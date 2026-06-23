España

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

El servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central

Guardar
Google icon
Imagen de dron de un tractor fertilizando un campo de cereales en Arville, Francia, a 7 de mayo de 2026
Imagen de dron de un tractor fertilizando un campo de cereales en Arville, Francia, a 7 de mayo de 2026. (Reuters/Noemie Olive)

La ola de calor que está azotando Francia ha dejado este martes un nuevo récord histórico para el termómetro francés. El día más caluroso jamás registrado ha oscilado entre los 39 y los 42 grados centígrados en gran parte del suroeste, y entre los 34 y los 38 más al este. Esta situación climática podría dañar los cultivos de maíz del mayor productor de granos de la Unión Europea, en plena temporada de crecimiento, y, al mismo tiempo, mermar el rendimiento del trigo en vísperas de la cosecha, según han señalado los analistas del sector agrario.

La incertidumbre en la producción de cereales ha provocado que los futuros del trigo y del maíz de Euronext subieran alrededor de un 3% este lunes, como respuesta a la creciente preocupación de que el tiempo cálido y seco pudiera dañar los cultivos en el país vecino y en otros importantes productores de cereales de la Unión Europea, lo que haría aumentar el precio de estos productos dada la reducción en la oferta.

PUBLICIDAD

Según informó Météo-France, se espera que esta semana algunas zonas del oeste de Francia alcancen hasta los 43 grados centígrados. Este calor extremo que registra el país podría afectar con gran intensidad a los campos de maíz no regados, provocando que la cosecha de maíz de Francia caiga por debajo de las diez millones de toneladas métricas por primera vez desde 1990 -siempre y cuando se confirmen las previsiones y no llueva de forma significativa en los próximos diez días-, según ha adelantado a Reuters Vincent Braak, responsable de análisis de cultivos de Expana.

Una teórica producción por debajo de las diez millones de toneladas contrastaría con las 13,2 millones de toneladas registradas en 2025, esto sin tener en cuenta las frecuentes restricciones de agua existentes en Francia, que afectarían al maíz de regadío. “Si estas restricciones se generalizaran, supondrían un verdadero problema (para el maíz)”, señaló a Reuters Jean-Charles Deswarte, del instituto francés de cultivos Arvalis.

PUBLICIDAD

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

El trigo caería por debajo de las 7 millones de toneladas

No solo la producción de maíz se vería afectada en Francia. Braak ha señalado que el rendimiento del trigo blando podría caer por debajo de las siete toneladas por hectárea, frente a las 7,4 toneladas por hectárea registradas en 2025, lo que situaría la producción al menos un millón de toneladas por debajo de la cosecha del año pasado, que fue de 33,4 millones de toneladas.

Según han indicado los expertos, las zonas de cultivo de trigo de desarrollo tardío del norte de Francia son las que corren mayor riesgo, ya que las altas temperaturas pueden detener el llenado del grano, reduciendo así su peso, según los analistas. “Las zonas más expuestas son aquellas que tenían el mayor potencial y que se suponía que iban a salvar el promedio nacional”, dijo Sébastien Poncelet, analista sénior de Argus Media.

El récord histórico de altas temperaturas llega tras una primera ola de calor en mayo que ya había acelerado el desarrollo de los cultivos, lo que contribuyó a un inicio precoz de la cosecha de cebada y trigo. “Lo que es seguro es que adelanta la cosecha una o dos semanas con respecto a lo habitual. Personalmente, nunca había visto algo así en la granja”, dijo el agricultor francés Cédric Benoist.

Por su parte, el servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central, mientras que se espera que la ola de calor se desplace hacia el este a finales de esta semana, lo que aumentará los riesgos para el trigo menos maduro en Alemania, Polonia y la región báltica, según señaló Poncelet.

Temas Relacionados

FranciaAgriculturaTiempoCalorEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Es importante repelerlas, ya que se asocian a la suciedad y pueden transmitir enfermedades

Por dónde suelen entrar las cucarachas a casa: todo lo que necesitas saber para evitar plagas este verano

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

La nueva serie de Suma Content toma como punto de partida una situación similar: dos vecinas enfrentadas desde hace más de una década

Los Javis preparan ‘Las Vecinas’, una nueva serie para Atresplayer que recuerda al célebre conflicto de las vecinas de Valencia

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

El presidente se sube al estrado este miércoles por tiempo ilimitado con más frentes de los que tenía cuando solicitó esta sesión hace ya cerca de un mes

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

Este enclave se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias su naturaleza, tranquilidad y valor paisajístico

La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 24 de junio: la emotiva boda de Lope y Vera da un giro a la semana más intensa en el palacio

Tras la pedida de matrimonio del martes, la pareja celebra su esperado enlace mientras Pía toma una decisión que puede cambiarlo todo y María Fernández se enfrenta a un parto lleno de incertidumbre

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 24 de junio: la emotiva boda de Lope y Vera da un giro a la semana más intensa en el palacio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

ECONOMÍA

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

DEPORTES

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona