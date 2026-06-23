España

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

El expresidente del Gobierno considera que la condena de 24 años “está bien hecha” por la acumulación de delitos y destaca que la resolución fue adoptada “por unanimidad”

Guardar
Google icon
El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)

Felipe González ha respaldado la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos y ha rechazado las críticas dirigidas contra la actuación de los tribunales. “Está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos” y “no es la sentencia más alta que se haya hecho”, ha afirmado el expresidente del Gobierno durante un foro celebrado en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha defendido que la resolución es “correcta” y que no debe llevar a la ciudadanía a tener “una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales”.

Las declaraciones se han producido durante un encuentro organizado por la patronal toledana con motivo de su 50 aniversario, en el que González ha dedicado buena parte de su intervención a analizar la condena impuesta al que fuera ministro de Transportes y uno de los principales dirigentes del PSOE durante la etapa de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

El expresidente ha sostenido que el debate generado tras la sentencia no debería centrarse en cuestionar la labor de la Justicia y ha recordado que el propio Partido Socialista ha defendido históricamente la colaboración con los tribunales por parte de personas implicadas en casos de corrupción. “Incluso los hemos indultado”, ha señalado al recordar situaciones anteriores en las que gobiernos socialistas respaldaron medidas de gracia para personas que ayudaron a destapar tramas corruptas vinculadas al Partido Popular.

La defensa de Aldama

González también ha salido en defensa de la credibilidad de Víctor de Aldama frente a quienes cuestionan la validez de sus declaraciones. “Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble, pero es tan creíble como lo eran los otros”, ha afirmado.

PUBLICIDAD

A continuación, ha restado importancia a las valoraciones personales sobre el empresario y ha puesto el foco en la información que aportó durante la investigación. “No tengo la fortuna de conocer al personaje, pero él delata la existencia de delitos autodelatándose”, ha añadido.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)

El expresidente ha vinculado además esta cuestión con la postura mantenida por distintos gobiernos socialistas respecto a los colaboradores de la Justicia. “El propio ministro de Justicia ha animado a la gente a hacer eso”, ha dicho en referencia a Félix Bolaños, antes de recordar que “gobiernos socialistas han indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte”.

Los errores del exministro

Durante su intervención, González también ha puesto el foco en la estrategia procesal seguida por Ábalos, de la que se ha mostrado crítico. “Han cometido errores”, ha afirmado. Entre ellos, ha citado expresamente el hecho de haber buscado una situación de aforamiento que permitió que la causa fuera examinada directamente por el Tribunal Supremo. “Han cometido el error de forzar un aforamiento para pasar por el Supremo en única instancia”, ha señalado.

A su juicio, esa decisión terminó acelerando la resolución del procedimiento, ya que en otras circunstancias el proceso podría haberse prolongado durante años. De hecho, ha asegurado que sin esa circunstancia los implicados podrían haber estado “diez años pendientes del juicio”.

González ha concluido su valoración destacando dos elementos que considera especialmente relevantes del fallo judicial: la proporcionalidad de las penas y el acuerdo alcanzado por todos los magistrados. “La sentencia es muy medida”, ha afirmado.

Además, ha resaltado que la resolución fue adoptada sin discrepancias dentro del tribunal. “Es una sentencia unánime”, ha subrayado, destacando que esa circunstancia no siempre es habitual en asuntos de gran trascendencia política y jurídica.

Víctor de Aldama eludirá la cárcel por haber colaborado con la Justicia.

González marca distancias con Zapatero por las joyas

Felipe González también ha aprovechado su intervención para referirse a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha pedido que aclare cuanto antes el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros sobre las que investiga el juez José Luis Calama. El expresidente ha reclamado a su sucesor al frente del Gobierno que “devuelva cuanto antes” esas piezas y ha zanjado la cuestión con un mensaje directo: “Que explique lo que tenga que explicar”.

Durante el acto, González ha reconocido además las profundas diferencias políticas que mantiene desde hace años con quien fuera el segundo presidente socialista de la democracia. “Políticamente me he distanciado de él mucho y he criticado mucho su comportamiento”, ha afirmado, antes de admitir que las informaciones conocidas sobre las joyas le han causado una especial sorpresa. “Lo demás me ha caído encima como una enorme sorpresa”, ha añadido.

Temas Relacionados

Felipe GonzálezJosé Luis ÁbalosPSOECorrupciónTribunales EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Es importante repelerlas, ya que se asocian a la suciedad y pueden transmitir enfermedades

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

La nueva serie de Suma Content toma como punto de partida una situación similar: dos vecinas enfrentadas desde hace más de una década

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

El presidente se sube al estrado este miércoles por tiempo ilimitado con más frentes de los que tenía cuando solicitó esta sesión hace ya cerca de un mes

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

Este enclave se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias su naturaleza, tranquilidad y valor paisajístico

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

ECONOMÍA

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

DEPORTES

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona