La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior (Gustavo Valiente - Europa Press)

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez Santiago Pedraz y ha asegurado que se considera víctima de la trama de ‘las cloacas’, liderada, según la UCO, por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Como recoge EFE, González ha defendido que figuraba en el “listado de víctimas” de Cerdán y ha sostenido que tanto él como Leire Díez intentaron utilizarla o implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus acciones.

Durante su comparecencia como imputada, que ha durado algo más de una hora y media, González ha rechazado haber colaborado con estructuras ajenas a la legalidad o haber intervenido en maniobras destinadas a frenar procesos judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. En su testimonio, ha reconocido dos encuentros con Leire Díez, ambos para tomar café, pero defendiendo que, de haber sabido que respondían a una iniciativa de Cerdán, nunca habría accedido a reunirse con la exmilitante socialista.

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Las explicaciones de González, inicialmente previstas para el jueves, fueron aplazadas debido a que la declaración previa del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, se prolongó más de lo esperado. El juez atribuye tanto a González como a Llamas presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, encabezadas por el PP, habían solicitado la imputación de ambos altos mandos del Cuerpo. El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en el seno del Instituto Armado y su posible relación con el entorno del ‘caso Koldo’.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior". (Senado)

Reitera lo expuesto en la comisión

Mercedes González ha reiterado ante el juez lo expuesto en la Comisión de Interior del Senado sobre sus encuentros con Leire Díez. Ha señalado que se reunió con Díez en dos ocasiones, en las que esta se presentó como periodista ‘freelance’. Ha negado de forma categórica haber mantenido una tercera reunión, tal como había recogido la UCO en uno de sus informes.

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Durante su declaración, ha detallado que en uno de esos encuentros, Díez llegó a mencionar al comandante Rubén Villalba, quien se encuentra investigado en el conocido ‘caso Koldo’. Tras esa referencia, González decidió interrumpir la conversación y no profundizar en el asunto. Según la UCO, Díez habría intentado convencer a la máxima dirigente de la Guardia Civil que ayudara a reestablecer al comandante en su puesto.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, emite un comunicado. En el video, un hombre con camiseta negra habla de frente a la cámara. El fondo presenta dos armarios de madera clara. El comunicado aborda la exigencia de dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La razón para estas demandas son las imputaciones judiciales que pesan sobre ambos funcionarios. Se trata de una declaración oficial de la asociación.

Comparecencia del DAO

El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, declaró ayer ante la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia de dos horas y media, Llamas rechazó haber presionado a mandos del cuerpo para frenar investigaciones vinculadas al Gobierno o al PSOE, y negó haber dado instrucciones para “ponerse de perfil” en la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente.

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Además, defendió la actuación de la UCO y explicó que la apertura de notas informativas contra miembros de esa unidad fue por la posible aparición de datos personales del presidente, situando la situación dentro de la normalidad. Por último, admitió que la directora general, Mercedes González, le comunicó que conocía a Leire Díez, implicada en la supuesta trama.