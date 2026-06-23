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La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú: El Rinconcillo, un enclave rodeado de dunas y aguas tranquilas

La cantante ha revelado que siempre que va a la ciudad de su infancia visita Casa Bernardo y La Esquinita

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La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)
La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)

Cada vez que visita Algeciras, Malú tiene claro cuál es su playa favorita y no solo por sus aguas, sino sobre todo por albergar los dos chiringuitos a los que siempre vuelve, Casa Bernardo y La Esquinita. La elección de la cantante enlaza su memoria familiar con uno de los tramos costeros más frecuentados de la ciudad gaditana: la playa de El Rinconcillo.

En una entrevista con la Cadena SER, la cantante ha resumido esa preferencia con una rutina precisa: “Si como en La Esquinita, voy a cenar a Bernardo. Y si como en Bernardo, voy a cenar a La Esquinita, pero nunca falto. Son mis imprescindibles”. Ambos locales rodean la playa gaditana de El Rinconcillo.

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La artista mantiene un vínculo sentimental con Algeciras por su infancia y por la historia de su familia. Hija de Pepe de Lucía, oriundo de la ciudad, sitúa especialmente a Casa Bernardo en el terreno de los recuerdos de toda una vida, asociados a reuniones familiares, sobremesas y momentos compartidos alrededor de la mesa.

La cantante Malú repasa los inicios de su carrera a los 15 años y cómo el éxito la obligó a madurar de golpe. Habla de la presión, de la necesidad de 'disociar para protegerse' y de cómo enfrenta hoy las críticas y los comentarios machistas.

Esos establecimientos, ocupan para Malú lugares distintos al de un simple restaurante. Los ha definido como “un lugar de toda la vida”, ligado a su niñez y a una forma de convivencia marcada por la familia, la música y la cocina marinera del Campo de Gibraltar.

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La playa favorita de Malú

El Rinconcillo es una playa urbana situada en el interior de la bahía de Algeciras y en la barriada del mismo nombre. Se trata de la más grande de la localidad, con casi 3.000 metros de longitud, aguas tranquilas, buena accesibilidad, aseos públicos y oferta de ocio y restauración, como la frecuentada por Malú.

En ese mismo entorno se encuentra una pequeña ensenada conocida como La Cala de la Concha. La zona cuenta además con un observatorio ornitológico para el seguimiento de aves migratorias en el Estrecho de Gibraltar, dentro de un espacio donde se conserva un cordón dunar hasta el río Palmones, desde cuya desembocadura se extiende hasta el puente de acceso norte del puerto.

La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)
La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)

Ese tramo presenta dos áreas diferenciadas. La primera, desde la Concha hasta las últimas edificaciones, está rodeada por la barriada, tiene poca profundidad y gran anchura, dispone de rampas de acceso y vigilancia en verano, y concentra varios bares y restaurantes en un paseo marítimo estrecho.

La segunda zona, más próxima a la desembocadura, permanece sin urbanizar. Está rodeada por las marismas del río Palmones y por las dunas del antiguo cordón litoral, tiene más pendiente, menor anchura y aguas algo más profundas, además de un estuario desde el que se observan aves y flora característica de la zona.

La infancia de Malú en Algeciras

Según ha contado la cantante, si Casa Bernardo representa la infancia y las raíces, La Esquinita es el lugar donde se siente especialmente feliz. Destaca tanto la cocina como su ubicación, que le permite sentarse frente al mar mientras observa a su hija jugar en la arena. Sobre ese local, Malú ha dicho con rotundidad: “Se come increíble”. La combinación de gastronomía y entorno ha convertido también ese chiringuito en una parada fija dentro de sus regresos a la ciudad.

La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)
La playa de Algeciras en la que se encuentran los dos chiringuitos favoritos de Malú (Europa Press)

Hace solo unos días, la propia artista ha descubierto en esa playa un mural cerámico en su honor, instalado en uno de los lugares con mayor carga sentimental para ella. “Gracias por todo, por tanto, y me quedo para siempre en la mejor playa del mundo”, dijo la cantante al inaugurar la obra artística de 4 metros de anchura y 1,6 metros de altura.

El relato de sus recuerdos familiares incorpora nombres y escenas muy concretas. Según ha explicado, en esas sobremesas y encuentros improvisados estaban muy presentes figuras como Paco de Lucía, a quien recordaba cocinando y disfrutando de platos sencillos ligados a la cocina gaditana, como los boquerones fritos o el puchero.

La otra gran playa popular de la ciudad es Getares, una playa semiurbana de arena dorada situada al sur de Algeciras. Tiene 1.500 metros de longitud, bandera azul de la Unión Europea, agua cristalina, paseo marítimo con amplia oferta de restauración y vistas al Estrecho de Gibraltar, al Parque Natural del Estrecho, a la Punta de San García y a los acantilados, además de una conexión senderista con el Parque del Centenario desde la desembocadura del arroyo Marchenilla.

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