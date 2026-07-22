Una mujer denuncia que la perrita de Chenoa es la suya y pide una prueba de ADN: “Cuando la vi dije: es Lola, yo la conozco”

Chenoa, en la presentación de 'Dog House'. (RTVE)

Chenoa vive uno de sus mejores momentos profesionales. La segunda temporada de Dog House, el programa perruno de La 1 que presenta, ha regresado con fuerza: este martes se convirtió en líder de audiencia con un 12,8% de cuota y 859.000 espectadores, su máximo histórico. Sin embargo, la artista se ha visto envuelta en una historia tan inesperada como sorprendente que nada tiene que ver con la televisión, sino con su propia mascota.

Cristina López Setién, una mujer canaria, ha hecho público a través de TikTok que cree que la perrita que convive con Chenoa —llamada Cloe— es en realidad Lola, la mascota que ella denunció como desaparecida en Tenerife en abril de 2024. Según su versión, las similitudes físicas y cronológicas entre ambas son tan evidentes que no tiene dudas: “Cuando yo la vi me quedé en shock porque dije: ‘es Lola’. Yo conozco a mi Lola”, afirma en el vídeo que ha desatado la polémica.

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La mujer asegura que Lola fue un regalo para su hijo en 2022 y que desde su desaparición no ha dejado de buscarla. En su relato, insiste en que no culpa a Chenoa, ya que está convencida de que la cantante adoptó a Cloe sin conocer esta historia previa. “Ella no tiene la culpa de nada”, recalca. Su objetivo, dice, no es señalar a la artista, sino aclarar si Cloe es realmente Lola.

#Chloe #Chenoa #MáximaDifusión @cristinalops11 ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, a la que habéis visto en redes sociales y en televisión junto a Chenoa… en realidad fuera mi perrita Lola, a la que llevo tanto tiempo buscando? 🥺🐾 He intentado obtener respuestas y solucionar todo esto de forma privada, pero ante la falta de ayuda, he decidido hacer pública mi historia. Por favor, ved el vídeo completo y ayudadme a darle MÁXIMA DIFUSIÓN. 🙏🏼🤍 Solo quiero poder saber la verdad. #Lola #AyúdameAEncontrarla @Chenoa @CERCIARMY @RTVE Noticias @Telecinco @atresplayer ♬ sonido original - CristinaLopez1111

Para ello, solicita que se realice una prueba de ADN al animal. Según explica, las coincidencias físicas son demasiado específicas como para ignorarlas: “Tiene la heterocromía en el mismo sitio, la mancha en la frente y la mancha en el hocico”. Asegura que estas características son idénticas a las de su perrita desaparecida.

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Cristina también revela que ha ampliado la denuncia ante la Policía Nacional, aportando toda la información que considera relevante. “Me da muchísima vergüenza hacer estas cosas, pero lo veo necesario. Yo no he parado de buscar a mi perra”, afirma emocionada en su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones y ha generado un intenso debate en redes sociales.

Mientras la historia se viraliza, RTVE ha respondido a través de la Cadena SER. Fuentes de la corporación pública aseguran que Chenoa cuenta con todos los papeles y permisos en regla de la mascota que adoptó y descartan que haya habido manipulación alguna en el chip de Cloe. Según estas fuentes, la documentación del animal está verificada y no presenta irregularidades.

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Chenoa y su perrita en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

Por ahora, Chenoa no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia, aunque la situación la coloca en un escenario delicado: por un lado, la artista aparece como una adoptante responsable con toda la documentación legal; por otro, una mujer sostiene que la perrita podría ser la que perdió hace más de un año y pide una prueba genética para confirmarlo.

El caso, que mezcla emoción, incertidumbre y una inesperada coincidencia, queda ahora en manos de las autoridades. Será la Policía quien determine si procede realizar pruebas adicionales y si existe alguna conexión real entre Lola y Cloe. Mientras tanto, la historia continúa generando atención mediática y deja en el aire una pregunta que solo la ciencia podrá resolver: ¿es Cloe realmente la perrita desaparecida en Tenerife?

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