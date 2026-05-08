La Casa de Alba abre al público los jardines del Palacio de Liria: uno de los lugares con más historia y secretos de Madrid

La Casa de Alba hace un homenaje en el Palacio de Liria. (Montaje Infobae/Wikimedia Commons)

El Palacio de Liria, considerado la residencia privada más grande de Madrid y uno de los tesoros arquitectónicos de la aristocracia española, vuelve a ser noticia en el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la recordada duquesa de Alba. La Fundación Casa de Alba, encargada de preservar el legado del ducado, ha anunciado la reapertura de los jardines del palacio, un espacio emblemático que fue el refugio personal de la duquesa y que ahora podrá visitarse en visitas guiadas durante la temporada de primavera y verano.

Desde su origen, el Palacio de Liria ha estado ligado a la historia de la familia Alba y a figuras influyentes de la vida social y cultural española. El edificio, de marcado estilo neoclásico y construido bajo la dirección de Jacobo Fitz-James Stuart y Colón, fue descrito por el exdirector del Museo del Prado, José Manuel Pita Andrade, como “el primer edificio digno de armonizar con el Palacio Real”. La duquesa Cayetana, conocida como la mujer de los 19 nombres y 46 títulos nobiliarios, residió la mayor parte de su vida entre sus muros, supervisando incluso la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil para cumplir la promesa hecha a su padre.

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Según informa la revista ¡Hola!, Eugenia Martínez de Irujo, hija menor de Cayetana, reconoce que abrir al público este patrimonio familiar es “maravilloso” y un gesto que, de seguir viva la duquesa, habría compartido plenamente. La iniciativa permite que “lo pueda disfrutar todo el mundo”, ampliando el acceso a uno de los secretos mejor guardados de Madrid.

Los jardines históricos del Palacio de Liria

Los jardines del Palacio de Liria, que abarcan dos hectáreas, reflejan las corrientes más vanguardistas del paisajismo europeo, fusionando influencias británicas y francesas. La fachada principal del palacio, obra del arquitecto Ventura Rodríguez, se rodea del llamado Jardín Inglés, concebido en el siglo XIX y caracterizado por su inspiración romántica y su intento de recrear la espontaneidad de la naturaleza en pleno centro urbano. Por sus sinuosos senderos se alzan magnolios centenarios, cedros del Líbano, castaños de Indias y tejos, conformando un refugio de verdor y serenidad.

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Esta residencia es propiedad de los duques de Alba y se dice que por sus pasillos merodea un fantasma

En contraste, la parte posterior del palacio está presidida por el Jardín Francés, diseñado por el paisajista Forestier. De estilo clasicista y elegante, este espacio destaca por sus parterres geométricos de simetría perfecta y una emblemática fuente central atribuida también a Ventura Rodríguez. El conjunto incluye un estanque y esculturas de inspiración clásica, evocando la grandiosidad de los jardines del Palacio de Versalles y dotando al lugar de una impronta única en la capital.

Una reapertura simbólica para la Casa de Alba

La reapertura de estos emblemáticos jardines coincide con la temporada en la que la vegetación alcanza su máximo esplendor y enmarcará la conmemoración del centenario de Cayetana Fitz-James Stuart. Las visitas guiadas estarán disponibles entre el 14 de mayo y el 31 de agosto, permitiendo a madrileños y visitantes recorrer espacios que durante siglos permanecieron reservados a la familia Alba.

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La reapertura simbólica y temporal del Palacio de Liria. (Web oficial del palacio)

El privilegio de acceder a estos jardines históricos supone un acercamiento excepcional al legado artístico y botánico de la Casa de Alba. Las dos secciones, bien diferenciadas en estilo y espíritu, ofrecen una experiencia singular: desde la intimidad y protección del Jardín Inglés hasta la sofisticación y el orden geométrico del Jardín Francés. Cada rincón evoca recuerdos de la duquesa de Alba y de la historia de una de las familias más emblemáticas de España, abriendo una ventana al pasado y al esplendor oculto en el corazón de Madrid.