Visita los principales museos de Madrid sin pagar un euro: este es el horario y los días que abren de forma gratuita

El Prado, el Thyssen o el Reina Sofía cuentan con días y horarios específicos en los que el viajero puede disfrutar de ellos gratis

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Museo del Prado, en Madrid
Museo del Prado, en Madrid (Adobe Stock).

Descubrir los encantos de Madrid va mucho más allá de callejear por sus plazas históricas o disfrutar de su vibrante vida nocturna. La capital española ofrece un extraordinario catálogo cultural que enamora a quienes la recorren por primera vez y también a quienes la redescubren en cada visita. Entre palacios, jardines y barrios bulliciosos, Madrid atesora algunos de los museos más prestigiosos de Europa, templos del arte donde conviven la historia, la creatividad y la innovación.

Lo más sorprendente es que, en muchos casos, el acceso a estos tesoros culturales puede ser completamente gratuito si se conoce el día y la hora exactos para visitarlos. Así, la ciudad se convierte en un destino ideal para quienes buscan experiencias culturales de calidad sin gastar un euro, proponiendo un sinfín de planes gratis al alcance de todos.

Arte magistral sin coste en el corazón de Madrid

Los verdaderos amantes del arte tienen en Madrid la oportunidad de contemplar obras inmortales de Goya, Velázquez o Picasso de manera gratuita. Por ejemplo, el Museo del Prado permite la entrada libre de lunes a sábados entre las 18:00 y las 20:00 horas, y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00. Además, el primer sábado de mes, el programa “El Prado de Noche” mantiene sus puertas abiertas hasta las 23:30 h, invitando a recorrer sus salas en una atmósfera nocturna única.

Museo Reina Sofía, en Madrid
Museo Reina Sofía, en Madrid (Adobe Stock).

El imprescindible Museo Reina Sofía, hogar del impactante “Guernica” de Picasso, también abre sus puertas sin coste para los visitantes de lunes y miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 h, y los domingos de 12:30 a 14:30. Una oportunidad única para bucear en el arte contemporáneo sin preocuparse por el precio del billete.

El recorrido cultural gratuito puede continuar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con entrada libre todos los lunes, y los sábados por la noche desde las 21:00 hasta las 23:00 horas. El Palacio Real también se suma a esta iniciativa: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00, los ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica pueden contemplar la riqueza histórica y arquitectónica del mayor palacio real de Europa occidental.

En este mismo enclave, el acceso al Mirador de la Cornisa es libre y gratuito de lunes a domingo, entre las 12:00 y las 22:00 horas, regalando vistas espectaculares del entorno monumental de la ciudad. La Galería de las Colecciones Reales, otra joya reciente, permite el acceso sin coste de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 h, bajo las mismas condiciones para visitantes comunitarios y latinoamericanos.

Espacios singulares, joyas menos conocidas y naturaleza urbana

Museo Cerralbo, en Madrid
Museo Cerralbo, en Madrid

Madrid también conserva palacios y conventos históricos de gran interés, como el Palacio de Liria, que permite la entrada gratuita los lunes no festivos de 9:15 a 9:45, o el Real Jardín Botánico, que abre sin coste los martes de 10:00 a 13:00. Los monasterios de Las Descalzas Reales y La Encarnación ofrecen acceso libre para europeos y latinoamericanos miércoles y jueves por la tarde, mientras que el Palacio Real del Pardo puede visitarse sin coste los miércoles y domingos por la tarde.

La oferta gratuita se expande a museos singulares como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, los miércoles no festivos, o el Museo de América, que permite entrar gratis los jueves por la tarde y los domingos. Otras instituciones como el Museo Cerralbo, el Lázaro Galdiano, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo del Traje y el Museo Arqueológico Nacional han habilitado horarios semanales y de fin de semana para que locales y viajeros se acerquen de forma gratuita a colecciones únicas.

Para muchos madrileños y turistas, el fin de semana es la mejor ocasión para perderse en el patrimonio cultural de la ciudad. Tanto el Museo Sorolla, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Antropología como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ofrecen acceso libre desde la tarde de los sábados o durante los domingos, permitiendo completar itinerarios en los que conviven pintura, escultura, historia y naturaleza.

Además, otros centros y museos de relevancia estatal abren de forma gratuita en fechas señaladas como el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos) y el 12 de octubre (Día de la Hispanidad), multiplicando las opciones para profundizar en la riqueza artística y patrimonial madrileña.

Guía completa de los horarios gratuitos en los museos de Madrid

  • Museo del Prado: Lunes a sábados, de 18:00 a 20:00 h, y Domingos y festivos, de 17:00 a 19:00 h. Primer sábado de cada mes 20:30 a 23:30 h (El Prado de Noche).
  • Museo Reina Sofía: Lunes y miércoles a sábados, de 19:00 a 21:00 h y domingos, de 12:30 a 14:30 h
  • Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: Lunes todo el día. Sábados: 21:00 a 23:00 h.
  • Palacio Real: Lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica. Acceso al Mirador de la Cornisa, libre y gratuito de lunes a domingo, de 12 a 22:00 h.
  • Galería de las Colecciones Reales: Lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 h, para ciudadanos de la UE & Iberoamérica.
  • Palacio de Liria: Lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 h.
  • Real Jardín Botánico: Martes, de 10:00 a 13:00 h.
  • Monasterio de las Descalzas Reales: Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica.
  • Real Monasterio de la Encarnación: Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica.
  • Palacio Real del Pardo: Miércoles y domingos, de 15:00 a 19:00 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica.
  • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Miércoles no festivos.
  • Museo de América: Jueves desde 14:00 h y domingo.
  • Museo Cerralbo: Jueves, de 17:00 a 20:00 h y domingo.
  • Museo Lázaro Galdiano: martes a viernes en el último tramo horario de apertura matinal, de 14:00 a 15:00 h.
  • Museo Nacional de Artes Decorativas: Jueves, de 17:00 a 20:00 h; sábados, de 14:00 a 15:00 h y domingos. Del 1 de julio al 31 de agosto.
  • Museo del Traje: Jueves de 19:00 a 22:30 h; sábados desde 14:00 h y domingo.
  • Museo Arqueológico Nacional: Sábados desde 14:00 h y domingo.
  • Museo Sorolla: Sábados desde 14:00 h y domingo.
  • Museo del Romanticismo: Sábados desde 14:00 h y domingo.
  • Museo Nacional de Antropología: Sábados desde 14:00 h y domingo.
  • Museo Nacional de Ciencias Naturales: Domingo, de 17:00 a 20:00 h, excepto previos a festivos.
Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

**Cabe destacar que los horarios pueden variar en función de la época del año. Es necesario confirmarlo en las webs oficiales de los museos.

