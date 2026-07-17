España

El periodista Fonsi Loaiza recibe una paliza en plena calle en Cádiz y lo dejan inconsciente: “Lo último que recuerdo es que me llamaron ‘rojo, subcampeón’”

La Policía Nacional investiga lo ocurrido e intenta identificar a los agresores mediante la revisión de las cámaras de seguridad de la zona

Guardar
Google icon
El escritor y activista Fonsi Loaiza. (Montaje Infobae)
El escritor y activista Fonsi Loaiza. (Montaje Infobae)

El periodista Fonsi Loaiza ha recibido tal paliza en plena vía pública en Cádiz que los agresores le han dejado inconsciente. Una vez atendido en el hospital y un poco más recuperado, el también escritor y activista ha atribuido la agresión a la violencia ultraderechista. “Lo último que recuerdo es que me llamaron ‘rojo, subcampeón’, antes de quedar inconsciente”, ha contado Loaiza en su cuenta de X —antes Twitter— junto a una fotografía en la que se aprecian heridas visibles en el ojo, los labios y la nariz, esta última con vendaje. La conmoción sufrida le impide recordar los detalles del ataque.

La Policía Nacional investiga lo ocurrido e intenta identificar a los agresores mediante la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento no se han facilitado más datos sobre las circunstancias en que se produjo el incidente ni sobre el número de personas implicadas.

PUBLICIDAD

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y con una intensa presencia en redes sociales, ya llevaba meses recibiendo amenazas contra su integridad física, en su mayoría procedentes de perfiles vinculados a la extrema derecha en plataformas digitales. La agresión del viernes supone, según su propio relato, el salto de esas amenazas al ámbito físico.

“Lo público nos salva la vida”

Desde el hospital, el periodista agradeció la atención recibida en los centros sanitarios de San Carlos y el Hospital Universitario Puerta del Mar: “Quiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios (...). Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás”, ha escrito en un mensaje difundido en redes sociales.

PUBLICIDAD

La publicación de X acumuló cerca de 500.000 visualizaciones en pocas horas y generó una avalancha de mensajes de apoyo de usuarios y figuras políticas. El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, citó el ensayo El miedo a la libertad (1941), de Erich Fromm, para contextualizar el ataque: “Cuando el fascismo llegó al poder, la mayoría no estaba preparada, incapaz de creer que se pudiera mostrar tal propensión al mal, tal desprecio por los derechos de los débiles. Solo algunos percibieron el rumor del volcán antes de la erupción”.

Pablo Fernández, actual Secretario de Organización y coportavoz nacional de Podemos, también ha reaccionado con un mensaje de respaldo: “Un abrazo enorme, Fonsi. Todo el apoyo, aquí estamos para lo que necesites. Contigo”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, se sumó con un escueto: “Un abrazo, Fonsi. No pasarán”.

Se trata de una agresión más que se suma a las que organismos internacionales como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) llevan lamentablemente años documentando: el aumento de las agresiones y amenazas contra profesionales de la información, y quienes más riesgo sufren son los que tienen un perfil más crítico en las redes sociales. La investigación policial continúa abierta a la espera de que las imágenes de las cámaras permitan identificar a los responsables.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCádizÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El padre es psicólogo y profesor en el colegio de sus hijas y la madre alega que las agredió: la Justicia mantiene la custodia compartida y le quita a él la pensión que pagaba

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que ambos progenitores reúnen las condiciones necesarias para compartir la crianza de las menores y suprime la pensión de alimentos ante la mejora económica de la madre

El padre es psicólogo y profesor en el colegio de sus hijas y la madre alega que las agredió: la Justicia mantiene la custodia compartida y le quita a él la pensión que pagaba

El incendio en Lozoyuela (Madrid) se estabiliza y baja al nivel 1: la UME se retira tras una evolución favorable

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advierte de que el fuego está “estabilizado, pero no controlado”

El incendio en Lozoyuela (Madrid) se estabiliza y baja al nivel 1: la UME se retira tras una evolución favorable

El príncipe Harry reaparece en Nueva York y admite su tristeza por la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026

Su reacción llega durante su primera aparición pública tras un reciente viaje a Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos

El príncipe Harry reaparece en Nueva York y admite su tristeza por la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026

Los medicamentos contra el alzhéimer que rechazó Sanidad ayudarían a menos del 5% de los pacientes, pero los médicos prefieren “darles la oportunidad”

Los fármacos solo podrán comprarse con una prescripción privada, lo que dejará a muchos pacientes fuera del avance médico

Los medicamentos contra el alzhéimer que rechazó Sanidad ayudarían a menos del 5% de los pacientes, pero los médicos prefieren “darles la oportunidad”

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

El último informe cree que Fernando Merino, ex cargo de la multinacional, daba el dinero a Koldo y este lo ingresaba en la cuenta que Cerdán abrió para pagar este vehículo

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

ECONOMÍA

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”