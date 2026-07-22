España

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

La eléctrica de Sánchez Galán dispara su beneficio un 22% hasta los 4.300 millones y Naturgy lo eleva un 6%, mientras Enagás registra una caída del 28% en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos

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Torres de alta tensión. (Europa Press)
Torres de alta tensión. (Europa Press)

Iberdrola, Naturgy y Enagás presentan sus resultados del primer semestre de 2026 en una jornada en que el sector energético español ofrece una foto dispar: ganancias al alza en las dos primeras y un descenso contable en la gasista, todo ello en un mercado global todavía sacudido por el conflicto en Oriente Medio y la fragilidad de las rutas de suministro de crudo y gas natural licuado.

El telón de fondo es el mismo para las tres compañías. El conflicto en Oriente Medio provocó el cierre casi total del estrecho de Ormuz, con un recorte en el tráfico de gas natural licuado y una reducción estimada de 10 millones de barriles de petróleo diarios en la oferta global, la mayor disrupción de suministro registrada en la historia. El barril de Brent llegó a rozar los 118 dólares en marzo, presionando los costes de generación.

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Un alto el fuego frágil y un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán han permitido una corrección parcial de precios desde entonces, aunque el riesgo de reescalada sigue latente. La propia Naturgy reconoce en sus resultados que opera en “un contexto internacional complejo marcado por la incertidumbre geopolítica” y su “especial repercusión en el mercado energético”.

Iberdrola aumenta su beneficio a 4.336,4 millones

Iberdrola, la mayor eléctrica española por capitalización, lidera la jornada de resultados con un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre, un 21,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye una plusvalía neta de 953,3 millones de euros por la venta de su negocio en México a Cox.

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Descontando esa desinversión, la contribución mexicana al ejercicio y el impacto de los capital allowances en el Reino Unido (181,8 millones de euros), la ganancia neta ajustada de la eléctrica alcanza 3.564,9 millones de euros, con un crecimiento del 7,8%. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 8.050 millones de euros, un 7,4% más, impulsado por el segundo trimestre. Excluido el efecto del tipo de cambio (-106,4 millones de euros), el avance habría sido del 8,8%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

La estrategia de Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, pasa por blindar el negocio frente a la volatilidad de precios a través de los activos regulados de redes. Las inversiones en ese segmento crecieron un 42%, hasta cerca de 4.400 millones de euros, y representan dos tercios del total invertido en el semestre, que ascendió a 7.000 millones de euros, un 25% más que un año antes, con más del 70% concentrado en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.

Los activos de redes (RAB) alcanzaron cerca de 55.000 millones de euros, con crecimientos del 11% en Reino Unido, del 12% en EEUU y del 18% en Brasil. La eléctrica ha reafirmado su previsión de un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado para el conjunto de 2026, con un objetivo por encima de 6.700 millones de euros.

Enagás pierde un 28% y Naturgy repunta un 6%

Naturgy, primera gasista y tercera eléctrica del país, obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones de euros entre enero y junio, un 6% más respecto al mismo periodo de 2025. Su Ebitda avanzó un 4,5%, hasta 2.975 millones de euros. La compañía presidida por Francisco Reynés invirtió 844 millones de euros en el semestre, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables. La capacidad renovable total instalada alcanzó los 8,4 gigavatios (GW), con cerca de 1,3 GW en construcción, de los cuales 629 MW tienen prevista su entrada en operación en la segunda mitad del año. Con esos números, Naturgy elevó sus objetivos para 2026: Ebitda por encima de 5.500 millones de euros (un 5% más de lo previsto en su plan estratégico) y beneficio neto por encima de 2.100 millones, un 10% más.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertado de que "es cuestión de tiempo" que el corte del estrecho de Ormuz afecte al precio del gas en España. (Fuente: Reunió Cercle d'Economia)

Enagás ha presentado la lectura más compleja del día. Su beneficio neto cayó un 27,9%, hasta 126,9 millones de euros, aunque la comparación está distorsionada por las plusvalías extraordinarias que mejoraron las cuentas del primer semestre de 2025, concretamente la venta de Soto la Marina y la actualización del valor razonable del Gasoducto Sur Peruano (GSP). El beneficio recurrente después de impuestos, que excluye esos efectos, se situó en 118,6 millones de euros.

Mañana jueves, Repsol completará el mapa de las grandes energéticas españolas cotizadas en el Ibex 35 con la presentación de sus resultados del primer semestre, antes de la apertura del mercado.

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