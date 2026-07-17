La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, abraza a Lamine Yamal.

La cuenta atrás para la final del Mundial 2026 ya ha comenzado y la FIFA ha abierto la última oportunidad para quienes todavía sueñan con asistir al partido que enfrentará a España y Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Sin embargo, el acceso al encuentro decisivo está reservado para muy pocos bolsillos. Las últimas entradas disponibles por el canal oficial parten de los 7.000 euros y alcanzan los 50.000 euros en las zonas de mayor categoría, convirtiendo esta final en la más cara de la historia de la Copa del Mundo.

Las localidades que durante los primeros meses de venta oficial ofrecía la FIFA se agotaron hace tiempo. Aquellos billetes tenían un precio que oscilaba entre los 3.650 y los 9.600 euros, pero ya no queda ninguna disponible. Desde ahora, quienes quieran presenciar el duelo entre las selecciones española y argentina únicamente pueden recurrir al canal oficial de “Últimas entradas” habilitado por la FIFA o al mercado de reventa.

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El incremento de precios responde al sistema de venta dinámica implantado por el organismo internacional para esta edición del torneo, un modelo en el que el importe de las entradas aumenta en función de la demanda. El resultado ha sido una escalada sin precedentes que ha situado el coste de acceder a la final muy por encima de cualquier edición anterior del campeonato.

Las entradas más ‘baratas’ a 7.000 euros y con poca visibilidad

La diferencia de precio entre unas localidades y otras depende de la ubicación dentro del estadio y de los servicios asociados a cada paquete. Las entradas más económicas, con un coste de 7.000 euros, corresponden a las zonas más alejadas del terreno de juego y con menor visibilidad.

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En el extremo opuesto se encuentran los exclusivos paquetes de hospitality, cuyo precio alcanza los 50.000 euros. Estas modalidades incluyen acceso a las mejores ubicaciones del estadio, zonas VIP, servicio de restauración y diferentes experiencias premium antes y después del encuentro.

Entre ambos extremos existe una amplia gama de tarifas, aunque ninguna baja ya del umbral de los 7.000 euros. La diferencia con respecto a las primeras fases del torneo es igualmente significativa. Incluso durante la fase de grupos, algunas entradas llegaron a comercializarse por alrededor de 500 euros, una cifra que ya entonces despertó numerosas críticas entre aficionados y organizaciones de consumidores, según fuentes de Bankinter.

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El seleccionador hace una lectora del recorrido de España hasta la final: "Los jugadores están con un subidón excepcional".

La reventa dispara todavía más los precios

Como suele ocurrir en los grandes acontecimientos deportivos, la reventa apareció prácticamente desde el momento en que salieron a la venta las primeras localidades oficiales. Pero en esta ocasión las cifras también han pulverizado todos los registros.

En distintas plataformas, algunos vendedores solicitan hasta 90.000 euros por una única entrada para la final, aprovechando la enorme demanda generada por un partido que enfrentará a dos de las selecciones con mayor seguimiento internacional.

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La FIFA insiste en que únicamente reconoce como seguro su canal oficial de reventa, creado para permitir la compraventa de entradas entre particulares de forma legal y con garantías para compradores y vendedores. El organismo recomienda evitar plataformas no autorizadas para reducir el riesgo de fraude o de adquirir localidades que posteriormente puedan ser invalidadas.

Muy diferente es la situación del partido por el tercer y cuarto puesto, que enfrentará a Francia e Inglaterra. Las últimas entradas oficiales para ese encuentro todavía pueden adquirirse desde 865 euros, un precio elevado, aunque muy alejado de las cifras alcanzadas por la gran final.

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El Mundial más caro de la historia

La política de precios ha sido uno de los asuntos más polémicos durante toda la celebración del Mundial 2026. La FIFA estrenó para este torneo un sistema de precios dinámicos similar al utilizado por las aerolíneas o por algunas plataformas de venta de entradas para conciertos, donde el valor de los billetes aumenta automáticamente cuando la demanda se dispara.

Diversas federaciones, asociaciones de aficionados y representantes del fútbol europeo han cuestionado un sistema que, a su juicio, convierte un evento de dimensión global en un espectáculo cada vez menos accesible para el público general.

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Entre las voces críticas figura el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien ha cuestionado un modelo que, según ha señalado, dificulta el acceso de los aficionados con menor capacidad económica a acontecimientos deportivos considerados históricos.

España y Argentina se verán las caras en la final del Mundial (Composición Infobae)

Menos turismo pese al tirón del Mundial

El elevado coste de las entradas también ha tenido efectos más allá de los estadios. Según informó la agencia Reuters durante el torneo, Estados Unidos ha recibido un volumen de turistas inferior al inicialmente previsto por muchos operadores turísticos.

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Mientras los precios para asistir a los partidos alcanzaban niveles récord, las tarifas hoteleras y los vuelos internacionales experimentaban descensos en numerosos destinos vinculados al campeonato, un comportamiento poco habitual durante una gran competición deportiva.

Para muchos aficionados internacionales, el coste de acceder a los encuentros ha terminado condicionando la decisión de viajar, especialmente en un contexto en el que al precio de las entradas hay que añadir vuelos transoceánicos, alojamiento y gastos de estancia durante varias jornadas.

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