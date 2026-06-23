Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (Eduardo Sanz - Europa Press)

La UCO ha entrado de lleno en la investigación del rescate a Tubos Reunidos. La empresa siderúrgica vasca recibió una inyección de la SEPI de 112,9 millones de euros aprobada por el Estado en 2021. El informe de la unidad de Guardia Civil involucra a figuras de sobra conocidas. Los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán vuelven a aparecer salpicados en una investigación. La ‘fontanera’ habría participado en facilitar los contactos necesarios para conseguir el rescate.

Uno de esos nexos políticos sería el antiguo secretario de organización del PSOE. Mientras espera su juicio por su implicación en el caso Koldo, Cerdán ve cómo le envuelven también los casos de Leire Díez y sus supuestos movimientos sospechosos para influir en autoridades, y ahora el rescate de la compañía de País Vasco.

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El 16 de junio de 2021, una conversación entre Leire y su socio Vicente introduce el nombre del exsocialista. Tras ponerse al día de cómo avanza el proceso del rescate por parte de la SEPI, uno de los mensajes devela que, si no conseguían avanzar, activarían la “vía Santos”. Surge como un ‘plan B’. Desde este punto, la UCO lo menciona en diversas ocasiones.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas. (Fuente: Europa Press / Navarra TV)

La “vía Santos” para Tubos Reunidos

Si la gestión del rescate no prospera, “habría que actuar vía Antxon y vía Santos”, dicen en estos mensajes, para después apuntar que “habría que hablar ya con Santos”. Así, Leire recurre al que puede ser el contacto más cercano al Gobierno, el del secretario de organización del partido. El análisis que hace la UCO de esta conversación es que Vicente aportó información relevante a Tubos Reunidos gracias a su relación con responsables públicos de la SEPI. Según las conversaciones, su fuente sería “MAP”, en referencia a Miguel Ángel Figueroa. Ante la posibilidad de que la operación no se aprobara, se planteó recurrir a Santos.

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En 2024, Leire mueve sus hilos para acercar a Santos Cerdán a Tubos Reunidos. “Mírame lo de la fecha para verte con TTRR la semana que viene, porta”, dice en uno de sus mensajes al exdiputado. Sobre esto, cabe destacar un correo del día 12 de noviembre de 2024, que Vicente dirigió a De las Heras y Urrutia bajo el asunto “Reunión previa a la convocada con Santos Cerdán”. Además, Leire quería reunirse con ellos antes que el encuentro con él, para “no tener que hacer el papel de mi vida cuando estemos con Santi”.

El portavoz de ERC en el Congreso cree que los casos Zapatero y Leire deberían hacer reflexionar a Pedro Sánchez.

Reuniones y “cambio de actitud” en la SEPI

Más adelante, la UCO apunta a una cena el 17 de octubre de 2023, a la que asistieron Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI y socio de Leire, Antxón Alonso (el otro socio), Jesús Urrutia, consejero de Tubos Reunidos, y Santos Cerdán. Aquí se habría tratado un contrato entre Vicente y la compañía para sus servicios como intermediario.

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El 13 de noviembre de 2024, los mismos implicados, junto al encargado de la compañía, Carlos López de las Heras, se reúnen en Ferraz. Según la UCO, tras ese encuentro, Santos habría gestionado cambios en la actitud de SEPI respecto al rescate. Esa tarde, Leire les aseguró que les mantendría al tanto de “los movimientos de Santos”. El 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos solicitó un aplazamiento, que fue aprobado dos semanas después. El expresidente de la SEPI recibió un pago por sus “servicios de asesoramiento” de 132.500 euros.