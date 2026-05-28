El puente romano que sigue en pie después de haber ardido dos veces: cruza el río Tajo y está declarado Monumento Nacional

Puente de San Martín, en Toledo (Wikimedia).

Toledo siempre sorprende a quien la visita por primera vez. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, la ciudad imperial acumula sobre su roca granítica más de dos mil años de historia: murallas romanas, mezquitas convertidas en iglesias, sinagogas medievales y catedrales góticas que conviven en un casco histórico de apenas dos kilómetros cuadrados. El río Tajo la rodea casi por completo, y esa geografía ha convertido sus puentes en algo más que infraestructuras: son las puertas de entrada a una ciudad que durante siglos fue la capital del reino.

De los dos grandes puentes que conectan Toledo con el exterior, el puente de Alcántara guarda el acceso oriental y el de San Martín custodia el occidental. Este último, declarado Monumento Nacional en 1921, es el que recibe al visitante que llega desde el oeste con una estampa de torres, arcos ojivales y vistas sobre el Tajo que pocos monumentos de la ciudad pueden igualar. Su historia, marcada por dos incendios, una guerra medieval y una leyenda de amor conyugal, es tan densa como la piedra con la que está construida.

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Un puente que ya existía en el siglo XIV

El Puente de San Martín toma su nombre de la parroquia toledana a cuya jurisdicción pertenecía. La estructura ya existía a mediados del siglo XIV y vino a sustituir a un paso de barcas ubicado en sus inmediaciones. Su propósito era doble: defender el territorio toledano en la Baja Edad Media mediante el control de ese cruce sobre el río y facilitar el tránsito de personas y ganados hacia las tierras del oeste.

La construcción original no sobrevivió intacta. El rey Pedro I prendió fuego a las puertas del puente durante la guerra que mantuvo con su hermano Enrique II, y poco después la estructura volvió a sufrir daños. Fue el obispo Pedro Tenorio, consejero de Estado y reorganizador del territorio, quien asumió la reconstrucción del paso y devolvió al puente la forma que, con modificaciones posteriores, ha llegado hasta hoy.

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Puente de San Martín, en Toledo (Wikimedia).

La reconstrucción del puente dejó una historia que los toledanos han transmitido de generación en generación. Según la leyenda, el maestro de obras encargado de la reedificación cometió un error de cálculo en el arco central que habría llevado al puente a colapsar en el momento de retirar las cimbras. El alarife, desesperado ante la perspectiva de perder su honor o incluso su vida, no sabía cómo resolver la situación.

Fue su esposa quien tomó la decisión: aprovechó la noche para prender fuego a los andamios de madera instalados en la estructura, simulando que una tormenta los había destruido para que su marido pudiera rehacer el arco sin tener que admitir su equivocación. El arzobispo no sospechó nada y volvió a confiarle el trabajo, dando lugar a un puente con seis siglos de historia.

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Cinco arcos y dos torreones defensivos

El diseño del Puente de San Martín se inspiró en el de Alcántara, de origen romano, aunque tuvo que adaptarse a la anchura del Tajo, mayor en la zona occidental. Realizado en sillería, presenta cinco arcos de diferentes tamaños, ligeramente apuntados, sobre robustos pilares. En cada extremo se levanta un torreón que completaba el sistema defensivo del paso.

El torreón occidental, conocido como la torre del Campo, es de planta hexagonal y se organiza interiormente en cuatro espacios cubiertos por bóvedas nervadas. Conserva elementos defensivos como el rastrillo, y en su fachada interna hay varias inscripciones y una escultura de San Julián. El torreón oriental, llamado la Torre de la Ciudad, es de planta pentagonal: en una de sus paredes exteriores se puede ver un escudo imperial con reyes sedentes y, en la opuesta, un pequeño retablo de la Virgen.

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La ciudad con más puentes del mundo que es conocida como la ‘Venecia del norte’: tiene más de 2.300.

Sin embargo, el paso del tiempo y las reformas han dejado su marca en el conjunto. El torreón interior aparece desfigurado por los añadidos realizados bajo el reinado de Carlos II, mientras que el exterior conserva en buen estado sus arcos ojivales de herradura, uno de los elementos más fotogénicos de toda la estructura.

Entre ambos torreones, el tablero del puente mantiene una anchura uniforme, salvo en un punto donde se abre un ensanche a modo de mirador. Desde ese saliente, el visitante puede detenerse a contemplar las laderas y la vegetación ribereña que rodean la silueta de Toledo: un paisaje que al atardecer, cuando la luz cae sobre la piedra y el agua del Tajo refleja las torres de la ciudad, convierte al Puente de San Martín en uno de los mejores miradores de la ciudad imperial.

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