España

Parece el Parque Güell de Gaudí, pero no está en Barcelona, sino en Italia: “Si no hubiera hecho esto, habría arruinado mi matrimonio”

El protagonista de esta historia es Nicola, un artista autodidacta que transformó su patio en un universo pintoresco y extraordinario. Los viajeros curiosos lo han apodado desde hace tiempo el “Gaudí italiano”

Guardar
No es un museo ni
No es un museo ni una atracción turística, y eso es precisamente lo que la hace especial. (Instagram/Cristina Puleo)

El estilo de Gaudí es uno de los más reconocibles en el mundo: el uso de colores, elementos inspirados en la naturaleza y una fusión única de elementos góticos y modernistas. La inconfundible huella del arquitecto catalán ha inspirado a varios artistas por todo el mundo.

¿Y si un trocito de su arte se hubiera trasladado a Italia? En Lombardía, hay un rincón escondido que recuerda a Barcelona. Un lugar donde la mirada evoca ecos de las obras de Antoni Gaudí. Se encuentra en Grosio, en el auténtico corazón de la Valtellina, y es de un jardín privado, no un museo que merezca la pena visitar.

El protagonista de esta historia es Nicola, un artista autodidacta que transformó su patio en un universo pintoresco y extraordinario. El boca a boca entre los viajeros curiosos lo ha apodado desde hace tiempo el “Gaudí italiano”.

El jardín secreto de Lombardía

Pasear entre sus creaciones es como entrar por el agujero del conejo en el País de las Maravillas. A lo largo de los años, Nicola ha recopilado materiales que se encuentran por todas partes: botellas de vidrio, azulejos rotos, piedras lisas, cerámica irregular e incluso conchas.

Cada fragmento cobra nueva vida en sus manos, convirtiéndose en una obra única que merece la pena admirar al menos una vez en la vida. Se trata de una instalación completamente libre, y de acceso gratuito. No hay un camino preestablecido, solo un artista que ha elegido crear algo mágico y sumamente evocador para los visitantes.

Pero lo verdaderamente sorprendente es el entorno. Grosio es un pueblo tranquilo, enclavado en la campiña de Valtellina, famoso por sus viñedos en terrazas, la luz tenue en las montañas y el ambiente tranquilo de los pueblos de montaña.

Entre las casas más características de Grosio, un jardín se presenta como una visión, transportándote al instante al corazón de España. No es un museo, ni una atracción turística, y eso es precisamente lo que la hace especial. Por eso, cualquiera que se acerca a esta casa se queda sin palabras, al igual que los dos jóvenes creadores italianos.

El jardín de Nicola es un lugar para perderse, permite admirar una dimensión diferente a la habitual, mucho más íntima, ofreciendo una experiencia única. Los brillantes colores de su mosaico gigante merecen ser admirados con la certeza de que te encuentras en un lugar no solo hermoso, sino también privado. Así que, si estás en Valtellina, no puedes evitar admirar esta maravilla y sumergirte en su belleza inagotable.

El “Gaudí de la Valtellina”

Nicola es un hombre sencillo, originario de Abruzzo, que llegó a Grosio hace muchos años. Al jubilarse, se encontró pasando mucho más tiempo en casa. Pero en vez de terminar en el sofá discutiendo con su esposa, como él mismo ríe, decidió encargarse de un muro de piedra detrás de la casa que realmente no le gustaba.

Empezó a arreglarla, alicatándola, decorándola con fragmentos de vidrio, platos rotos, espejos, objetos encontrados en vertederos o tirados. Un proyecto nacido por casualidad, en parte para llenar el tiempo, en parte por belleza. Pero se convirtió en algo mucho más grande.

El tesoro escondido de Gaudí: una iglesia a menos de media hora de Barcelona que es Patrimonio de la Humanidad.

Nicola lleva más de 40 años trabajando en su “jardín de rocas”. Cada año añade algo nuevo: un murete, un mosaico, una escalera, un rincón nuevo. Todo lo hace a mano, sin dibujos ni planos, siguiendo únicamente el instinto y el deseo de crear.

¿El resultado? Un camino de 207 escalones, terrazas, nichos y decoraciones en cada rincón. Un increíble collage de formas y colores. Encontrarás de todo: botellas de vidrio, tazas, corazones, cerámica rota, tuberías, estatuas, conchas. Y todo funciona en armonía. Nicola afirma sin rodeos en una entrevista con Calendario Vatellinese: “Si no hubiera hecho esto, habría arruinado mi matrimonio”.

El jardín se ha convertido en su desahogo, su fuente de felicidad. Es la forma en que ha ocupado su tiempo con algo que disfruta, algo que lo estimula y lo enorgullece. ¿Y hoy? Hoy, muchos lo llaman el “Gaudí de la Valtellina”. En parte en broma, en parte por respeto. Porque sí, lo que construyó evoca algo artístico, espontáneo y poco convencional, como las obras del famoso arquitecto catalán.

Temas Relacionados

GaudíAntoni GaudíArquitecturaItaliaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

Miles de trabajadores por cuenta propia se han manifestado este domingo en una veintena de ciudades para denunciar la situación “insostenible” que atraviesa el colectivo

Los autónomos toman las calles

El precio de la luz en España para este lunes

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz

Charlène de Mónaco deslumbra con un abrigo de 3.000 euros en el encendido navideño: elaborado en Italia con mezcla de lana y cachemira

La mujer de Alberto de Mónaco y sus hijos han acompañado al príncipe en el encendido navideño del principado

Charlène de Mónaco deslumbra con

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

El Tribunal de Cuentas propone que los extranjeros puedan trabajar sin homologar su título cuando tengan experiencia

El Ministerio de Ciencia acumula más de 80.000 solicitudes sin resolver

El Tribunal de Cuentas propone
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo, en la concentración del

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

ECONOMÍA

Los autónomos toman las calles

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

El precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán