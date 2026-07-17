El periodista Fonsi Loaiza recibe una paliza en plena calle en Cádiz y lo dejan inconsciente: “Lo último que recuerdo es que me llamaron ‘rojo, subcampeón’”

El escritor y activista Fonsi Loaiza. (Montaje Infobae)

El periodista Fonsi Loaiza ha recibido tal paliza en plena vía pública en Cádiz que los agresores le han dejado inconsciente. Una vez atendido en el hospital y un poco más recuperado, el también escritor y activista ha atribuido la agresión a la violencia ultraderechista. “Lo último que recuerdo es que me llamaron ‘rojo, subcampeón’, antes de quedar inconsciente”, ha contado Loaiza en su cuenta de X —antes Twitter— junto a una fotografía en la que se aprecian heridas visibles en el ojo, los labios y la nariz, esta última con vendaje. La conmoción sufrida le impide recordar los detalles del ataque.

La Policía Nacional investiga lo ocurrido e intenta identificar a los agresores mediante la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento no se han facilitado más datos sobre las circunstancias en que se produjo el incidente ni sobre el número de personas implicadas.

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Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y con una intensa presencia en redes sociales, ya llevaba meses recibiendo amenazas contra su integridad física, en su mayoría procedentes de perfiles vinculados a la extrema derecha en plataformas digitales. La agresión del viernes supone, según su propio relato, el salto de esas amenazas al ámbito físico.

“Lo público nos salva la vida”

Desde el hospital, el periodista agradeció la atención recibida en los centros sanitarios de San Carlos y el Hospital Universitario Puerta del Mar: “Quiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios (...). Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás”, ha escrito en un mensaje difundido en redes sociales.

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Quiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar. A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás✊🏿 pic.twitter.com/46s4zlZud2 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 17, 2026

La publicación de X acumuló cerca de 500.000 visualizaciones en pocas horas y generó una avalancha de mensajes de apoyo de usuarios y figuras políticas. El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, citó el ensayo El miedo a la libertad (1941), de Erich Fromm, para contextualizar el ataque: “Cuando el fascismo llegó al poder, la mayoría no estaba preparada, incapaz de creer que se pudiera mostrar tal propensión al mal, tal desprecio por los derechos de los débiles. Solo algunos percibieron el rumor del volcán antes de la erupción”.

Pablo Fernández, actual Secretario de Organización y coportavoz nacional de Podemos, también ha reaccionado con un mensaje de respaldo: “Un abrazo enorme, Fonsi. Todo el apoyo, aquí estamos para lo que necesites. Contigo”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, se sumó con un escueto: “Un abrazo, Fonsi. No pasarán”.

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Se trata de una agresión más que se suma a las que organismos internacionales como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) llevan lamentablemente años documentando: el aumento de las agresiones y amenazas contra profesionales de la información, y quienes más riesgo sufren son los que tienen un perfil más crítico en las redes sociales. La investigación policial continúa abierta a la espera de que las imágenes de las cámaras permitan identificar a los responsables.