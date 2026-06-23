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Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Es importante repelerlas, ya que se asocian a la suciedad y pueden transmitir enfermedades

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Un insecto que se asocia a la suciedad
Cucaracha. (Magnific)

Si hablamos de los insectos que más rechazo generan en la sociedad, las cucarachas ocupan una parte importante de la conversación. Esto se debe principalmente a su asociación con la suciedad, los lugares húmedos y la transmisión de enfermedades.

Su aspecto, sus movimientos rápidos e impredecibles y su capacidad para aparecer de forma repentina en cocinas, baños o sótanos contribuyen a que muchas personas sientan rechazo e incluso miedo al ver una.

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Cuando aparece una en casa suele ser una señal de alarma. Sin embargo, en muchos casos el foco del problema no viene de nuestra casa, sino de otros lugares. Para saberlo, es importante tener en cuenta cuáles son los lugares por los que suelen entrar a las casas.

Por dónde entran las cucarachas a casa

Según explica Nocucas, empresa experta en control de plagas, las cucarachas pueden acceder a las viviendas por múltiples vías, muchas de ellas prácticamente imperceptibles. Uno de los puntos de entrada más habituales son las tuberías.

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Estos insectos suelen habitar en alcantarillas y conductos húmedos, por lo que pueden llegar hasta cocinas y baños a través de desagües o sumideros. Las rendijas de las puertas y las ventanas también son puntos con los que debemos tener cuidado.

Sin embargo, no siempre llegan desde el exterior por sus propios medios. En ocasiones son las propias personas quienes las introducen sin darse cuenta. Las cucarachas, o incluso sus huevos, pueden viajar ocultos en cajas de cartón o bolsas de la compra.

Además, algunas especies tienen capacidad para desplazarse volando distancias cortas, por lo que una ventana abierta durante la noche puede convertirse en una puerta de entrada. A pesar de todas las vías de acceso que tienen, no es imposible evitar la entrada de las cucarachas en verano.

El vídeo viral de Rosalía en una entrevista tras salir corriendo por una cucaracha. (X)

Cómo evitar que entren en casa

Los expertos recomiendan, en primer lugar, mantener una limpieza constante, ya que unos hábitos de higiene adecuados dificultan su proliferación y la aparición de otras plagas.

Otro aspecto clave es el control de los alimentos. Es importante no dejar comida al aire libre, almacenar correctamente los productos y retirar la basura con frecuencia. También conviene prestar atención a los restos de agua en cocinas y baños, ya que la humedad es uno de los factores que más favorece su presencia.

Además, es recomendable revisar de forma periódica las zonas más cálidas y húmedas de la vivienda, como el espacio bajo el fregadero o detrás de electrodomésticos como el frigorífico o el lavavajillas. En estos lugares pueden acumularse restos que sirven de refugio y alimento para estos insectos.

Para dificultar aún más su entrada, los especialistas aconsejan instalar mosquiteras en ventanas y sellar posibles grietas, rendijas o huecos con silicona. De esta manera se reducen los puntos de acceso y se minimiza la posibilidad de que accedan al interior del hogar. Además, si localizas una entrada frecuente de cucarachas, es recomendable usar insecticidas.

En conjunto, estas medidas no eliminan por completo el riesgo, pero sí ayudan a prevenir la aparición de cucarachas y a detectar a tiempo cualquier posible foco antes de que el problema se agrave.

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