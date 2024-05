La isla española que forma parte de un Parque Nacional: playas paradisiacas y recetas de pulpo famosas

Este enclave es uno de los destinos más visitados de Galicia gracias a todos sus encantos, los cuales se pueden descubrir a través de sus rutas de senderismo. Además, tan solo se puede llegar en barco

A la entrada de la ría de Pontevedra, se localiza uno de los lugares más especiales de Galicia. Caracterizado por sus playas paradisiacas, rutas y encantos únicos, este enclave es uno de los destinos más visitados de la comunidad. Tanto es así, que la isla de Ons cuenta, además, con su propia receta de pulpo, lo que hace de este espacio una parada obligatoria si se viaja por Pontevedra.

La isla de Ons forma parte del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y pertenece al municipio de Bueu. Además, constituye un archipiélago formado por la isla principal, la de Ons, junto a la isla de Onza u Onceta y otros islotes más pequeños, A Freitosa, O Centolo, O Cairo, A Laxe do Abade, A Pedra do Fedorento, A Illa do Xuvenco y O Cón dos Galos. Asimismo, también forma parte del Parque Nacional M-T de las Islas Atlánticas de Galicia, creado en el año 2002, junto a las Islas Cies, la isla de Sálvora y la isla de Cortegada.

Este precioso enclave se caracteriza por su biodiversidad, playas vírgenes y un patrimonio cultural que refleja la historia y las tradiciones de la región. Además, es tan solo accesible mediante ferry desde varios puntos de la costa gallega y tiene una población permanente muy reducida, aunque durante el verano se incrementa significativamente debido al turismo.

Playas paradisiacas y numerosas leyendas

Isla de Ons, en Pontevedra. (Shutterstock)

La isla de Ons se ha convertido en un destino turístico de primer orden gracias en su mayoría a su patrimonio natural. De este sobresalen de forma notable sus playas, las cuales maravillan a los turistas con sus preciosas aguas cristalinas y arena dorada. Son un total de cinco arenales los que atesora de Ons, de los cuales el de Melide es, quizá, el más conocido gracias a su tamaño (es el más grande) y a que es nudista. Igualmente, nada más llegar a Ons, la playa de As Dornas da la bienvenida al viajero, aunque la que más turistas recibe es la playa de Area dos Cans.

En esta última se localiza la antigua tumba medieval de A Laxe do Crego, aunque que el viajero la descubra depende de las mareas. A estos arenales se suman también los de Canexol y Pereiró. Pero los encantos de la isla de Ons no se quedan aquí, pues más allá de sus playas, este enclave acoge otros muchos secretos. Uno de ellos es lo que se conoce como el Buraco do Inferno, un pozo de más de 80 metros que conecta la parte alta de la isla con el mar.

No es de extrañar que esta maravilla de la naturaleza atraiga numerosos mitos y leyendas. Se dice que esta imponente sima era la entrada al inframundo y que el sonido que desprendían las olas en su interior junto con el de los araos que anidaban eran realmente los gritos de las almas que se lleva el diablo. A su vez, hasta el siglo XVIII, Ons y las islas circundantes fueron un refugio de piratas, los cuales asaltaban y saqueban a la población local en busca de riquezas.

Senderismo y una receta de pulpo propia

Faro de la isla de Ons, en Pontevedra. (Shutterstock)

La mejor forma de descubrir todos estos encantos es a través de las rutas de senderismo que recorren todos sus rincones. A través de estos senderos, el viajero puede descubrir puntos como el Faro de Ons, ubicado en el Alto do Cucorno, que es el punto más alto de la isla. Este tiene más de 150 años y es uno de los pocos faros que sigue funcionando gracias a un farero. La red de senderos incluye:

La ruta sur.

La ruta norte.

La ruta del Faro.

La ruta do Castelo.

Por su parte, otro de los encantos de Ons es su gastronomía. La isla cuenta con su propia receta de uno de los productos estrella de Galicia: el pulpo. Se la conoce como la caldeirada de pulpo y una vez que se prueba nunca se quiere dejar de comer A diferencia de la receta tradicional, este pulpo se cocina con patatas y con salsa de pimentón, aceite, ajo y cebolla.

Cómo llegar

Para visitar la isla de Ons, es necesario solicitar un permiso gratuito en la página web de la Xunta de Galicia a través de un formulario. Una vez hecho esto, hay que embarcarse desde uno de los puertos cercanos: Sanxenxo, Portonovo, Bueu o Vilanova de Arousa. Es preciso hacerlo a través de alguna de las compañías navieras que cuentan con autorización para operar en esta ruta, entre las que se incluyen Mar de Ons, Nabia, Cruceros Rías Baixas y Bahía-Sub. Estas navieras ofrecen servicios regulares que facilitan el acceso a la isla, permitiendo a los visitantes descubrir las maravillas naturales y culturales que Ons tiene para ofrecer.