España

Cómo hacer espaguetis con atún, calabacín y limón: una receta mediterránea en menos de media hora

Este plato es una solución rápida para el día a día o como alternativa culinaria durante los meses de verano

Guardar
Google icon
Un plato de espaguetis con rodajas de calabacín, trozos de atún, queso rallado, perejil, ralladura de limón y dos gajos de limón. Un tenedor metálico en la pasta.
Un plato de espaguetis se presenta con calabacín en rodajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plato de espaguetis con calabacín, atún y limón es una receta ligera, fresca y con un punto cítrico que sorprende. Su combinación de sabores mediterráneos y textura cremosa lo convierten en una opción perfecta para aquellos que buscan una comida sabrosa y fácil de preparar.

Esta receta es ideal para el verano o como solución rápida para el día a día. Su toque de limón realza el sabor del atún y el calabacín, integrándose con cualquier tipo de bebida.

PUBLICIDAD

Receta de espaguetis con calabacín, atún y limón

Este plato consiste en espaguetis cocidos al dente mezclados con tiras finas de calabacín salteado, atún en conserva y un aliño de zumo y ralladura de limón. La técnica principal es el salteado rápido del calabacín y la integración final de todos los ingredientes para que la pasta absorba los aromas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 320 g de espaguetis
  • 2 calabacines medianos
  • 2 latas de atún en aceite de oliva (aprox. 150 g escurrido)
  • 1 limón (zumo y ralladura)
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer espaguetis con calabacín, atún y limón, paso a paso

  • Cuece los espaguetis en abundante agua salada hasta que estén al dente. Escurre y reserva un poco de agua de cocción.
  • Lava los calabacines y córtalos en tiras finas (tipo juliana o con espiralizador).
  • Pela y lamina los dientes de ajo.
  • Calienta el aceite en una sartén amplia y dora el ajo a fuego medio, sin que se queme.
  • Añade el calabacín y saltea durante 4-5 minutos, hasta que esté tierno pero con textura.
  • Incorpora el atún escurrido y desmigado, mezcla bien y cocina 1 minuto.
  • Añade la ralladura y el zumo de limón, remueve y ajusta de sal y pimienta.
  • Vierte los espaguetis, mezcla todo y añade un poco de agua de cocción si hace falta para ligar la salsa.
  • Espolvorea con perejil fresco picado antes de servir. No sobrecocines el calabacín para que conserve su punto crujiente. Usa solo la parte amarilla del limón para evitar el amargor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 410 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 55 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Calienta suavemente antes de consumir y añade un chorrito de aceite si la pasta se seca.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EspaguetisAtúnRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Es importante repelerlas, ya que se asocian a la suciedad y pueden transmitir enfermedades

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

La nueva serie de Suma Content toma como punto de partida una situación similar: dos vecinas enfrentadas desde hace más de una década

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

El presidente se sube al estrado este miércoles por tiempo ilimitado con más frentes de los que tenía cuando solicitó esta sesión hace ya cerca de un mes

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

Este enclave se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias su naturaleza, tranquilidad y valor paisajístico

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

ECONOMÍA

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

DEPORTES

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid