Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Niños desplazados juegan alrededor de una hoguera en un campamento improvisado, en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en Beirut, Líbano, 21 de abril de 2026. REUTERS/Saleh Salem TPX IMÁGENES DEL DÍA

Es sencillo saber qué hacer en San Juan si se está en un municipio pesquero: desde quemar los apuntes del curso en las hogueras sobre la arena hasta saltar siete olas en la orilla del mar. No obstante, ¿y en Madrid? ¿Qué hacer la noche más corta del año cuando se vive en la ciudad madrileña? Esta noche 23 de junio, la capital del Estado se llena de planes en interior y exterior para tratar de no perder la esencia de una festividad que anuncia el verano.

Por ello, quienes viven lejos del mar pueden organizar actividades propias para no perder el espíritu festivo de la fecha. ¿Pero cómo hacerlo sin dejarte llevar por la morriña? En ciudades del interior o zonas rurales, la creatividad y el respeto a las normativas permiten mantener viva esta celebración de origen ancestral. La costumbre de encender hogueras surgió como símbolo de purificación y renovación, una práctica que persiste tanto en grandes urbes como en pequeños pueblos. De acuerdo con la misma fuente, en lugares donde no es posible encender fuegos al aire libre, muchas familias eligen versiones simbólicas: quemar papeles con deseos en recipientes metálicos o encender velas en balcones y patios.

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En estos contextos, las reuniones sociales adquieren especial relevancia. Organizar una cena temática o una barbacoa, decorando el ambiente con elementos veraniegos y luces, se consolida como una de las alternativas más extendidas. En varias comunidades se opta por compartir relatos y leyendas relacionadas con San Juan, además de preparar listas de deseos para el nuevo ciclo. En ocasiones también llegan a trascender y, en otras, permanecen en la memoria cómo eran los amores del verano en la adolescencia.

Bryan Pérez carga con una garrafa de agua para su departamento en el complejo de viviendas públicas Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, el 10 de junio de 2026. / AP Foto - Dánica Coto

Sin mar, pero con agua, San Juan se puede celebrar con fugo y pirotecnia

En ausencia de mar, el agua sigue presente en los rituales. Diversos medios señalan que llenar un recipiente y sumergir las manos a medianoche se interpreta como un gesto de buena suerte y limpieza. Además, algunos optan por rociar agua en puertas y ventanas, recuperando tradiciones populares del interior de España.

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El entretenimiento tampoco falta. La música y los bailes alrededor de pequeñas hogueras o al ritmo de playlists festivas permiten recrear la atmósfera característica de la noche más corta del año. En municipios sin litoral, los juegos de luces, las bengalas y las linternas sustituyen a los fuegos artificiales, mientras las familias se reúnen para observar el cielo nocturno.

En la importancia de respetar las normativas locales, sobre todo en relación al uso del fuego y pirotecnia. La prevención de incendios y la seguridad personal figuran entre las recomendaciones más repetidas. Por eso, reinventar la celebración de San Juan lejos de la costa permite mantener vivas las tradiciones adaptándolas a nuevos entornos. Desde rituales con agua hasta encuentros familiares y fogatas simbólicas, millones de personas en el interior encuentran cada año formas propias de celebrar el solsticio de verano.

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Qué hacer en Madrid por San Juan: un ‘rooftop’ en Ópera

La agenda para esta noche abarca terrazas, con hoguera incluida, y DJs, espectáculos familiares, cocas artesanas y rituales colectivos. Una programación con la que la capital y varios municipios del entorno mantienen una fiesta que tradicionalmente se vincula al mar y a su brisa. Según ha publicado el blog Time Out, uno de los planes más concretos de la jornada tendrá lugar en The Madrid EDITION, donde la terraza exterior del restaurante peruano Oroya, The Roof, acogerá una celebración de 19.00 a 23.00 horas con música, gastronomía y una hoguera en la que los asistentes podrán quemar en papel aquello que quieran dejar atrás.

La publicación sitúa esa propuesta dentro de una oferta más amplia de conciertos, espectáculos y actividades ligadas a una noche asociada a los rituales de paso. Aunque Madrid no puede reproducir la celebración en la playa, la ciudad sí concentra estos días planes aptos para estar tranquilas: hogueras (reales y ficticias), el pedir nuevos deseos y recuperar los anteriores....

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