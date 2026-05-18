Malú: “La industria tardó años en darse cuenta de que yo era una niña. Se esperaba mucho de mí”

Entrevista con Malú, cantante, que publica ‘Quince’, su nuevo álbum.

Malú impone. No hace falta que adopte ninguna pose de estrella, aunque lo sea. Puede ser porque te mantiene la mirada al hablar, porque se toma su tiempo antes de responder o porque mide tanto las palabras que da la sensación de que siempre deja algo sin contar. Sin embargo, María Lucía Sánchez Benítez (Madrid, 1982) insiste en que tiene poco que ver con ella: es parte del carácter que forma su personaje, el de Malú. El mismo que, según la nota de prensa, es la voz femenina más importante de nuestro país.

Con apenas 15 años, se convirtió en una estrella de la balada pop. Con la coraza que tuvo que ponerse hace 28 años se reconcilia ahora en Quince, su nuevo álbum de estudio, que vio la luz el pasado viernes 15 de mayo. “La seguridad que yo proyectaba no era para nada real. Yo nunca he sido una persona segura, sino insegura, tímida, vulnerable. Malú mostraba todo lo contrario. Hice muy bien el personaje. Era muy creíble”, afirma ahora durante su entrevista con Infobae.

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Mientras habla, sentada ante una cámara en las oficinas de Sony Music España, se ve de fondo la portada de su nuevo disco, un primer plano de la cantante con una máscara de yeso recubriéndole la mitad del rostro. La imagen resume bastante bien el relato que atraviesa todo el LP, donde se reconcilia con la niña que era cuando empezó su carrera.

El disco es un mapa de su adolescencia a la actualidad. “Si me hice más fuerte es por saber quererme incluso estando rota”, canta en la pista número seis, Rota, mientras que unas canciones más tarde reconoce sentirse permanentemente observada: “Todos me miran, pero nadie me ve, mil máscaras llevo sin saber por qué”, entona en Quiero volver. Pero el tema que mejor define el LP es Primer amor, donde directamente conversa con la niña que dejó atrás cuando empezó su carrera: “Jugando a hacerme grande dejé de saltar, se pasaron los años, no te vi pasar”. “A mi primer amor, que siempre he sido yo”, finaliza en el corte. También hay canciones de ruptura, desgaste, refugio o culpa, pero todas terminan desembocando en el mismo sitio: ella misma. “No me he priorizado nunca, nunca me había parado a escucharme y a mirarme a mí, a lo que yo necesitaba”, reconoce ahora.

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Para entender el porqué de este álbum, hay que remontarse a 2021 y al lanzamiento de Mil batallas. La cantante se deshizo en honestidad al reconocer que convivía con dos Malús: una más vergonzosa y vulnerable, y la que hacía frente a la profesión, mucho más dura. Ese proceso comenzó dos años antes, cuando en 2019 se vio obligada a parar por primera vez desde 1998 tras romperse los ligamentos del tobillo derecho mientras ensayaba para la gira de Óxigeno, que tenía casi todo vendido.

“Quince al final es como la despedida de ese personaje. Es quitarse la última capa. Es mirarte de cara a ella con sus cicatrices, con su dolor, pero ya inerte. Ya no está“, afirma ahora. “Hay un momento en el que te pesa mucho ese personaje. Ya no puedes seguir alimentándolo”, afirma. Desprenderse de él es quitarse un “peso gigante de encima”. “Es como pasarte toda tu vida tirando de algo y, cuando sueltas, es cuando más feliz y más libre eres”.

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Malú durante su entrevista con 'Infobae España'.

En mitad de aquella pausa también se hizo pública su relación con Albert Rivera, entonces líder de Ciudadanos, padre de su hija, y con quien rompió en 2023. La cantante relató hace cinco años que toda la primera fase de su noviazgo de cara al público fue “muy machista”. “Ya no lo vivo, realmente”, ríe. “Al final, hay que saber relativizar, hay que saber dónde estás. Creo que a lo largo de mi carrera he vivido cosas muy duras y feas, y también como mujer he escuchado cosas muy feas y muy duras. Pero a día de hoy me siento en paz, ya me afectan pocas cosas a nivel emocional”. Ahora está centrada en su hija Lucía, que en junio cumplirá seis años. “Hay una prioridad en la vida que no eres solamente tú”, explica sobre su maternidad.

Albert Rivera y Malú salen del Hospital tras el alta médica del político. (Jose Velasco/Europa Press)

Hija del compositor y productor Pepe de Lucía, y sobrina de Paco de Lucía, genio de la guitarra flamenca, la cantante publicó su primer disco después de que el productor Jesús Yanes le presentara la joven a la discográfica Pep’s Récords. A las semanas, Alejandro Sanz estaba escribiendo para ella el título que dio nombre a su álbum debut, Aprendiz. En un mes pasó de ser disco de oro a triple platino para acabar superando las 400.000 copias vendidas. Había nacido una estrella. “Se esperaba mucho de mí, por eso la necesidad de crear ese personaje, de disociar para protegerme. Creo que incluso ellos mismos no se dieron cuenta de que era una niña. Ha sido cuando tenían a sus hijos que decían: ‘Coño, no me imagino a mi hijo con 15 años haciendo lo que tú hacías’”, apunta.

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Lo que menos le preocupaba era que la vieran como un producto. “Cuando pasa todo aquello, de repente cambian muchas cosas: se vende un millón de copias nada más salir el disco y todo deja de ser un juego. Ya no es: ‘Vamos a probar suerte’, sino algo serio, formal, donde no se te permite ni un resbalón. A mí no se me ha permitido ni un resbalón en la vida“, apunta.

Ser mujer en una industria masculina

¿Si hubiera sido un hombre, le hubiesen tratado de otra forma? “Entiendo que hubieran pasado cosas completamente diferentes, claro que sí. Pero bueno, creo que lo que más me enorgullece de esto es estar aquí siendo mujer, y haber conseguido y hecho las cosas maravillosas que hemos hecho. Creo que me hace sentir muy bien”, se sincera. Las cosas han cambiado mucho en casi 30 años: “Veo a un montón de compañeras liderando listas de música, cosa que antes era impensable. Todavía creo que nos queda mucho por hacer y no solamente en la música, sino en todas partes, pero bueno, algo va pasando”.

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Si algo le han criticado a Malú es la intensidad de sus letras, una sensibilidad que históricamente también se ha cuestionado en las mujeres. “Quizá lo podemos expresar mejor por aquello que nos enseñaron en otros siglos, donde la mujer era más débil y podía mostrar su vulnerabilidad y el hombre ya podría estar resquebrajado por dentro, que no iba a mostrar jamás su dolor o su vulnerabilidad”, asevera. “Somos mucho más complejas. Nuestro funcionamiento es diferente, tenemos emociones y sentimientos que nos los han dado a nosotras. Y creo que debemos disfrutar de ellos.

Para componer el disco, formado por 11 canciones, la cantante ha querido rodearse de artistas y compositores que, más que escribir para ella, han traducido emocionalmente lo que estaba viviendo. Pablo Alborán firma El intento, una canción sobre relaciones incapaces de sostenerse; Vanesa Martín está detrás de Donde te viví, probablemente una de las letras más nostálgicas del disco, mientras que Beret compone Rota, el tema más explícitamente centrado en la reconstrucción personal. “Han sabido plasmar mis historias, mi dolor, mi alegría”, dice del LP, que también firman Luis Fonsi, Yoly Saa o Barei. Ella misma reconoce que ha sido un disco “liberador”. “Hay un complejo ahora con que todo tiene que sonar moderno, actual, entrar en listas. No pienso en cómo suena, pienso en lo que me ha apetecido hacer y en cómo he querido hacerlo”. “He conseguido tenerme a mí misma, saber quién soy, quererme, respetarme, y es lo que quería reflejar en este trabajo”.

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Ahora, después de casi tres décadas de carrera, Malú asegura encontrarse en “la etapa más consciente y bonita” de su vida. “Estoy en una etapa de paz, de sosiego, de disfrutar de cada cosa que hago”. Por primera vez desde que aquella adolescente de 15 años se convirtió en estrella, parece que María Lucía y Malú por fin han dejado de pelearse.