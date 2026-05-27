El rascacielos de Benidorm que será el más alto de Europa: el 50% de los apartamentos ya se han repartido entre polacos, españoles y ucranianos

Este espectacular inmueble arrebatará el histórico título que ostentaba hasta ahora la torre Zlota 44 de Varsovia, así como el récord local de su famoso vecino de Benidorm, el edificio InTempo.

Benidorm, la icónica ciudad alicantina conocida mundialmente por su audaz horizonte urbano, se prepara para marcar un nuevo y deslumbrante hito arquitectónico en el continente europeo. Con 230 metros de altura y un total de 64 plantas, el futuro coloso denominado TM Tower se erigirá muy pronto como el edificio residencial más alto de toda la Unión Europea. Este espectacular inmueble arrebatará el histórico título que ostentaba hasta ahora la torre Złota 44 de Varsovia, así como el récord local de su famoso vecino de Benidorm, el edificio InTempo.

La comercialización de este ambicioso proyecto avanza a un ritmo vertiginoso: la mitad de sus 260 viviendas disponibles ya han sido reservadas, según informa Idealista. “El proyecto residencial presenta una fuerte demanda internacional, liderada por compradores de Polonia (36,5%) y España (31,3%), que concentran cerca del 68% de las ventas”, explican los responsables de la obra. La población ucraniana ocupa un destacado tercer lugar, aportando un 13,9% de las reservas totales, seguidos muy de cerca por ciudadanos de diversos países de Europa del Este.

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Vivir a 50 metros de la Playa de Poniente

Tal y como detalla en su página web la promotora del complejo, TM Grupo Inmobiliario, la nueva torre representa una inversión perfecta ubicada estratégicamente a escasos 50 metros de la Playa de Poniente. Esta histórica empresa familiar originaria de Alicante, que cuenta con una trayectoria que avala la entrega de más de 20.000 viviendas a lo largo del arco mediterráneo, ha planteado el recinto con una premisa clara: ofrecer a sus futuros dueños una “forma Top de ver la vida” asegurándose mediante su imponente altura de que “ningún edificio te haga sombra”.

Una terraza del TM Tower de Benidorm frente a la playa Poniente (TM Tower)

Además, como promocionan, adquirir una de estas codiciadas propiedades supone acceder a un segmento declaradamente “premium”, con un precio medio de venta que se establece en los 974.607 euros. Las cifras exactas de las viviendas, publicadas en el catálogo de Idealista, reflejan a la perfección la enorme exclusividad de esta promoción. Los pisos más asequibles del complejo, situados en las plantas más bajas y compuestos de un solo dormitorio, parten desde los 607.000 euros.

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Sin embargo, a medida que se asciende en el edificio, el valor de las viviendas se multiplica de forma exponencial. Una unidad de tres dormitorios en la vertiginosa planta 55 se oferta por 1.282.000 euros, mientras que las viviendas más lujosas, amplias y de cuatro dormitorios llegan a alcanzar los 2.260.000 euros en el nivel 30. A pesar de sus dimensiones, el edificio proyecta una excelente sostenibilidad energética, con un certificado de emisiones de tan solo 3 kg de CO2/m² al año.

Más de 10.000 metroa cuadrados para zonas exclusivas

Los futuros inquilinos tendrán a su disposición un auténtico y lujoso resort en las alturas, a pocos minutos del campo de golf y del casco urbano. Con más de 10.000 metros cuadrados dedicados enteramente a exclusivas zonas comunes, la base del rascacielos se presentará como un frondoso “jardín topográfico” en varias cotas que no se impone al entorno, sino que se funde con él.

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Además, el complejo brindará comodidades como gimnasios, sala de cine, piscinas exteriores y piscinas climatizadas, extensas áreas deportivas e incluso una guardería infantil. Pero, sin duda, la experiencia residencial se corona magistralmente en la cima de Benidorm: la penúltima planta albergará un espectacular ‘sky bar’ que incluirá, en colaboración exclusiva con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, un observatorio astronómico ideado para admirar las estrellas y la inmensidad del horizonte ininterrumpido del Mar Mediterráneo.

Una panorámica de cómo se verá Benidorm cuando termine de construirse en Benidorm (TM Tower)

Un ecosistema vertical que se adapta al viento, al sol y al mar

El concepto y diseño de esta magna estructura, obra del estudio de arquitectura Bakpak, constituye otro de sus indiscutibles atractivos a nivel internacional. La volumetría orgánica de la fachada surge de una profunda inspiración en las formaciones coralinas marinas. El propio estudio detalla que las terrazas curvas actúan como plataformas profundas y envolventes que son verdaderas “extensiones de la vivienda”, creando un ecosistema vertical dinámico que se adapta orgánicamente al viento, al sol y al mar, disolviendo así la frontera entre lo construido y el paisaje natural.

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Para asegurar la viabilidad técnica ante sus 230 metros de envergadura, el diseño cuenta con tecnología de vanguardia y posee una estructura que ha sido validada exitosamente mediante exhaustivos ensayos en el túnel de viento de la Universidad Politécnica de Madrid. Toda esta planificación ha sido posible con una inversión económica de 140 millones de euros, ya que representa un verdadero hito de la ingeniería civil europea. Y es que tan solo en la etapa inicial de cimentación se han vertido 5.319 metros cúbicos de hormigón y se han ensamblado 245 toneladas de acero.

Esta robusta y gigantesca base deberá soportar unas 85.000 toneladas de peso una vez que se concluya definitivamente la obra, lo que en términos prácticos equivale a ocho Torres Eiffel y media, o a casi 200 aviones comerciales de gran fuselaje. Actualmente, con el colosal forjado de la planta baja ya finalizado de forma íntegra; por tanto, el rascacielos comienza su etapa de mayor impacto visual con la elevación estructural vertical.

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