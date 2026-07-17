El príncipe Harry reaparece en Nueva York y admite su tristeza por la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026

El príncipe Harry explica como se siente respecto al Mundial 2026. (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

La derrota de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ha dejado una sensación de vacío en millones de seguidores, y el príncipe Harry no ha ocultado su decepción. El duque de Sussex, que asistió anoche a la gala TIME100 en Nueva York tras ser incluido entre los líderes deportivos más influyentes del año, admitió abiertamente estar “triste” por la eliminación del equipo inglés. Su reacción llegó durante su primera aparición pública tras un reciente viaje al Reino Unido, donde promocionó los Juegos Invictus.

Harry respondió sin rodeos a la prensa en la alfombra roja, sumándose al sentimiento generalizado de frustración entre los aficionados británicos tras el revés sufrido ante Argentina. La selección inglesa, que llegó a rozar la final tras adelantarse en el marcador, vio cómo la esperanza se desvanecía en los últimos minutos del partido, cuando los sudamericanos dieron la vuelta al resultado en Atlanta.

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En la gala, rodeado de figuras internacionales del deporte como LeBron James y Lindsey Vonn, Harry mostró su faceta más cercana y sincera, dejando de lado el protocolo para hablar como un aficionado más. Sin la compañía de Meghan Markle ni de sus hijos, y con la presión mediática habitual, el príncipe se sumó al duelo colectivo de los ingleses, que una vez más ven escapar el sueño de una final mundialista tras seis décadas de espera.

La reacción de Harry a la derrota de Inglaterra

Su respuesta breve pero contundente, “¡por supuesto!”, reflejó el sentir de muchos compatriotas tras la derrota ante Argentina en Atlanta. La sinceridad de Harry, muy alejada del habitual distanciamiento institucional, lo acercó aún más a la afición inglesa, que sigue digiriendo una eliminación especialmente dolorosa por lo cerca que estuvo el equipo de alcanzar la final.

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El rey Carlos III de Inglaterra, captado en una cervecería donde, entre risas y aplausos, bromea diciendo que 'quizás sea un buen día para ahogar algunas penas' tras la derrota de su país en el Mundial 2026.

Durante el evento en Nueva York, el duque se mostró cercano y empático, reconociendo el esfuerzo de los jugadores y el impacto emocional que la derrota tuvo en todos los seguidores. La reacción de Harry, que vivió el partido como un aficionado más, subraya su vínculo con el deporte y su capacidad para compartir emociones con el público, lejos de la rigidez de otros miembros de la realeza.

El apoyo de la familia real y la reacción de Guillermo

La eliminación de Inglaterra no solo conmovió a Harry, sino que también generó mensajes de apoyo desde otros miembros de la familia real. Su hermano, el príncipe Guillermo, presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente tras el partido. A través de redes sociales, Guillermo expresó estar “devastado” por el desenlace y agradeció al equipo su entrega durante el torneo, subrayando el orgullo general que han generado entre la afición.

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El príncipe Guillermo declara que se siente "devastado". ( Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

El mensaje del príncipe Guillermo destacó la “garra y convicción” mostradas por los jugadores ingleses y animó tanto al equipo como a los seguidores a mantener la cabeza alta tras una actuación que, pese a no alcanzar la final, ha sido ampliamente valorada. En cambio su padre, el rey Carlos III, se lo tomó con sentido del humor y bromeó con que había que “ahogar las penas. La reacción conjunta de ambos príncipes, cada uno desde escenarios diferentes, pone de manifiesto la implicación de la familia real con el fútbol y el sentimiento compartido ante una eliminación tan dolorosa para Inglaterra.