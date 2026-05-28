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Vivir bien nos hace vivir más: un estudio demuestra que las actividades de ocio ralentizan el envejecimiento

Los investigadores afirman que el efecto es especialmente notable entre personas de mediana edad y mayores de 40 años

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Una exposición en un museo. (EFE)
Una exposición en un museo. (EFE)

A la mayoría de las personas, morirse nunca les viene bien. Da igual si tienen 20 o 90 años. Por eso, una de las principales áreas de la investigación científica y médica es el estudio de la longevidad y de los factores que nos llevan a vivir más años. Ahora, un nuevo análisis publicado en la revista Innovation in Aging, de Oxford Academic, trae buenas noticias (o malas para los adictos al trabajo): el ocio ralentiza el envejecimiento.

El trabajo, publicado en conjunto con la University College London, ha investigado los hábitos culturales y su relación con el envejecimiento biológico, y asegura que la participación frecuente en actividades como leer, escuchar música o visitar museos puede ralentizar el proceso del envejecimiento. El estudio, basado en datos de más de 3.500 adultos, establece que quienes practican actividades artísticas y culturales al menos una vez por semana presentan un envejecimiento epigenético un 4% más lento.

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Los científicos utilizaron muestras de sangre y encuestas sobre hábitos de vida para analizar los llamados “relojes epigenéticos”, indicadores que miden la edad biológica a partir de cambios químicos en el ADN. Los resultados muestran que la diversidad y la frecuencia en la participación cultural y artística se vinculan con una apariencia biológica más joven.

Las conclusiones detallan que el efecto es especialmente notable entre personas de mediana edad y mayores de 40 años. La profesora Daisy Fancourt, autora principal, subraya en la revista el alcance de estos hallazgos, al afirmar que la investigación demuestra el “impacto de las artes en la salud a nivel biológico”. Según su análisis, cada tipo de actividad cultural aporta estímulos emocionales, cognitivos, sociales y físicos distintos, lo que podría ayudar a proteger al organismo tanto del deterioro natural como del estrés y la inflamación.

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Vivir bien nos hace vivir más

Los investigadores encontraron que tanto el compromiso con el arte y la cultura como la actividad física regular se relacionan con una reducción en el ritmo de envejecimiento calculado con los relojes epigenéticos más avanzados, como PhenoAge y DunedinPACE. Estas asociaciones no se observaron con los relojes de primera generación, que solo miden la edad cronológica del ADN, pero sí con los que integran datos sobre salud y longevidad.

Entre las alternativas para salir de la rutina, los especialistas recomiendan dedicar tiempo a actividades artísticas, redescubrir la creatividad personal y explorar nuevas formas de expresión como la escritura o las manualidades. Además, el movimiento resulta esencial para mantener la salud: rutinas de ejercicios en casa, yoga, meditación o incluso el baile pueden aportar beneficios tanto físicos como anímicos.

“Una mayor diversidad de actividades culturales se asoció con un ritmo de envejecimiento más lento”, comenta el artículo. Otras prácticas sugeridas incluyen explorar la gastronomía de diferentes culturas, organizar sesiones de cine en casa y aprender nuevas habilidades, ya sea mediante cursos en línea o iniciándose en la música. El cuidado personal, como crear espacios de relajación en casa o buscar momentos de desconexión con la lectura, también forma parte de estos hábitos recomendados. En definitiva, la conclusión del estudio no es revolucionaria, sino más bien obvia: vivir bien nos lleva a vivir más.

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