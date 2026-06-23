Cómo hacer espaguetis con atún, calabacín y limón: una receta mediterránea en menos de media hora

Un plato de espaguetis se presenta con calabacín en rodajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plato de espaguetis con calabacín, atún y limón es una receta ligera, fresca y con un punto cítrico que sorprende. Su combinación de sabores mediterráneos y textura cremosa lo convierten en una opción perfecta para aquellos que buscan una comida sabrosa y fácil de preparar.

Esta receta es ideal para el verano o como solución rápida para el día a día. Su toque de limón realza el sabor del atún y el calabacín, integrándose con cualquier tipo de bebida.

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Receta de espaguetis con calabacín, atún y limón

Este plato consiste en espaguetis cocidos al dente mezclados con tiras finas de calabacín salteado, atún en conserva y un aliño de zumo y ralladura de limón. La técnica principal es el salteado rápido del calabacín y la integración final de todos los ingredientes para que la pasta absorba los aromas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

320 g de espaguetis

2 calabacines medianos

2 latas de atún en aceite de oliva (aprox. 150 g escurrido)

1 limón (zumo y ralladura)

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer espaguetis con calabacín, atún y limón, paso a paso

Cuece los espaguetis en abundante agua salada hasta que estén al dente. Escurre y reserva un poco de agua de cocción.

Lava los calabacines y córtalos en tiras finas (tipo juliana o con espiralizador).

Pela y lamina los dientes de ajo.

Calienta el aceite en una sartén amplia y dora el ajo a fuego medio, sin que se queme.

Añade el calabacín y saltea durante 4-5 minutos, hasta que esté tierno pero con textura.

Incorpora el atún escurrido y desmigado , mezcla bien y cocina 1 minuto.

Añade la ralladura y el zumo de limón, remueve y ajusta de sal y pimienta.

Vierte los espaguetis, mezcla todo y añade un poco de agua de cocción si hace falta para ligar la salsa.

Espolvorea con perejil fresco picado antes de servir. No sobrecocines el calabacín para que conserve su punto crujiente. Usa solo la parte amarilla del limón para evitar el amargor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 410 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 55 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Calienta suavemente antes de consumir y añade un chorrito de aceite si la pasta se seca.

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