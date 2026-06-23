Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)

Felipe González ha respaldado la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos y ha rechazado las críticas dirigidas contra la actuación de los tribunales. “Está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos” y “no es la sentencia más alta que se haya hecho”, ha afirmado el expresidente del Gobierno durante un foro celebrado en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha defendido que la resolución es “correcta” y que no debe llevar a la ciudadanía a tener “una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales”.

Las declaraciones se han producido durante un encuentro organizado por la patronal toledana con motivo de su 50 aniversario, en el que González ha dedicado buena parte de su intervención a analizar la condena impuesta al que fuera ministro de Transportes y uno de los principales dirigentes del PSOE durante la etapa de Pedro Sánchez.

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El expresidente ha sostenido que el debate generado tras la sentencia no debería centrarse en cuestionar la labor de la Justicia y ha recordado que el propio Partido Socialista ha defendido históricamente la colaboración con los tribunales por parte de personas implicadas en casos de corrupción. “Incluso los hemos indultado”, ha señalado al recordar situaciones anteriores en las que gobiernos socialistas respaldaron medidas de gracia para personas que ayudaron a destapar tramas corruptas vinculadas al Partido Popular.

La defensa de Aldama

González también ha salido en defensa de la credibilidad de Víctor de Aldama frente a quienes cuestionan la validez de sus declaraciones. “Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble, pero es tan creíble como lo eran los otros”, ha afirmado.

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A continuación, ha restado importancia a las valoraciones personales sobre el empresario y ha puesto el foco en la información que aportó durante la investigación. “No tengo la fortuna de conocer al personaje, pero él delata la existencia de delitos autodelatándose”, ha añadido.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)

El expresidente ha vinculado además esta cuestión con la postura mantenida por distintos gobiernos socialistas respecto a los colaboradores de la Justicia. “El propio ministro de Justicia ha animado a la gente a hacer eso”, ha dicho en referencia a Félix Bolaños, antes de recordar que “gobiernos socialistas han indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte”.

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Los errores del exministro

Durante su intervención, González también ha puesto el foco en la estrategia procesal seguida por Ábalos, de la que se ha mostrado crítico. “Han cometido errores”, ha afirmado. Entre ellos, ha citado expresamente el hecho de haber buscado una situación de aforamiento que permitió que la causa fuera examinada directamente por el Tribunal Supremo. “Han cometido el error de forzar un aforamiento para pasar por el Supremo en única instancia”, ha señalado.

A su juicio, esa decisión terminó acelerando la resolución del procedimiento, ya que en otras circunstancias el proceso podría haberse prolongado durante años. De hecho, ha asegurado que sin esa circunstancia los implicados podrían haber estado “diez años pendientes del juicio”.

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González ha concluido su valoración destacando dos elementos que considera especialmente relevantes del fallo judicial: la proporcionalidad de las penas y el acuerdo alcanzado por todos los magistrados. “La sentencia es muy medida”, ha afirmado.

Además, ha resaltado que la resolución fue adoptada sin discrepancias dentro del tribunal. “Es una sentencia unánime”, ha subrayado, destacando que esa circunstancia no siempre es habitual en asuntos de gran trascendencia política y jurídica.

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Víctor de Aldama eludirá la cárcel por haber colaborado con la Justicia.

González marca distancias con Zapatero por las joyas

Felipe González también ha aprovechado su intervención para referirse a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha pedido que aclare cuanto antes el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros sobre las que investiga el juez José Luis Calama. El expresidente ha reclamado a su sucesor al frente del Gobierno que “devuelva cuanto antes” esas piezas y ha zanjado la cuestión con un mensaje directo: “Que explique lo que tenga que explicar”.

Durante el acto, González ha reconocido además las profundas diferencias políticas que mantiene desde hace años con quien fuera el segundo presidente socialista de la democracia. “Políticamente me he distanciado de él mucho y he criticado mucho su comportamiento”, ha afirmado, antes de admitir que las informaciones conocidas sobre las joyas le han causado una especial sorpresa. “Lo demás me ha caído encima como una enorme sorpresa”, ha añadido.

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