Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de la Feria del Libro a un festival de fotografía experimental del 29 al 31 de mayo

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid tiene la habilidad de ofrecer cultura a quien la busca sin que eso implique necesariamente abrir la cartera. La capital española combina una red de museos, espacios expositivos y celebraciones al aire libre que convierten cualquier fin de semana en una agenda densa y variada, con propuestas para todos los perfiles y edades.

Este fin de semana de finales de mayo, la ciudad suma varios planes que no cuestan nada y que van desde el grabado japonés del siglo XVIII hasta la fotografía más experimental del panorama internacional. También se pueden encontrar parques convertidos en ferias literarias, salas de cine reconvertidas en espacios de memoria histórica y centros culturales que acogen retrospectivas de fotógrafos de referencia mundial, conformando una propuesta que este fin de semana tiene motivos de sobra para salir a la calle.

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Último fin de semana para ver el grabado japonés en la Real Academia

El tiempo se acaba para visitar una de las exposiciones más singulares que ha acogido Madrid en los últimos meses. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá 13, cierra el 31 de mayo su muestra dedicada a la edad de oro del grabado japonés, lo que convierte este fin de semana en la última oportunidad para verla.

La exposición reúne más de 70 obras procedentes de la Colección Pasamar-Onila y se centra en dos géneros: el bijin-ga, con mujeres como protagonistas en escenas cotidianas, domésticas o de viaje, y el shunga, en el que el erotismo ocupa el primer plano. La entrada puede ser gratuita, dependiendo de la modalidad de visita elegida.

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La Feria del Libro llena El Retiro de casetas y firmas

Feria del Libro 2026 (Turismo Madrid).

El plan del fin de semana por excelencia en Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro. La 85ª edición de la Feria del Libro abre sus puertas con más de 400 puestos repartidos por el paseo central del parque y una programación que se extenderá hasta el 15 de junio.

Entre los autores confirmados para firmas y encuentros están Rosa Montero, Javier Cercas y Beatriz Serrano. La edición de este año pone el foco en el humor como hilo conductor de charlas, talleres y actividades que se sucederán a lo largo de más de dos semanas. La entrada es libre y los libros se venden con descuento, lo que convierte la visita en una de las citas más completas del calendario cultural madrileño.

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PHotoESPAÑA 2026, la ciudad como ruta fotográfica

Desde el 13 de mayo y hasta el 13 de septiembre, Madrid se convierte en un circuito de exposiciones de fotografía gracias a PHotoESPAÑA 2026. El festival ocupa sedes tan diversas como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Telefónica y la Serrería Belga, en el Paisaje de la Luz, entre otros espacios repartidos por toda la ciudad.

Esta edición apuesta por la fotografía experimental, los archivos reinterpretados y la mezcla entre imagen y tecnología. Entre las propuestas más destacadas figuran las retrospectivas de Robert Frank y Richard Avedon, dos de los nombres más influyentes de la historia de la fotografía del siglo XX, junto a instalaciones y proyectos contemporáneos de artistas internacionales. Muchas de las sedes tienen acceso gratuito o con entrada reducida.

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Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

El NO-DO, la propaganda del franquismo en la Filmoteca Española

La Sala de Exposiciones de la Filmoteca Española, en la calle de la Magdalena 10, acoge hasta el 26 de julio la primera exposición dedicada al archivo del NO-DO, las siglas de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Emitido de forma obligatoria en todos los cines del país entre 1943 y 1975, el NO-DO fue una de las principales herramientas de propaganda del franquismo durante más de tres décadas.

La muestra propone una relectura de ese archivo desde la perspectiva actual: lo que en su momento fue instrumento de control ideológico es hoy uno de los fondos audiovisuales más relevantes para entender la vida cotidiana y la sociedad española de una época que marcó profundamente la historia del país. La exposición, que lleva en cartel desde diciembre de 2025, es de acceso gratuito y puede visitarse durante todo el fin de semana.

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