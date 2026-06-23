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El pueblo de Cataluña ideal para hacer excursiones a la montaña y con vistas de lujo a Montserrat

Situada en la provincia de Barcelona, la villa destaca por ser un paraíso de naturaleza y desconexión y por aglutinar diversas rutas de senderismo

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Rellinars, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Barcelona. (Turismo de Cataluña)
Rellinars, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Barcelona. (Turismo de Cataluña)

Cada vez parece haber más aficionados a pasar sus vacaciones en lugares en los que poder disfrutar de la naturaleza y, por ende, de la tranquilidad y la desconexión que se respira en ellos. Aunque son muchas las opciones que hay en España, Cataluña y, en concreto, la provincia de Barcelona, alberga un pueblo que es ideal para hacer excursiones a la montaña y en el que es posible deleitarse con las espectaculares vistas a Montserrat: Rellinars. Por si esto fuera poco, a sus rutas de senderismo de ensueño, se suma su riqueza arquitectónica y cultural.

El Vallès Occidental mantiene una identidad propia, independiente de la influencia de Barcelona. La mayoría de sus habitantes desarrolla su vida cotidiana dentro de la comarca. Terrassa y Sabadell concentran una amplia oferta laboral, mientras que el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situado cerca de estos centros urbanos, reúne alternativas para el ocio y el contacto con la naturaleza.

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Residentes de estas dos ciudades, tradicionalmente rivales, aprovechan su tiempo libre para explorar otras localidades de la zona. Entre ellas, Rubí destaca por su proximidad a enclaves rurales como Rellinars. Este municipio, con una población de 922 personas, se presenta como un refugio de tranquilidad frente al ritmo de las ciudades del sur del Vallès. Situado en el fondo del valle que lleva su nombre, es punto de partida para numerosas rutas y actividades al aire libre.

Rutas de senderismo entre masías, barracas y torrentes

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Entre los recorridos más destacados de Rellinars se encuentra la ruta de La pedra seca, un itinerario de aproximadamente 4.200 metros que recorre el legado vitivinícola de la zona. El trayecto atraviesa algunas de las masías más representativas, como Gibert de Baix y Les Farreres, y permite observar numerosas barracas construidas por agricultores para trabajar en los viñedos. El cultivo de la vid fue una actividad central en Rellinars hasta la década de 1950, cuando la combinación de la plaga de la filoxera y una gran helada provocó el abandono de buena parte de los huertos.

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Otra propuesta relevante es la ruta de Les fonts, que pone en valor las fuentes de agua natural, rieras y torrentes que han atraído visitantes a Rellinars durante generaciones. El recorrido atraviesa diferentes barracas, algunas de origen medieval, y conecta las principales fuentes distribuidas por el municipio. Ambas rutas ofrecen panorámicas de Montserrat.

Las huellas de un pasado medieval

Rellinars conserva numerosos edificios de origen medieval. (Wikimedia)
Rellinars conserva numerosos edificios de origen medieval. (Wikimedia)

Rellinars destaca por conservar la atmósfera de un pueblo detenido en el tiempo, con numerosos edificios de origen medieval. La antigua iglesia de San Pedro y San Fermín, parcialmente construida en época prerrománica, representa uno de los testimonios más antiguos del municipio. En las afueras, el Molino de la Fábrica, de construcción posterior, refleja otra etapa en la historia local.

Para quienes desean sumergirse en la historia de Rellinars, el pueblo ofrece alternativas de alojamiento. Entre ellas figura la Masía CasaJoana, una casa rústica de 1358 que mantuvo actividad agrícola, principalmente dedicada al viñedo, hasta el siglo XX. En materia gastronómica, el restaurante bar Rellinars destaca por su ubicación en un edificio singular, adornado con baldosas de distintos colores y formas, conocido popularmente como Cal Paleta.

Cómo llegar a Rellinars

El pueblo se ubica en la comarca del Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona. El acceso principal a Rellinars se realiza por carretera. Desde Terrassa, se puede tomar la carretera BV-1211, que conecta directamente con el núcleo urbano en aproximadamente 25 minutos en coche. También es posible llegar desde Rubí utilizando la C-1413a hasta enlazar con la BV-1211.

El transporte público hacia Rellinars es limitado. No cuenta con estación de tren, por lo que la opción más habitual consiste en utilizar la línea de autobús interurbano que conecta con Terrassa y con algunas localidades cercanas.

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