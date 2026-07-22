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Reino Unido confirma que Rusia realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales cerca de su costa tras un aviso previo

Según ha podido saber ‘Infobae’, la maniobra se dio tras un aviso previo. No obstante, despertó inquietud por la proximidad del despliegue militar ruso

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El buque británico HMS Iron Duke navega en primer plano mientras escolta a la fragata rusa Neustrashimy (Crown /RN/Handout via REUTERS)
El buque británico HMS Iron Duke navega en primer plano mientras escolta a la fragata rusa Neustrashimy (Crown /RN/Handout via REUTERS)

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que un buque de guerra ruso, al que medios de Reino Unido lo han identificado como “Neustrashimy”, llevó a cabo un ejercicio de tiro real en aguas internacionales a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sur de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, mientras era seguido de cerca por la Royal Navy. Según ha podido saber Infobae, la maniobra se dio tras un aviso previo. No obstante, despertó inquietud por la proximidad del despliegue militar ruso a una zona de tráfico marítimo clave y a instalaciones estratégicas británicas.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico indicó que “un buque naval ruso, seguido por la Royal Navy, realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales aproximadamente”. La fuente oficial detalló que su ejército “supervisó el ejercicio en todo momento” y que “continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad nacional del Reino Unido”.

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El “Neustrashimy” notificó a la fragata británica HMS Tyne su intención de realizar prácticas de artillería antes de iniciar el ejercicio. “Antes de iniciar la serie de disparos, el buque ruso informó su intención de realizar una actividad de artillería y solicitó que el barco se reubicara a una distancia más segura, lo que el HMS Tyne hizo”, explica el portavoz. El Ministerio añadió que la operación rusa se llevó a cabo finalmente en aguas internacionales y se extendió durante 30 minutos.

Una unidad de comandos lleva a cabo una operación de abordaje en el interior de una embarcación. Documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Se observa a personal equipado con equipo táctico y armas mientras inspeccionan diferentes áreas del navío. Un miembro del equipo, con guantes, examina documentos sobre una mesa en una sala de control.

Coincide con el relevo en Reino Unido

El nuevo secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha criticado con dureza las recientes maniobras militares realizadas por Rusia cerca de las costas británicas, al calificar el ejercicio como “irresponsable” y una muestra de provocación. “Debemos considerar los acontecimientos de ayer como una actuación teatral e irresponsable”, declaró Streeting al ser consultado por medios tras su primera reunión de gabinete junto al primer ministro Andy Burnham.

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El titular de Defensa subrayó que este tipo de incidentes no resultan aislados, sino que forman parte de una estrategia reiterada por parte del gobierno ruso. “No es la primera vez que Rusia se comporta así y, francamente, es solo la punta del iceberg de las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados”, advirtió el ministro ante la prensa, enfrentándose a un asunto espionoso en sus inicios en el cargo.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, durante la operación se siguieron los protocolos habituales de seguridad marítima y la Royal Navy mantuvo vigilancia constante sobre el desarrollo del ejercicio. A pesar de ello, el ejecutivo británico no ha dudado en rechazar este tipo de maniobras, al venir de un rival como Rusia y producirse en una zona que puede suponer un peligro. El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Reino Unido y Rusia, reforzando la preocupación de las autoridades británicas respecto a la seguridad nacional y la protección de las rutas marítimas clave.

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