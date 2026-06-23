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Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

El gobierno germano busca crear un fondo inspirado en el sistema sueco, con cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresarios que se invertirán en activos financieros

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El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su conferencia por el Día de la Industria, en Berlín, a 23 de junio de 2026.
El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su conferencia por el Día de la Industria, en Berlín, a 23 de junio de 2026. (Reuters/Christian Mang)

El sistema de pensiones alemán se aproxima a un momento crítico por la falta de relevo en el mercado laboral. Una comisión designada por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha propuesta redirigir el actual sistema a un fondo “al estilo sueco”, junto con un aumento gradual en la edad de jubilación del país ante el envejecimiento de la población.

Según el informe presentado este martes por la comisión, que servirá al gobierno germano como base para aprobar en las próximas semanas la reforma de las prestaciones jubilatorias, es necesario crear un fondo inspirado en el sistema de pensiones sueco, con cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresarios que se invertirán en activos financieros como complemento al actual sistema de reparto.

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Actualmente, el sistema de pensiones alemán se paga directamente con las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios al sistema y se ha visto sometido a una presión cada vez mayor a medida que la población ha ido envejeciendo y se ha reducido la proporción de trabajadores respecto a los jubilados.

Según ha declarado este martes en rueda de prensa canciller alemán, este cambio garantizará que las cotizaciones sigan siendo asumibles y que los trabajadores más jóvenes puedan contar con una pensión segura en el futuro. Además, instó a alcanzar un acuerdo rápido con sus socios de coalición socialdemócratas para adoptar todas las propuestas elaboradas por la comisión. “El uso del mercado de capitales en el régimen de pensiones obligatorio es quizás el factor clave para determinar la viabilidad y la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones”, declaró.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Complementar la pensión con inversiones

El elemento central de la reforma avalada por el canciller pasa por incorporar gradualmente, desde 2031, un componente obligatorio financiado con capital que complementaría la pensión y que implicaría la creación de cuentas de capital individuales para los cotizantes. Para cumplir con este objetivo, la comisión ha recomendado imponer una tasa de cotización adicional del 2%, que sería abonada a partes iguales por empleados y empleadores y, siguiendo el modelo sueco, se gestionaría de manera centralizada a través de un fondo que invertirá en los mercados a partir de 2031.

“Los escandinavos lo han conseguido, y nosotros también podemos”, ha defendido Merz, para quien esta nueva pensión de capital obligatoria dará lugar a medio plazo “a un mayor nivel general de prestaciones con menores cotizaciones” y permitirá que, incluso durante una crisis financiera y económica, las pensiones puedan seguir aumentando. Además, si bien este sistema implica un aumento en la contribución, si se logra una base sólida la comisión ha destacado que el nivel de las pensiones aumentará considerablemente engrando en los años 2040 y 2050.

Junto al modelo sueco, el sistema de pensiones también verá modificada la edad de jubilación, que se ajustará gradualmente al aumento de la esperanza de vida a partir de 2031. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, esto significaría que la edad legal de jubilación aumentaría en unos seis meses, de 67 a 67,5 años, entre 2031 y 2041, dejando abierta la puerta a mayores subidas en el futuro, incluso contemplando la posibilidad de alcanzar los 70 años para 2092.

Sobre el cálculo de las prestaciones, la comisión plantea retomar el factor de sostenibilidad desde 2031 para tener en cuenta las tendencias demográficas y de empleo al calcular el valor anual de la pensión, lo que permitirá a las pensiones seguir aumentando, pero a un ritmo más lento que los salarios. “Las pensiones no se reducirán. No habrá recortes en las prestaciones de jubilación”, ha subrayado Merz, añadiendo que esto permitirá “aliviar una gran carga para la generación más joven”, que también podrá contar con una pensión estable.

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