Así serán las 148 horas y media que pasará el papa León XIV en España y en las que se desplazará por cuatro ciudades

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La llegada de León XIV a España representa un hecho inédito para la Iglesia católica y para miles de fieles que aguardan el paso del pontífice por las calles de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Entre el 6 y el 12 de junio, el papa permanecerá en territorio español durante 148 horas y media en una visita que entrelaza dimensiones espirituales, eclesiales y sociales.

“Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos”, subrayó el pasado 6 de mayo el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. En esos días, también le dará un espacio especial a los jóvenes, sobre todo en Madrid y Barcelona.

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La agenda del papa León XIV en Madrid

El papa León XIV visitará Madrid entre el 6 y el 9 de junio de 2026 como primera etapa de su viaje apostólico a España. Esta visita combinará una dimensión litúrgica e institucional con un marcado enfoque social dirigido a los jóvenes, las personas sin hogar y la comunidad cultural.

Sábado, 6 de junio

10:30 h. León XIV llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde Roma-Fiumicino. Tras el aterrizaje se oficiará la recepción oficial, donde será recibido por los reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

11:30 h. Seguidamente, se dirigirá al Palacio Real para la ceremonia oficial de bienvenida institucional, en la que tendrá lugar el encuentro protocolario con los reyes.

12:30 h. Tras el encuentro, el papa dará el primer discurso oficial del viaje, dirigido a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

18:00 h. El Pontífice se trasladará hasta el centro ‘CEDIA 24 Horas’ de Cáritas dedicado a la atención de personas sin hogar. El fin de este acto es poner la caridad en el centro de su viaje desde el primer día, manteniendo un encuentro con los operadores y asistidos del centro.

20:30 h. Una vez finalizado el acto, el mayor representante de la Iglesia católica se movilizará hasta uno de los puntos que congregará el mayor número de peregrinos, la Plaza de Lima. Allí se realizará la gran Vigilia de Oración con miles de jóvenes, en la que cumplirá un triple propósito: realizar una adoración eucarística rezando el rosario, dialogar para responder a inquietudes planteadas por los jóvenes y disfrutar de un evento musical con artistas como Niña Pastori, Hakuna, Siloé y Besmaya.

Domingo, 7 de junio

10:00 h. El segundo día de la visita comenzará con una misa solemne y procesión del Corpus Christi . El altar principal estará frente al Palacio de Cibeles, donde se congregarán miles de fieles. Está previsto que el Papa se desplace en un ‘golf car’ diseñado especialmente para moverse fácilmente en espacios reducidos.

16:30 h. Después de comer, León XIV tendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante sus días en Madrid.

18:00 h. La tarde del domingo también dará paso a un acto cultural (’Tejer redes’), donde mantendrá un encuentro y pronunciará un discurso ante representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena .

19:30 h. Para finalizar el día, el papa tendrá una cena privada en la residencia del cardenal arzobispo de la ciudad, José Cobo Cano.

Lunes, 8 de junio

09:30 h. El lunes comenzará con un encuentro de carácter institucional en la Nunciatura Apostólica entre el papa y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez .

10:30 h. Más tarde, se dirigirán juntos hasta el Congreso de los Diputados , donde el pontífice dará un discurso ante los parlamentarios (diputados y senadores). Se trata de un acto histórico, ya que será la primera vez que un pontífice pronuncie un discurso en la sede de la soberanía nacional española.

11:30 h. Tras el discurso, León XIV se desplazará de nuevo a la Nunciatura Apostólica para hablar en privado con los representantes de la Conferencia Episcopal Española , seguido de una comida privada a las 12:50 h.

18:00 h. Después de comer, será tiempo de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña. Durante este acto, el Papa entregará la ‘Rosa de Oro’ a la patrona de la ciudad.

19:00 h. Finalmente, el pontífice tendrá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Será un evento cerrado, por invitación, que reunirá a más de 80.000 fieles en un entorno con condiciones excepcionales para escuchar las palabras de León XIV.

Martes, 9 de junio

10:20 h. El último día en la capital, León XIV se reunirá con los más de 18.000 voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid. En este tiempo, podrá dedicar un espacio para agradecer el trabajo que ha hecho posible la organización de su visita.

11:10 h. Menos de una hora después, el papa León XIV despegará en un avión de la aerolínea Iberia rumbo a Barcelona, poniendo fin a la etapa madrileña de su viaje apostólico.

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La agenda del papa León XIV en Barcelona

El papa León XIV visitará Barcelona los días 9 y 10 de junio de 2026, en una etapa que mezclará liturgia, espiritualidad mariana, atención a las periferias sociales y un emotivo homenaje al arquitecto Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento.

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Martes, 9 de junio

12:25 h. El Santo Padre aterrizará en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ; de nuevo se celebrará un breve recibimiento institucional antes de su traslado al centro.

13:00 h. A su llegada, se trasladará hasta la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para realizar el Rezo de la Hora Media. Será su primer acto litúrgico en suelo catalán, consistente en una oración sencilla junto al cardenal Juan José Omella, la curia y los seminaristas. El propósito es tener un encuentro en el corazón de la Iglesia diocesana y realizar un acto de agradecimiento a los voluntarios de la visita.

20:00 h. A última hora de la tarde, el papa estará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc para oficiar una vigilia de oración multitudinaria. El pontífice recorrerá la pista en papamóvil para saludar a los más de 37.000 jóvenes y familias congregadas, con el fin de compartir testimonios, música y un discurso pensado especialmente para las nuevas generaciones.

Miércoles, 10 de junio

10:50 h. Para su segundo día en la capital catalana, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) y mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad, voluntarios y trabajadores de reinserción, para dar un reconocimiento explícito a la labor silenciosa que hace la Iglesia acompañando a los internos.

12:00 h. Después se trasladará a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat . Desde allí, dará la oración del Santo Rosario en el santuario mariano más importante de Cataluña. El papa rezará ante la imagen de La Moreneta junto a la comunidad benedictina y escuchará el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la histórica Escolanía.

13:00 h. Tras ello, tendrá una comida privada en Montserrat para compartir un momento íntimo con la comunidad benedictina del monasterio.

16:30 h. A primera hora de la tarde se trasladará hasta el barrio del Raval para visitar la Iglesia de San Agustín , donde tendrá un encuentro con las asociaciones diocesanas de caridad y asistencia. Este acto tiene además una conexión personal para el papa, al ser territorio de tradición agustiniana, en la cual él mismo se formó.

19:30 h. Más tarde llegará el esperado encuentro en la Basílica de la Sagrada Familia. Una vez allí, oficiará una Santa Misa e inaugurará la Torre de Jesucristo, el mismo día en que se cumple el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. La torre que bendecirá será la eclesiástica más alta del mundo (172,5 metros).

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La agenda del papa León XIV en Canarias

El Papa León XIV realizará una visita histórica a las islas Canarias los días 11 y 12 de junio de 2026, marcando la primera vez en la historia que un pontífice visita el archipiélago. Esta etapa del viaje apostólico destacará por su profundo enfoque humanitario ante la crisis migratoria, en las dos islas principales: Gran Canaria y Tenerife.

Jueves, 11 de junio en Gran Canaria

10:50 h. Su itinerario comenzará con la llegada del pontífice a la base aérea de Gando desde Barcelona. Una vez allí, el obispo de Canarias le dará un recibimiento oficial.

11:40 h. Minutos más tarde, se desplazará hasta el Puerto de Arguineguín (Mogán), tras un traslado por la autopista GC-1, donde el papa mantendrá un encuentro con personas migrantes. Desde allí tendrá la oportunidad de dar visibilidad a la realidad migratoria de la frontera sur de Europa. Durante el acto escuchará testimonios, saludará a voluntarios de entidades de acogida y realizará una ofrenda floral al Atlántico en memoria de las víctimas de la ruta canaria.

13:00 h. Más tarde, se desplazará hasta el Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, donde tendrá lugar una recepción institucional breve, pero de gran simbolismo, con el fin de recibir el saludo oficial de las autoridades, incluyendo el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

13:30 h. Después, León XIV tendrá otro encuentro eclesial con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de la Diócesis de Canarias en la Catedral de Santa Ana (Vegueta) . El mayor representante de la Iglesia les dará un mensaje de apoyo para respaldar su labor pastoral en las islas y firmar el libro de honor de la diócesis.

14:15 h. Seguidamente, tendrán un tiempo de descanso para una comida privada con el papa.

17:55 h. A media tarde, León XIV dará una vuelta perimetral en papamóvil por las calles que rodean el Estadio de Gran Canaria para saludar a los miles de fieles que se movilizarán hasta la isla y que no podrán presenciar el evento posterior.

18:30 h. Tras ello, tendrá lugar una Santa Misa multitudinaria en el estadio, donde se congregarán más de 30.000 fieles. Será el broche público con el que cerrará su jornada en la isla.

El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Viernes, 12 de junio en Tenerife

09:10 h. Su último día en España comenzará con un traslado del aeropuerto de Gran Canaria hasta el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos . Tras el aterrizaje, será recibido por el obispo Eloy Santiago.

09:30 h. Seguidamente, el pontífice se trasladará al Centro de Migrantes Las Raíces (La Laguna). La visita al dispositivo de emergencia de acogida será uno de los momentos más simbólicos de todo su viaje a España, ya que conectará de manera directa con la realidad migratoria de la ruta atlántica, al reunirse con el personal del centro y los migrantes allí acogidos.

10:10 h. Más tarde, León XIV tendrá un encuentro en la Plaza del Cristo (La Laguna) con las organizaciones que trabajan en la integración de migrantes. El propósito de este acto es visibilizar la labor social de la Iglesia, escuchando testimonios de personas de África y América Latina.

10:40 h. Seguidamente, León XIV paseará en un pequeño vehículo eléctrico diseñado especialmente para esta visita por las calles de Viana y San Agustín . Su objetivo es adentrarse en el casco histórico peatonal para saludar a ancianos, personas vulnerables, personas con diversidad funcional y usuarios de centros sociales diocesanos, finalizando en el Palacio Salazar para un breve descanso.

11:30 h. Menos de una hora después, León XIV se trasladará desde el Colegio La Salle a la Explanada Portuaria en Santa Cruz. Durante este trayecto, el pontífice podrá acercarse a las multitudes y saludar a los fieles concentrados en las calles de la capital y en el puerto antes de oficiar la ceremonia final.

12:15 h. Una vez en la Explanada Portuaria de Los Llanos , oficiará una Santa Misa de despedida y acción de gracias. Se espera que asistan más de 200.000 personas a esta inmensa eucaristía, cuyo fin es realizar la clausura oficial y pública de todo su viaje apostólico a España.

14:30 h. Antes de su subida al avión, León XIV protagonizará una ceremonia institucional de despedida oficial.

15:00 h. Finalmente, ya en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, volverá a poniendo fin a la histórica visita. Finalmente, ya en el, volverá a Roma poniendo fin a la histórica visita.