y siempre dentro de las recomendaciones de su profesional sanitario.

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El lichi, una aliada para la piel y el tránsito intestinal

La piel también puede verse favorecida por su consumo habitual, ya que la abundante vitamina C que aporta el lichi participa en la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad cutánea. Además, su acción antioxidante ayuda a proteger las células frente al daño causado por la radiación solar y otros factores ambientales.

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El sistema inmunológico encuentra igualmente un aliado en esta fruta tropical. La vitamina C favorece la formación de glóbulos blancos, fundamentales para combatir virus y bacterias, mientras que otros compuestos bioactivos contribuyen a estimular las defensas naturales del organismo.

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Su contenido de fibra también mejora el tránsito intestinal al aumentar el volumen de las heces y favorecer los movimientos naturales del intestino, ayudando a prevenir el estreñimiento. Además, la vitamina C facilita la absorción del hierro procedente de otros alimentos, lo que puede contribuir a prevenir determinados casos de anemia.