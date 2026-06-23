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Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

El exaccionista de facto de Plus Ultra pasó de operar entre sociedades financieras y comerciales a convertirse en una de las figuras centrales de la investigación sobre el rescate de la aerolínea

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El empresario venezolano Rodolfo Reyes (Montaje Infobae)
El empresario venezolano Rodolfo Reyes (Montaje Infobae)

Durante años, Rodolfo Reyes Rojas fue uno de esos nombres que apenas aparecían en los documentos públicos de una empresa, pero que surgían una y otra vez cuando se preguntaba quién tomaba realmente las decisiones. No era el presidente de Plus Ultra, no era su consejero delegado y tampoco ejercía como portavoz de la compañía. Sin embargo, según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el empresario venezolano ocupaba una posición mucho más relevante de lo que reflejaban los organigramas oficiales.

De hecho, buena parte de la investigación que hoy rodea al rescate público de Plus Ultra gira en torno a él. No solo por su papel dentro de la aerolínea, sino porque el contenido de su teléfono móvil, intervenido por las autoridades estadounidenses en una investigación distinta, ha acabado convirtiéndose en una de las principales fuentes de información para reconstruir las relaciones, contactos y movimientos que precedieron y siguieron a la concesión de los 53 millones de euros que la compañía recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021.

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El personaje que emerge de los informes policiales dista mucho del perfil de un empresario aeronáutico convencional. Reyes aparece más bien como un operador acostumbrado a moverse entre sociedades, intermediarios, estructuras empresariales y contactos políticos, siempre lejos del foco mediático y rara vez ocupando posiciones visibles.

Su trayectoria conocida apunta, de hecho, mucho más hacia el mundo financiero y empresarial que hacia la aviación. Empresario venezolano con nacionalidad española, buena parte de su carrera transcurrió ligada al entorno del también empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, una de las figuras más influyentes del tejido empresarial venezolano de las últimas décadas. Antes de desembarcar en Plus Ultra, Reyes ocupó cargos directivos en distintas compañías vinculadas a ese círculo empresarial y llegó a ejercer como director financiero de Panacorp Casa de Valores, una firma panameña que posteriormente aparecería relacionada con operaciones de financiación de la aerolínea.

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Su nombre también aparece asociado al sector textil. Diversas informaciones le sitúan al frente de Textiles Zanzibar, compañía que asumió en Venezuela parte de la actividad vinculada a las marcas de Inditex tras la reorganización de la presencia del grupo español en el país. Ese recorrido ayuda a entender por qué su desembarco en Plus Ultra no procedía del sector aéreo tradicional, sino de una red de negocios vinculada a las finanzas, el comercio y la inversión empresarial. Cuando aterrizó en Plus Ultra en 2017, lo hizo acompañado de otros inversores venezolanos como Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie, que acabarían convirtiéndose en piezas relevantes del accionariado de la compañía.

Ese recorrido empresarial, desarrollado entre el ámbito financiero, comercial y societario, explica en parte cómo Reyes acabó desembarcando en Plus Ultra en un momento en el que la compañía buscaba nuevos inversores para apuntalar su estructura accionarial.

El accionista que no figuraba como tal

La tesis de los investigadores es clara. Aunque Reyes no aparecía formalmente como principal propietario de Plus Ultra, ejercía el control efectivo de la compañía a través de distintas estructuras societarias y de personas de su máxima confianza.

El núcleo de ese entramado era Snip Aviation, sociedad que durante años controló una participación decisiva en la aerolínea. Según la investigación, el empresario venezolano dirigía de facto esa estructura mientras el accionariado formal se articulaba a través de terceros, entre ellos su esposa, María Aurora López López, cuyo nombre sí aparece en diferentes documentos mercantiles.

La UDEF considera que este esquema no era casual. Los investigadores sostienen que permitía mantener una cierta distancia entre el control real y la titularidad formal de las participaciones.

Junto a Snip Aviation aparecen otras piezas relevantes del mismo ecosistema empresarial, como FlySpain y Aerovip, esta última encargada de actuar como agente comercial de Plus Ultra en Venezuela desde 2018. Entre todas configuraban una red de sociedades estrechamente vinculadas a la actividad de la compañía aérea y al círculo empresarial de Reyes.

Su influencia dentro de Plus Ultra fue tal que durante años muchos de los movimientos relevantes de la compañía terminaban conduciendo a su entorno.

Cuando la pandemia puso a prueba la aerolínea

La llegada de la covid cambió el panorama para toda la industria aérea. También para Plus Ultra. Con los aviones en tierra y los ingresos desplomándose, la supervivencia de numerosas compañías pasó a depender de líneas de financiación extraordinarias y ayudas públicas. Fue entonces cuando, según la investigación, Rodolfo Reyes decidió activar una serie de contactos políticos para intentar abrir puertas en las más altas instancias del poder.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Los informes policiales sitúan el primer movimiento el 23 de marzo de 2020. Ese día contactó con el abogado Miguel Palomero para explorar una vía de acceso al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El canal pasaba por Koldo García, asesor del ministro y figura que años después acabaría dando nombre a uno de los mayores escándalos políticos de la legislatura. Los investigadores bautizaron esta estrategia como la “vía Ábalos”.

Apenas una semana más tarde se abrió un segundo frente. El 30 de marzo, Reyes contactó con Ramón Gordils para sondear una posible aproximación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La documentación policial se refiere a este canal como la “vía Zapatero”.

Dos caminos distintos para alcanzar un mismo objetivo: conseguir respaldo político o institucional para una empresa que atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia.

Lo relevante para los investigadores no es únicamente la existencia de esos contactos, sino la convicción que reflejan las conversaciones analizadas. En ellas aparece un empresario que, ante una situación crítica, recurre antes a las relaciones personales y políticas que a los mecanismos tradicionales de financiación empresarial.

El teléfono que lo cambió todo

Hasta hace poco, Rodolfo Reyes era prácticamente un desconocido fuera de determinados círculos empresariales. Esa situación cambió radicalmente cuando las autoridades estadounidenses entraron en escena. En 2021, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, intervinieron su teléfono móvil en el marco de una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales y evasión de sanciones.

Lo que encontraron en ese dispositivo acabaría viajando años después hasta España. Para los investigadores de la Audiencia Nacional, aquel teléfono se ha convertido en una especie de archivo involuntario de la trama. Los mensajes recuperados permiten reconstruir conversaciones sobre el rescate de Plus Ultra, pagos, intermediarios, transferencias económicas y contactos políticos.

También es la fuente de algunas de las referencias que más interés han despertado en la investigación respecto a José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los mensajes aparece una frase que ha adquirido especial relevancia en el procedimiento: “nuestro pana Zapatero detrás”. En Venezuela, el término pana se utiliza para referirse a un amigo o una persona de confianza.

La expresión figura en las conversaciones analizadas por los investigadores y ha sido incorporada al procedimiento judicial como parte del contexto que rodea las gestiones realizadas alrededor del rescate. Cuando fue interrogado sobre estas referencias, el expresidente negó cualquier participación en los hechos investigados y rechazó las interpretaciones que terceros pudieran hacer sobre su figura.

El destino del dinero

La investigación no se limita a analizar cómo se obtuvo la ayuda pública. Una parte importante del procedimiento se centra en lo que ocurrió después. Según los indicios recogidos por el juez Calama, algunos de los investigados habrían diseñado un mecanismo para desviar parte de los fondos recibidos por Plus Ultra hacia sociedades instrumentales vinculadas a la presunta red.

Los autos judiciales mencionan transferencias dirigidas a entidades relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. También describen movimientos posteriores hacia cuentas localizadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. Los investigadores sostienen además que determinadas operaciones financieras previas pudieron contribuir a presentar una imagen económica de la aerolínea más sólida de lo que realmente era en el momento de solicitar el rescate.

En ese contexto aparece igualmente Panacorp Casa de Valores S.A., la firma financiera panameña vinculada profesionalmente a Reyes durante años y cuya actividad es objeto de análisis dentro de la causa.

Todo ello ha llevado al magistrado a investigarle por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

La evolución de la causa llevó además al juez José Luis Calama a dictar una orden internacional de detención contra Reyes, una medida que también alcanzó a su esposa, María Aurora López López. A fecha de hoy no consta públicamente que haya sido detenido ni que la orden haya sido revocada, por lo que continúa siendo reclamado por la Justicia española en el marco de la investigación.

Mientras la causa avanzaba y la presión judicial aumentaba, Reyes fue abandonando progresivamente los principales cargos societarios que mantenía en España. Salió de FlySpain, dejó sus responsabilidades en Snip Aviation y abandonó la representación accionarial en Plus Ultra tras desprenderse de su participación. Al mismo tiempo, varias de esas posiciones pasaron a manos de personas de su entorno más próximo, especialmente su esposa, María Aurora López López.

Una circunstancia que, para los investigadores, forma parte del contexto general que rodea la causa. Y que ha terminado situando en el centro de una de las investigaciones más sensibles de los últimos años a un empresario que durante mucho tiempo parecía haber conseguido permanecer fuera de la fotografía.

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