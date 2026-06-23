Los mejores planes para celebrar la noche de San Juan: desde las hogueras de Alicante en el mar hasta las del Retiro en Madrid

Una hoguera durante la Noche de San Juan, en la playa de Riazor, en A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

La noche de San Juan es una de las más mágicas de todo el año, ya que se celebra el inicio del solsticio de verano fusionando la tradición cristiana. Su idea es representar la renovación, la esperanza y el triunfo de la luz sobre la oscuridad y para ello se utilizan elementos como el fuego y el agua, sobre todo en lugares con mar.

Durante la velada, que tiene lugar del 23 al 24 de junio, hay planes repartidos por toda España, desde los más conocidos en la Comunidad Valenciana y Galicia con sus hogueras hasta otros que amplían su oferta más allá de los saltos al fuego e incorporan bailes y músicas.

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Te contamos una serie de planes ideales para disfrutar en compañía y celebrar San Juan en puntos de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Galicia y diferentes zonas de las Islas Canarias.

Qué hacer en Valencia y Alicante por la noche de San Juan

En la Comunidad Valenciana, San Juan forma parte de sus tradiciones más arraigadas. Sin embargo, tienen unos límites, como es el caso de Valencia, en donde las hogueras solo están permitidas en las zonas habilitadas de las playas de El Cabanyal y la Malvarrosa. Allí, el Ayuntamiento repartirá más de 25 toneladas de leña gratuita en nueve puntos del paseo marítimo para su uso y disfrute donde la celebración.

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En cuanto a las zonas donde queda prohibido encender hogueras, son aquellas playas que están situadas dentro del Parque Natural de la Albufera, como Pinedo, El Saler, l’Arbre del Gos, la Garrofera, la Devesa, el Recatí y el Perellonet. Esta prohibición se extiende a fuegos artificiales, farolillos voladores, globos de luz y lámparas flotantes. De esta manera, se protege la fauna, la flora y el entorno natural.

En el caso de la ciudad de Alicante, la mañana del 23 de junio incluirá despertàs con bandas y charangas en distintos puntos, además de la entrega de premios de la Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio. La colla de nanos y gegants precederá a la mascletà de Luceros, cuyo sexto disparo correrá a cargo de la pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel, a las 14:00 horas.

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Varias personas admiran una hoguera de San Juan, a 21 de junio de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España) Joaquín Reina / Europa Press

Por la tarde habrá una dansà en torno a las hogueras oficiales a las 18:00 horas y un desfile folclórico internacional desde las 19:00 horas con representación de municipios de la provincia alicantina, ciudades vecinas y otros países. A partir de las 22:30 horas se celebrará una nueva verbena en los racós y barracas.

Más celebraciones en Barcelona y Madrid

En el caso de Barcelona, la ciudad mantiene uno de los rituales más reconocibles de esta celebración con la llegada de la Flama del Canigó a la plaza de Sant Jaume. La jornada comenzará a las 17:00 horas con la salida del convoy desde la calle de Arístides Maillol hacia el centro de la ciudad.

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A esa misma hora actuará l’Esbart Català de Dansaires en la plaza y a y media arrancará un baile de sardanas abierto al público con la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. A las 17:45 horas saldrán l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat.

La secuencia culminará a las 18.00 horas con la llegada de la llama, el encendido del pebetero y la construcción de un pilar de honor a cargo de los Castellers de Barcelona. Después se leerá el mensaje oficial escrito por Pere Mateu y se repartirá el fuego entre los equipos de barrio que encenderán las hogueras de toda la ciudad.

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Por otro lado, en la capital, Madrid, concentra uno de sus focos en el Parque Roma, en Retiro, donde las fiestas se celebran del 21 al 23 de junio. El programa incluye verbenas con orquesta, actividades infantiles, teatro, magia, zarzuela y danza, aunque la noche del 23 gira en torno al encendido de la hoguera y a la tradición de saltar las brasas.

También ofrece una alternativa más contenida en el hotel The Madrid EDITION. El plan comenzará hacia las 19.00 horas en su terraza del centro, con DJ, comida, un ambiente menos masificado, la posibilidad de escribir qué se quiere dejar atrás para quemarlo y lecturas de tarot.

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San Juan en Sevilla y Málaga

La provincia de Sevilla suma celebraciones de perfil muy distinto. Por ejemplo, en El Coronil, la noche del 23 incluye una programación especial junto al Castillo de la Villa, una conferencia de José Antonio Aguilera titulada ‘Del aquelarre a la realidad: quiénes fueron realmente las brujas y una ruta nocturna teatralizada que terminará en la hoguera’.

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

Ese municipio prolongará los actos hasta el 27 de junio con la Noche de las Velas, una cita en la que el casco histórico se convertirá en un recorrido con velas, música en directo, artesanía, talleres y mercado esotérico. Por su parte, en Las Cabezas de San Juan, la Velá comenzará a las 19.00 horas con una mini feria infantil en el Parque de Abogados de Atocha, baile, pasacalles de dragones y demonio y un concierto de The Cosmos Blues Band, antes del encendido de la hoguera a las 0.00 horas para quemar los muñecos Juan y Juana.

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Málaga, por su parte, ha concentrado su programación en la playa de la Misericordia con actividades gratuitas desde las 22.30 horas. Como el concierto de la Orquesta Ipop se celebrará en la glorieta 1.º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas.

Tras la quema del juá, el espectáculo de pirotecnia y música se disparará desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana. El montaje durará unos 14 minutos y empleará 204 kilos de material pirotécnico y 2.915 unidades de disparo.

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De Galicia a Canarias para la noche más especial del año

En Galicia, la noche de San Xoán mantiene rituales como los saltos sobre las hogueras, la preparación de las hierbas de San Xoán y las queimadas. La celebración no se limita a las playas, también son habituales las reuniones en fincas o casas para asar sardinas, preparar churrasco y cerrar la velada con esta bebida tradicional.

Una persona salta una hoguera durante la Noche de San Juan (M. Dylan/Europa Press)

La queimada se elabora con aguardiente, azúcar y cortezas de limón o naranja, aunque algunas recetas añaden granos de café. La preparación se convierte en un pequeño espectáculo al prender una parte del alcohol en la superficie y remover la mezcla hasta que adquiere su tono azulado.

Las sardinas ocupan además un lugar central en esta fecha. La recomendación es comprarlas en mercados municipales y pescaderías de confianza durante la mañana del 23 de junio y, si es posible, encargarlas con antelación porque la demanda se dispara en las horas previas a la sardiñada.

De punta a punta llegamos a Canarias. Las islas repartirán la programación entre varios puntos. Por ejemplo, Telde celebrará actos en distintos espacios del municipio y en la playa de Melenara, con inauguración de la recova y muestra de artesanía y folclore a las 17.00 horas en la plaza de San Juan, encuentro de tejedoras a las 18.00 horas, sesión de DJ Abián Reyes a las 21.00 horas, encendido de la gran hoguera en Siete Puentes y XIX edición de Los Mechones de Melenara a las 22.00 horas, actuación de MRS Troupe a las 22.30 horas y, ya a medianoche, conciertos de la Orquesta Furia Joven en la plaza y del Grupo Acuarela en la playa.

En Las Palmas de Gran Canaria se concentrará su noche de San Juan en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la Plaza de la Música. A las 20.00 horas se celebrará el acto de Honores y Distinciones, a las 22.00 horas actuará Álvaro de Luna, a las 0.00 horas habrá fuegos artificiales en Los Muellitos y a las 0.20 horas comenzará la verbena con Tataband y DJ en la Plaza de la Música, además de una actuación especial anunciada por Los Gofiones para las 23.00 horas.