España

El lichi, la fruta tropical que cuida del hígado, refuerza el sistema inmunológico y previene el estreñimiento

Esta fruta originaria de Asia destaca por su sabor y por sus propiedades nutricionales

Guardar
Google icon
El lichi, una fruta tropical originaria de Asia (Magnific)
El lichi, una fruta tropical originaria de Asia (Magnific)

Pequeño, exótico y de pulpa jugosa, el lichi se ha convertido en una de las frutas tropicales más apreciadas fuera de Asia y no solo por su característico sabor dulce. Entre sus propiedades nutricionales destaca una fuente importante de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes, una combinación que puede contribuir a prevenir enfermedades crónicas y favorecer el bienestar general.

Uno de los principales atractivos del lichi es su elevada concentración de compuestos fenólicos, entre ellos flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y oligonol, según destaca la nutricionista Karla Leal para Túa Saúde. Estas sustancias poseen una potente acción antioxidante, lo que significa que ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento celular y del desarrollo de numerosas enfermedades.

PUBLICIDAD

Entre los beneficios más destacados figura su capacidad para proteger la salud cardiovascular. Los antioxidantes presentes en el lichi contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, cuya acumulación favorece la formación de placas en las arterias. Asimismo, algunos de estos compuestos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y favorecen el control de la presión arterial, factores que disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular.

Una fruta que protege el hígado

El hígado también puede beneficiarse del consumo de esta fruta. Investigaciones sugieren que antioxidantes como la epicatequina y la procianidina ayudan a proteger las células hepáticas frente al daño oxidativo, lo que podría contribuir a prevenir trastornos como el hígado graso o determinadas formas de hepatitis.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos que ha despertado el interés de los especialistas es el papel del lichi en el control del peso corporal. Gracias a su contenido de fibra y agua, y a su bajo aporte calórico, esta fruta prolonga la sensación de saciedad, ayudando a reducir el apetito entre comidas. Además, algunos estudios indican que determinados compuestos del lichi pueden disminuir parcialmente la absorción de grasas al inhibir enzimas implicadas en su digestión, aunque este efecto debe entenderse como un complemento de una alimentación equilibrada y no como un tratamiento para la obesidad.

El control de los niveles de azúcar en sangre es otro de los beneficios asociados a esta fruta, expone la experta. El oligonol y otros compuestos fenólicos parecen favorecer el metabolismo de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Asimismo, el lichi contiene hipoglicina, una sustancia relacionada con la regulación de la producción de glucosa. Sin embargo, los expertos recuerdan que las personas con diabetes deben consumir esta fruta con moderación y siempre dentro de las recomendaciones de su profesional sanitario.

El lichi, una aliada para la piel y el tránsito intestinal

La piel también puede verse favorecida por su consumo habitual, ya que la abundante vitamina C que aporta el lichi participa en la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad cutánea. Además, su acción antioxidante ayuda a proteger las células frente al daño causado por la radiación solar y otros factores ambientales.

El doctor López Rosetta nos explica cuáles son las mejore frutas para combatir la inflamación

El sistema inmunológico encuentra igualmente un aliado en esta fruta tropical. La vitamina C favorece la formación de glóbulos blancos, fundamentales para combatir virus y bacterias, mientras que otros compuestos bioactivos contribuyen a estimular las defensas naturales del organismo.

Su contenido de fibra también mejora el tránsito intestinal al aumentar el volumen de las heces y favorecer los movimientos naturales del intestino, ayudando a prevenir el estreñimiento. Además, la vitamina C facilita la absorción del hierro procedente de otros alimentos, lo que puede contribuir a prevenir determinados casos de anemia.

Temas Relacionados

FrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña descubrió hace unas semanas que Júlia Lüderwalt no está registrada en ningún colegio profesional español e investigan si ha podido cometer un delito de “intrusismo laboral” y “mala praxis”

Los psicólogos, sobre el intrusismo de la terapeuta de la familia Andic en el ‘caso Mango’: “Intervenir en la salud mental no consiste en escuchar, hay que detectar señales de riesgo”

Precio del aceite de oliva en España este lunes 20 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este lunes 20 de julio

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 20 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 20 de julio

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de julio

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de julio

Tragedia en la celebración del Mundial: muere un niño de 13 años al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Ocurrió a las 0:33 horas, cuando la estructura cedió, quedando el menor atrapado bajo la aglomeración. Otras tres personas han resultado heridas

Tragedia en la celebración del Mundial: muere un niño de 13 años al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital