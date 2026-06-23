Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

Isabel, la vecina de Valencia que denunció en acoso de su vecina en 'Callejeros'. (Cuatro)

“No aguantamos más. Estamos alterados todos, ya estamos de los nervios. Psicológicamente esto nos ha afectado a todos”. La frase hoy es uno de los memes más repetidos de internet. La dice una mujer, Isabel, en junio de 2007, para el programa Callejeros de Cuatro, mientras porta un bolsa de basura a modo de chubasquero y se coloca otra en la cabeza. “Está diciendo puta, puta, puta. Sin ser yo nada de eso”, dice minutos después en el salón de su casa, escuchando una grabación de las cámaras de seguridad del rellano de su vivienda.

El clip, tan viral desde hace unos años gracias a Twitter (ahora X) y TikTok en realidad esconde la historia y respectiva batalla judicial entre Isabel y Vicenta, dos vecinas que acumulaban más de 125 denuncias debido a varias disputas. “Una vecina del centro de Valencia lleva años denunciando agresiones, acoso... ¿Y qué más Isabel?”, preguntó al empezar el programa el reportero, cuyo episodio se centró en problemas vecinales. “Y falsos testimonios... Buenos días”, respondía ella mientras estrechaba la mano del periodista.

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Cuando el vídeo resurgió en redes sociales en 2020, Jesús, hijo de Isabel, publicó varios mensajes en Twitter en los que reivindicó la historia de su madre y denunció el sufrimiento que había provocado el conflicto. “La gente se queda con la parte graciosa de la historia y no se intenta ver más allá”, escribió. En otro de los mensajes recordaba que la familia llegó a abandonar temporalmente su vivienda tras años de enfrentamientos y amenazas.

Isabel, la vecina de Valencia que denunció en acoso de su vecina en 'Callejeros'. (Cuatro)

“Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí”, recordó. “Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa”, añadió.

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De la tele... de nuevo a la tele

Casi dos décadas después, la historia llega a la ficción. Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, producen Las Vecinas, una nueva serie inspirada en el universo que rodeó aquel célebre enfrentamiento vecinal que llegará el año que viene a Atresplayer.

La serie no recreará de forma literal los hechos protagonizados por Isabel y Vicenta, pero sí toma como punto de partida una situación similar. La serie seguirá a Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y que llevan más de una década enfrentadas y que llega a los tribunales. “Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor”, escriben desde la productora.

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La serie ha sido creada por Natalia Boadas (Vestidas de azul) y Almudena Monzú (Esmorza amb mi, Pubertat, Yo siempre a veces), quien además asumirá la dirección junto a Javier Ferreiro, director de Mariliendre. El proyecto se suma así al catálogo de producciones originales de Suma Content, responsable de títulos como Veneno, La Mesías o Cardo, que han contribuido a consolidar el prestigio de la productora.

Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

Todavía queda para conocer más detalles de lo que pasará en la ficción, pero en la vida real, según relató el hijo de la víctima, le justicia les dio la razón y condenaron a Vicenta a nueve meses de cárcel y a abonarle 10.000 euros por acosarla.

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Además de Las Vecinas, Suma Content y Atresmedia trabajan en otro proyecto conjunto: Crimen en España. Esta nueva serie seguirá durante once años la trayectoria de una periodista atrapada entre la obsesión profesional y la creciente fascinación social por la crónica negra y el fenómeno del true crime. Ambos anuncios llegan apenas un mes después de que conquistaran el Festival de Cannes al alzarse con el premio a la Mejor Dirección por La bola negra, su segundo largometraje, que además recibió una de las ovaciones más largas de la edición tras su estreno en la Sección Oficial.