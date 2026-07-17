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Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Las principales cerveceras refuerzan su logística y distribución para garantizar el abastecimiento ante una demanda récord prevista durante la esperada cita futbolística del domingo

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Interior de un bar deportivo con muchos aficionados brindando y celebrando con vasos de cerveza alrededor de una Copa del Mundo. Pantallas muestran fútbol al fondo.
Aficionados de fútbol se congregan en un bar deportivo, alzando sus cervezas en un brindis junto a una réplica de la Copa del Mundo mientras el partido se transmite en las pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo, el sector cervecero español se prepara para un repunte casi sin precedentes en la demanda, impulsado por la final del Mundial entre España y Argentina, que moviliza a miles de aficionados a bares y terrazas en todo el país. Las principales cerveceras del mercado (Heineken, Estrella Galicia, Mahou San Miguel y Cervezas Victoria) han reforzado su producción, logística y distribución para responder al aumento de consumo previsto tanto en hostelería como en los hogares.

Según estimaciones del sector hostelero, el gasto en bares durante la jornada de la final podría superar los 130 millones de euros, un salto significativo frente a un día habitual. Este incremento se concentra principalmente en los locales que transmiten el partido, donde las promociones y menús especiales atraen a los seguidores de la selección nacional.

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Las cerveceras han desplegado nuevas estrategias con especial atención en la visibilidad de sus marcas y la activación de promociones en puntos de alta afluencia, como terrazas y bares con pantallas. Desde Mahou San Miguel señalan que llevan semanas planificando distintos escenarios para asegurar el suministro, priorizando la atención a la hostelería y capitalizando la oportunidad que implica una final veraniega con alta actividad social y turística, según recoge Europa Press.

Durante los días de partido, los bares pueden incrementar sus beneficios entre un 25% y un 30% en comparación con jornadas normales. En el ámbito doméstico, la cerveza crece alrededor del 14% en la composición de la cesta de la compra, según datos de Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia.

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De acuerdo con Juan Paz, director general de España y Portugal de Hijos de Rivera SAU, el propósito no es solo vender más, sino también preparar a los clientes para la cita: “Que tengan producto, visibilidad, una ejecución sencilla y una propuesta atractiva para el consumidor”, explica a Europa Press, añadiendo que la estrategia se adapta según el canal, la zona y el tipo de establecimiento.

Heineken España, responsable de marcas como El Águila, Amstel y Cruzcampo, se muestra especialmente optimista y ha reforzado su cadena de suministro para responder al incremento de pedidos en la previa y durante la final. El fabricante recalca que la coordinación entre los equipos comerciales, logísticos y de atención al cliente resulta esencial para garantizar la disponibilidad y evitar roturas de stock en cualquier punto del país.

Vaso de plástico con cerveza sobre una superficie de concreto en la grada de un estadio. Al fondo, borroso, se ve el campo de juego y las tribunas iluminadas.
Una cerveza helada en un vaso de plástico descansa sobre la grada en un evento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cervezas Victoria, patrocinador de la selección nacional, centrará sus esfuerzos en reforzar su presencia tanto en el canal de hostelería como en alimentación, apoyando su visibilidad como “cerveza oficial” de la roja y participando en eventos como la Plaza de la Selección en Madrid, donde los aficionados pueden seguir los partidos en directo.

Cambios en el consumo y nuevas tendencias en bebidas

El Mundial también refleja una evolución en los hábitos de los consumidores, que buscan una oferta más diversa. Las cervezas sin alcohol ganan terreno, según informan desde Mahou San Miguel. Desde Hijos de Rivera también afirman que la variedad sin alcohol se integra con naturalidad, ampliando las ocasiones de consumo en lugar de sustituir a la cerveza tradicional.

Otros patrocinadores, como La Casera con su tinto de verano, prevén que el domingo será uno de los momentos comerciales más relevantes del año. Las reuniones entre amigos, ya sea en bares o en ‘fan zones’, impulsan la demanda de bebidas asociadas al ocio y al fútbol.

Factores que inciden en el consumo durante la final

El efecto positivo en ventas y consumo se amplifica por la coincidencia del evento con la temporada de verano y las altas temperaturas, así como por el horario de los partidos, que suelen disputarse a las 21 horas. Estos elementos favorecen la concentración de público en terrazas y bares, así como la compra para consumo en el hogar.

Las fuentes del sector señalan que el impacto varía según el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas y la oferta de terrazas. En paralelo, los restaurantes experimentan una caída en las reservas durante la emisión de los partidos en abierto, lo que beneficia al canal de ‘delivery’, que emerge como una alternativa de crecimiento para estos establecimientos.

*Con información de Europa Press

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