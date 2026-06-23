El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Imagen de dron de un tractor fertilizando un campo de cereales en Arville, Francia, a 7 de mayo de 2026. (Reuters/Noemie Olive)

La ola de calor que está azotando Francia ha dejado este martes un nuevo récord histórico para el termómetro francés. El día más caluroso jamás registrado ha oscilado entre los 39 y los 42 grados centígrados en gran parte del suroeste, y entre los 34 y los 38 más al este. Esta situación climática podría dañar los cultivos de maíz del mayor productor de granos de la Unión Europea, en plena temporada de crecimiento, y, al mismo tiempo, mermar el rendimiento del trigo en vísperas de la cosecha, según han señalado los analistas del sector agrario.

La incertidumbre en la producción de cereales ha provocado que los futuros del trigo y del maíz de Euronext subieran alrededor de un 3% este lunes, como respuesta a la creciente preocupación de que el tiempo cálido y seco pudiera dañar los cultivos en el país vecino y en otros importantes productores de cereales de la Unión Europea, lo que haría aumentar el precio de estos productos dada la reducción en la oferta.

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Según informó Météo-France, se espera que esta semana algunas zonas del oeste de Francia alcancen hasta los 43 grados centígrados. Este calor extremo que registra el país podría afectar con gran intensidad a los campos de maíz no regados, provocando que la cosecha de maíz de Francia caiga por debajo de las diez millones de toneladas métricas por primera vez desde 1990 -siempre y cuando se confirmen las previsiones y no llueva de forma significativa en los próximos diez días-, según ha adelantado a Reuters Vincent Braak, responsable de análisis de cultivos de Expana.

Una teórica producción por debajo de las diez millones de toneladas contrastaría con las 13,2 millones de toneladas registradas en 2025, esto sin tener en cuenta las frecuentes restricciones de agua existentes en Francia, que afectarían al maíz de regadío. “Si estas restricciones se generalizaran, supondrían un verdadero problema (para el maíz)”, señaló a Reuters Jean-Charles Deswarte, del instituto francés de cultivos Arvalis.

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El trigo caería por debajo de las 7 millones de toneladas

No solo la producción de maíz se vería afectada en Francia. Braak ha señalado que el rendimiento del trigo blando podría caer por debajo de las siete toneladas por hectárea, frente a las 7,4 toneladas por hectárea registradas en 2025, lo que situaría la producción al menos un millón de toneladas por debajo de la cosecha del año pasado, que fue de 33,4 millones de toneladas.

Según han indicado los expertos, las zonas de cultivo de trigo de desarrollo tardío del norte de Francia son las que corren mayor riesgo, ya que las altas temperaturas pueden detener el llenado del grano, reduciendo así su peso, según los analistas. “Las zonas más expuestas son aquellas que tenían el mayor potencial y que se suponía que iban a salvar el promedio nacional”, dijo Sébastien Poncelet, analista sénior de Argus Media.

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El récord histórico de altas temperaturas llega tras una primera ola de calor en mayo que ya había acelerado el desarrollo de los cultivos, lo que contribuyó a un inicio precoz de la cosecha de cebada y trigo. “Lo que es seguro es que adelanta la cosecha una o dos semanas con respecto a lo habitual. Personalmente, nunca había visto algo así en la granja”, dijo el agricultor francés Cédric Benoist.

Por su parte, el servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central, mientras que se espera que la ola de calor se desplace hacia el este a finales de esta semana, lo que aumentará los riesgos para el trigo menos maduro en Alemania, Polonia y la región báltica, según señaló Poncelet.

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