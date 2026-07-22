El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El trofeo del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

La Copa del Mundo es un escenario único para el fútbol mundial, donde el talento y la personalidad de los jugadores quedan expuestos ante millones de espectadores. Además de definir campeones y dejar imágenes para la historia, el torneo tiene un impacto directo en la cotización de los futbolistas, transformando el mercado de fichajes durante el verano posterior. Cada partido, cada actuación destacada y cada momento de liderazgo bajo presión puede cambiar el destino profesional de un jugador y su valoración en el mercado global.

El Mundial 2026 no fue la excepción. El seguimiento de GOAL refleja cómo varios futbolistas vieron dispararse su valor gracias a sus actuaciones, mientras que otros, por distintos motivos, terminaron el torneo con una cotización menor a la que tenían al inicio. No se trata solo de goles o jugadas espectaculares: la regularidad, la capacidad de competir en la élite y el temple en los momentos decisivos también influyen en la percepción de los clubes y de los responsables de los grandes fichajes.

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Entre los más destacados del torneo aparece Ayyoub Bouaddi, mediocampista marroquí del Lille. Bouaddi llegó a la Copa del Mundo como una promesa y terminó confirmándose como figura. Con solo 18 años, protagonizó una actuación sobresaliente frente a Brasil y mantuvo un nivel alto durante todo el campeonato. Este rendimiento fue fundamental para que Marruecos alcanzara los cuartos de final. El efecto se trasladó inmediatamente al mercado. Antes del Mundial, Bouaddi estaba valorado en alrededor de 60 millones de dólares, pero tras sus actuaciones su cotización escaló hasta los 94 millones, un incremento cercano a los 34 millones de dólares, el mayor crecimiento registrado entre todos los futbolistas analizados.

El centrocampista de la selección de Marruecos Ayyoub Bouaddi (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

El segundo futbolista que más incrementó su valor fue Michael Olise. El extremo del Bayern Múnich aprovechó el torneo para consolidarse como uno de los jugadores más completos de Europa. Durante el Mundial, Olise fue una pieza clave en el ataque de Francia, sumando asistencias y formando una sociedad efectiva con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. A pesar de la eliminación frente a España, el desempeño individual de Olise fue ampliamente positivo. Sus actuaciones convencieron a muchos de que ya pertenece a la élite de su posición, elevando su valor de aproximadamente 168 millones de dólares hasta los 188 millones, un incremento cercano a los 20 millones de dólares.

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Lamine Yamal, Enzo Fernández y Yan Diomande

En la lista de los cinco jugadores más revalorizados también aparecen Lamine Yamal, Enzo Fernández y Yan Diomande. Lamine Yamal, delantero del Barcelona, ya era considerado el futbolista más valioso antes del torneo, con una cotización de 268 millones de dólares. Su Mundial confirmó todas las expectativas, con un papel determinante en la selección española, especialmente en la semifinal frente a Francia. Esto le permitió aumentar su valoración hasta los 282 millones de dólares, manteniéndose como el jugador más caro del planeta.

El jugador español Lamine Yamal (Reuters/Mark J Rebilas)

Enzo Fernández, mediocampista de Argentina, también encontró en el Mundial el escenario ideal para crecer. Después de un inicio discreto, el mediocampista argentino se convirtió en una pieza indispensable para Lionel Scaloni, apareciendo con goles decisivos frente a Egipto e Inglaterra y liderando el mediocampo albiceleste en la fase de eliminación directa. Ese rendimiento elevó su valor de 114 millones de dólares a 128 millones. Yan Diomande, extremo de Costa de Marfil, completó el Top 5 al incrementar su cotización de 107 a 121 millones de dólares tras un torneo en el que se destacó por su velocidad y capacidad de desequilibrio ante rivales como Ecuador y Alemania.

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No todos los jugadores lograron sacar provecho de la exposición que brinda la Copa del Mundo. Crysencio Summerville y Deniz Undav experimentaron crecimientos importantes, pasando ambos de 40 a 54 millones de dólares, gracias a sus buenas actuaciones con Países Bajos y Alemania, respectivamente. Bradley Barcola también cerró el torneo con saldo positivo, al subir de 81 a 87 millones de dólares, aunque la fuerte competencia en el ataque francés limitó su participación en las fases decisivas. En el caso de Morgan Rogers, el atacante respondió cuando fue requerido, pero la falta de continuidad mantuvo su valor estable en 121 millones de dólares.

Los jugadores que redujeron su valor

Por otro lado, el seguimiento de GOAL revela que el Mundial también puede frenar carreras o reducir el valor de mercado de quienes no logran cumplir con las expectativas. Casos como el de Elliot Anderson, que pasó de 141 a 128 millones tras un torneo irregular con Inglaterra, o Julián Álvarez, que bajó de 161 a 141 millones debido a problemas físicos y competencia interna, ilustran este fenómeno. La caída más significativa fue la de Nico Paz, quien descendió de 101 a 74 millones de dólares al no conseguir protagonismo con la selección argentina.

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