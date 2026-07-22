España

Independentistas vandalizan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona en menos de 24 horas de su creación: “Queremos selecciones catalanas”

Desconocidos lanzaron pintura blanca contra la pieza, ubicada en la plaza Joanic de Barcelona

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Así quedó el mural en honor a Ferran Torres en Barcelona tras ser atacado. La obra de arte urbano, que celebraba su éxito con la selección española, fue el blanco de un acto de vandalismo con tintes políticos.

No ha durado ni 24 horas. El mural que TVBoy pintó en homenaje a Ferran Torres, autor del gol con el que la selección española conquistó su segundo Mundial frente a Argentina el pasado domingo, ha sido vandalizado pocas horas después de que el artista urbano diera por terminada la obra.

Desconocidos lanzaron pintura blanca contra la pieza, ubicada en la plaza Joanic de Barcelona, en respuesta a peticiones que se habían lanzado en redes sociales que instaban a dañarla. Sobre el mural también escribieron las frases “Volem seleccions catalanes” (Queremos selecciones catalanas) y “Puta Espanya”. Posteriormente, se ha borrado la palabra “puta” y se ha añadido en catalán "queremos selecciones catalanas“, según el medio local Metropoli Abierta.

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Independentistas vandalizan el mural de Ferran Torres en Barcelona en menos de 24 horas de su creación. (EFE)
Independentistas vandalizan el mural de Ferran Torres en Barcelona en menos de 24 horas de su creación. (EFE)

El martes, TVBoy pintó el mural de Ferran Torres con la copa del mundo entre sus manos. La imagen muestra al delantero del FC Barcelona con la camiseta de la selección española, flanqueado por las dos estrellas que representan los títulos mundiales del equipo masculino y el lema Making history (Haciendo historia).

El artista TVboy dedica en Barcelona un mural a Ferran Torres por su gol en la final del Mundial. (Europa Press)
El artista TVboy dedica en Barcelona un mural a Ferran Torres por su gol en la final del Mundial. (Europa Press)

El artista compartió la obra en sus redes sociales con un mensaje de felicitación a la selección y, en particular, al delantero valenciano por el gol que definió la final ante Argentina, a quienes agradeció “demostrar que el talento siempre va de la mano con el trabajo en equipo”.

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TVBoy también contó que, mientras trabajaba en el mural, una mujer pasó junto a su hija, quien reconoció al jugador de inmediato. “¡Mamá, es Ferran Torres!”, recordó el artista, para quien “ese momento valió tanto como terminar la obra”. Pero poco ha durado intacta.

El mural también incorporaba dos estrellas en alusión a los títulos mundiales de la selección española, junto a la firma característica de TVBoy, artista conocido por trasladar la actualidad al arte urbano.

El papel de Ferran

Ferran Torres disputó el Mundial 2026 desde un rol secundario. Fue titular en el debut ante Cabo Verde, partido en el que tuvo las ocasiones más claras pero que España no pasó del empate. A partir de la vuelta de Lamine Yamal al once, Luis de la Fuente lo reservó como revulsivo, aprovechando su polivalencia para cubrir cualquiera de las tres posiciones de ataque.

Desde el banquillo, el delantero del FC Barcelona dejó una asistencia de gol ante Portugal en octavos de final, la que aprovechó Mikel Merino para abrir el marcador. En la final contra Argentina, entró al campo en el minuto 61 en sustitución de Mikel Oyarzabal. Cuarenta y cinco minutos después, en el 106 de la prórroga, remató con la izquierda tras un centro de Nico Williams y anotó el único tanto del partido.

El gol lo convirtió en el segundo español en marcar en una final de Copa del Mundo, después de Andrés Iniesta en Johannesburgo en 2010. Al cierre del torneo, Ferran acumuló 21 goles en 53 partidos con el FC Barcelona en la temporada previa, cifras que Transfermarkt sitúa en torno a los 55 millones de euros de valor de mercado.

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