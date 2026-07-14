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La historia de amor de Aymeric Laporte: Sara Botello, la animadora vasca que lo dejó todo por seguirlo a Manchester y celebró su regreso al Athletic

El futbolista tiene dos hijos con la bailarina de Bilbao con la que se casó en 2023

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Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)
Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)

Mientras España y Francia cruzan sus caminos en el Mundial 2026 este 14 de julio, Aymeric Laporte se encuentra con el corazón dividido, en parte, por su vínculo especial con Francia, aunque buscará la victoria para España. La figura que acompaña al defensa en uno de los partidos de mayor exposición del torneo es Sara Botello, su mujer desde 2023 y la persona con la que comparte una relación iniciada en Bilbao en 2016, antes de sus etapas en Manchester y Arabia Saudí.

Sara Botello, de 31 años y nacida el 9 de octubre de 1994 en Bilbao, es bailarina, animadora y, actualmente, influencer. En Instagram reúne más de 38.000 seguidores con publicaciones sobre rutinas de gimnasio, estilismos, viajes, experiencias personales y escenas compartidas con Laporte. La trayectoria de Botello está vinculada al deporte desde la infancia.

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Creció en el barrio bilbaíno de Zurbaran y sus primeros pasos los dio en el equipo de fútbol sala local, aunque pronto orientó su carrera hacia la música y la danza, una vocación que la llevó a formarse en ballet y danza contemporánea. Después trabajó en espectáculos y eventos con distintas compañías de danza. Ese recorrido profesional desembocó en su etapa como animadora del Bilbao Basket, el equipo de la Liga ACB en el que unió sus dos ámbitos de trabajo: el deporte y el baile.

Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)
Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)

Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte

Fue en ese entorno deportivo donde conoció a Laporte, entonces defensa del Athletic Club de Bilbao. La relación arrancó en 2016 y acabó consolidándose como una de las más duraderas del entorno de la selección española. El vínculo se mantuvo durante los cambios de club del central hispano-francés. En 2018, cuando el jugador fue traspasado al Manchester City, Botello dejó Bilbao para seguirle en esa nueva etapa, un movimiento que fue una muestra de apoyo y compromiso en la pareja.

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En paralelo a esos cambios, la pareja amplió la familia. Su primer hijo en común, Lucay, nació en agosto de 2021 en Bilbao, y su segunda hija nació en 2023, también en la ciudad vizcaína. La pareja se casó el 24 de junio de 2023 en un castillo de Barcelona, en una ceremonia íntima y a la que asistieron compañeros del Manchester City y también futbolistas de la plantilla rojiblanca.

Para esa boda, Botello llevó dos vestidos: uno de Pronovias con corte sirena y escote en forma de corazón, y otro firmado por Alicia Rueda con plumas repartidas por toda la prenda. En sus redes sociales, sigue compartiendo recuerdos de aquel día. Tres años después de ese momento, la presencia de Botello en el Mundial 2026 no es un elemento aislado en la concentración de la selección, donde familiares y parejas forman parte del entorno de apoyo de los jugadores.

Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)
Sara Botello, la mujer de Aymeric Laporte (Instagram)

La vuelta a Bilbao de Aymeric Laporte

El regreso de Aymeric Laporte al Athletic marcó un capítulo especial en la historia personal y familiar del futbolista. Tras la autorización definitiva de la FIFA para tramitar su Certificado de Transferencia Internacional, Laporte pudo concretar su ansiado fichaje, un hecho que llenó de alegría tanto a la afición rojiblanca como a su entorno más íntimo, especialmente a su esposa, Sara Botello.

La pareja, que vivió días de incertidumbre en Bilbao junto a sus dos hijos, aguardaba con expectación la resolución que permitiría al central volver al club donde soñaba jugar. Botello compartió en redes sociales la emoción del momento, resaltando el significado de regresar a su hogar. Durante los años que Laporte pasó lejos de Bilbao, primero en el Manchester City y después en el Al-Nassr de Arabia Saudí, Sara Botello se mantuvo como un pilar fundamental en su vida.

La selección española se enfrenta a una 'final anticipada' contra Francia en las semifinales del Mundial. Tras vencer a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino, el equipo debe mejorar su puntería y espera la mejor versión de Lamine Yamal para superar a la temible delantera francesa liderada por Mbappé, Olise y Dembélé.

Su apoyo constante resultó decisivo para sobrellevar los desafíos de la distancia y los cambios profesionales. Con el retorno del defensa al Athletic, la familia se reencuentra con su entorno y su vida cotidiana en Bilbao, fortaleciendo una relación que ha superado grandes retos y que ahora retoma la tranquilidad de su ciudad.

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