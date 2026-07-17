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El incendio en Lozoyuela (Madrid) se estabiliza y baja al nivel 1: la UME se retira tras una evolución favorable

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advierte de que el fuego está “estabilizado, pero no controlado”

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El incendio en Lozoyuela (Madrid) se estabiliza y baja al nivel 1. (Europa Press)
El incendio en Lozoyuela (Madrid) se estabiliza y baja al nivel 1. (Europa Press)

El incendio en Lozoyuela (Madrid), declarado durante la tarde del jueves, ha quedado estabilizado y evoluciona favorablemente, lo que ha permitido a la Comunidad de Madrid rebajar la emergencia a Situación Operativa 1 del INFOMA y desactivar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El fuego, que ha afectado a unas 770 hectáreas, sigue sin estar controlado y los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para sofocar por completo las llamas.

La decisión se ha adoptado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), celebrada en el puesto de mando instalado en Lozoyuela. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado que “los trabajos para sofocar el incendio se han llevado a cabo de forma satisfactoria” y que el fuego “no ha tenido crecimiento fuera de su perímetro”. No obstante, ha precisado que la Comunidad de Madrid mantendrá el dispositivo desplegado en la zona para consolidar la evolución favorable del incendio.

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Imágenes tomadas por el Grupo Especial de Drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid en las que se muestra la evolución del incendio en Lozoyuela. (112 Comunidad de Madrid)

La UME se retira aunque el incendio sigue sin estar controlado

La rebaja al nivel 1 ha permitido desactivar el requerimiento de la UME, que ya ha comenzado un “repliegue de forma coordinada” para incorporarse al incendio declarado en La Mierla (Guadalajara). Novillo ha explicado que esta decisión busca “facilitar su incorporación a otros incendios graves”, al tiempo que la Comunidad de Madrid se ha ofrecido a prestar apoyo en las labores de extinción tanto en Guadalajara como en Toledo.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado que el incendio está “estabilizado, pero no controlado”, por lo que los servicios de extinción continuarán trabajando hasta lograr sofocar completamente las llamas. Además, ha querido poner en valor “el trabajo del personal de emergencias” y la colaboración entre administraciones, al tiempo que ha advertido de que “ahora el gran reto que tenemos por delante es en la provincia vecina”, en referencia al incendio que afecta a Guadalajara.

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Vista del incendio de Lozoyuela. (Europa Press)
Vista del incendio de Lozoyuela. (Europa Press)

ES-Alert, evacuaciones y un detenido como presunto responsable

El incendio, declarado durante la tarde del jueves, llegó a activar la Situación Operativa 2 del INFOMA debido a la rápida propagación de las llamas y al riesgo para la población. La emergencia obligó al envío de un mensaje ES-Alert, al confinamiento de unas 2.000 personas, a la evacuación de alrededor de un centenar de vecinos y al desalojo preventivo de un campamento de verano con unos 50 menores. Según el último balance, el fuego ha afectado a unas 770 hectáreas de terreno forestal entre Cinco Villas, Mangirón y Buitrago del Lozoya.

En paralelo, ayer fue detenido un hombre como presunto responsable del incendio. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explicó que la Guardia Civil localizó al sospechoso después de que varios vecinos alertaran de que una persona huía por las inmediaciones donde se iniciaron las llamas. Según indicó, entre las pertenencias del arrestado se encontró material sospechoso que podría estar relacionado con el origen del fuego.

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