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Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

El luchador hispanogeorgiano se encuentra en casa recuperándose de las lesiones sufridas en el combate

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El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)
El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje (REUTERS)

La aparición de Justin Gaethje y su entrenador Trevor Wittman en el conocido pódcast de Joe Rogan ha dejado varios titulares y ha arrojado luz sobre la tensa relación entre el nuevo campeón de peso ligero y el luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria. En el transcurso de la conversación, Gaethje no dudó en manifestar su percepción sobre el enfrentamiento con Topuria, haciendo hincapié en el clima de rivalidad personal que se formó durante la semana del UFC Casa Blanca.

Justin Gaethje, al referirse a la posibilidad de haber perdido ante Topuria, fue tajante: “Solo quiero que la gente entienda lo irrespetuoso que habría sido si me hubiera vencido en el UFC Casa Blanca, y si me hubiera dejado inconsciente. ¿Se imaginan lo insoportable que habría sido? Esa noche luchaba por tantas cosas... Luchaba por todo”, declaró Gaethje, subrayando el nivel de presión que sentía y el significado especial que tenía ese combate para él.

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La tensión entre ambos no se limitó al ámbito deportivo. La rivalidad se hizo personal cuando Topuria y el padre de Gaethje tuvieron un intercambio de palabras, después de que este último comentara sobre el físico del luchador español. La situación se agravó cuando el propio Gaethje involucró a la ex pareja de Topuria en sus declaraciones, lo que contribuyó a elevar la hostilidad entre ambos más allá de la mera competencia dentro del octágono.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)

La reacción de Gaethje revela hasta qué punto la previa del combate fue distinta a otras que ha vivido. “Consideraba muy insoportable a Topuria por el exceso de ego que tenía antes de sus peleas”, reconoció el estadounidense, quien ya había dejado clara su postura durante la semana de la pelea. Para Gaethje, el temor no solo era perder el cinturón, sino también la posibilidad de que, en caso de derrota, el comportamiento de Topuria fuera especialmente provocador e irrespetuoso, algo que, según él, no podía permitir.

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La rivalidad de Topuria con sus oponentes

Por su parte, la trayectoria de Ilia Topuria en la UFC muestra otra faceta del luchador. Aunque durante la semana del UFC Casa Blanca Topuria llegó a empujar a Gaethje en uno de los careos, un gesto poco habitual en su carrera, en otras ocasiones el español ha mostrado una actitud muy distinta. Con Alexander Volkanovski, por ejemplo, mantiene una relación de respeto y amistad, hasta el punto de haber conversado sobre la posibilidad de reunirse en España para cocinar juntos. Tras el combate, Topuria le tendió la mano y reconoció públicamente su aprecio por el campeón de peso pluma.

Una situación similar se vivió con Charles Oliveira. En el momento en que Topuria se proclamó campeón de peso ligero, el respeto entre ambos luchadores se mantuvo intacto e incluso Oliveira le mostró su apoyo después de la derrota ante Gaethje. También con Max Holloway, pese a que la tensión fue algo mayor, Topuria no cruzó la “línea roja” y, tras un contundente K.O., el ambiente fue distendido y de mutuo respeto.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

El caso de Justin Gaethje aparece, por tanto, como una excepción en el historial de Topuria, quien rara vez permite que las diferencias personales se trasladen al plano familiar. Para el entorno del español, el punto de inflexión en esta rivalidad estuvo precisamente en los comentarios de Gaethje sobre la familia, algo que Topuria no suele tolerar ni replicar en sus enfrentamientos. De ahí que la posibilidad de que ambos luchadores limen asperezas resulte lejana.

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